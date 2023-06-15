Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною: зростає загроза завдання ракетних ударів для 7 областей, - Генштаб ЗСУ
У Житомирській, Київській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях зростає загроза завдання ударів ракетами типу Х-35
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. За наявними даними, в Брянську область переміщений дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал", – розповів Громов.
За його словами, через це зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35.
"Їх дальність стрільби дозволяє вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей", - сказав Громов.
При цьому він зазначив, що на даний час агресор зосередився на цілях пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпеченням.
Нагадаємо, на початку тижня Центр нацспротиву повідомив, що у Брянську область РФ передислоковано дивізіон ракетного комплексу "Бал".
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 15.06.2023
Бійці "Азову" яких судять у Росії здалися в полон за директивою Верховного головнокомандуючого ЗС України, президента Зеленського. На суді ніякої юридичної допомоги вони не отримують і їх "захищають" юристи країни-агресора. Більше того, режим Зеленського всіляко намагається замовчувати цей факт, прикриваючись штампами про "незаконне судилище" і т.п. Держава повинна найняти адвокатські фірми за кордоном і допомогти людям, що виконали її наказ.
Перед здаванням у полон оркам багато військовослужбовців «АЗОВА» зателефонували додому своїм рідним і казали, що дуже скоро будуть у безпеці. Вони були впевнені, що їх в автобусах відправляють у якусь третю країну. Їм про це сказали на перемовинах. Але зелена влада їх надурила.
Яка «милість» у російських православних та погані бурятів відома за подіями на Донбасі. Московитські окупанти кастрували, а після тортур електрострумом, відрізали голови українським полоненим та грали ними у футбол.
У будівлі УБОЗу у Горлівці громадянин Російської Федерації диверсант ГРУ Ігор Безлер (прізвисько «Біс») організував кімнату під назвою «НКВС». На допитах у цій пекельній кімнаті орки черешком ложки виколювали очі українським полоненим, ножем вирізали язик, відрізали вуха, вирізали серце, прив'язували тросом труп до вантажівки та тягали вулицями Горлівки.
Одесити ховали хлопців загиблих на Донбасі, які мали відрізані вуха, відрубані пальці на руках і прострілені ступні ніг. У деяких трупів були просвердлені дрилем колінні філіжанки та зрізані разом зі шкірою державні символи.
https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
Я з болем у серці читаю (зомбоящик не дивлюся) повідомлення про трагедію Маріуполя, загибель понад двадцяти тисяч мирних жителів і ставлю собі питання: чому громадяни цього приморського міста постраждали більше, ніж, наприклад, жителі Києва, Харкова чи Чернігова? Щоб відповісти на це питання, треба повернутися в 2014 рік. Маріупольці тоді перегороджували центральні вулиці міста барикадами з автомобільних покришок, урн, лав та різним мотлохом, щоб заблокувати просування української військової техніки. Я чув на відео від російськомовної леді, що стояла на розі проспекту, прокляття з православними матами на адресу українських військових, які проїжджали повз на панцирной техніці. Молоді хлопці віком до 30 років натовпом блокували тоді українськи танки, били каміннями по корпусу БМП і вимагали, щоб український екіпаж виліз назовні «поспілкуватись».
Екс-начальник зміни «Азовсталі» у Маріуполі Олександр Чупрін здавав російським окупантам інформацію про завод. Колишній співробітник заводу показав прибульцам на карті місця, де знаходяться цехи, в яких найлегше сховатися. Також він розповів, де захисники можуть сховатися та перечекати потужні удари крилатих ракет. Крім того, Чупрін здав загарбникам шляхи, якими українські військові можуть пересуватися на території заводу.
24 січня 2015 року росіянами був обстріляний житловий мікрорайон Маріуполя «Східний». Внаслідок обстрілу загинули 31 людина і 108 отримали поранення. Коригував вогонь окупантів - житель Маріуполя автоінспектор Валерій Кірсанов. Ще сумніше було дізнатися з новин повідомлення, що на останніх виборах жителі Маріуполя проголосували за двічі судимого єврея Адіка Рабіновича, який зараз ховається в Ізраїлі, та проросійського єврея Юрія Бойка. Важко зрозуміти менталітет цих людей. Путін вбиває їх ракетами із «Градів», а вони віддають свої голоси за пропутинську партію капітуляції ОПЗЖ «За жидтя».
Посилання: https://sprotyv.info/video/byvshij-sotrudnik-azovstali-slil-informacziyu-rashistam-gde-mogut-nahoditsya-voiny-vsu-video/
Про політичні вподобання маріупільців ви праві, одночасно вони були і за ригів і за відокремлення від Донецька (ба сами бачили як він живеі і як живе расія), це деже сильно нервувало кремль. Всі ці фактори і послугували рішенню кремля стерти Маріупіль з лиця землі.
Чи щось змінило як би Маріупіль був проукраїнськм і там хоча б третина була за Пороха, думаю да, змінило, тому що кацапи сміливо руйнують тільки ті міста де більщість населення або ватне або проросійське настроєне. Висновок - як би Маріупіль здався кацапам, він був би цілим, як би Маріупіль евакуювався при просування кацапів, він знову був би цілим, але зеленський зробив все щоб Маріупіль був зруйнований вщент(і за це він ще відповість перед нащадками). Кажуть що Азов і війська ЗСУ відтягнули на себе частину військ Кацапії, я в це не вірю, вважаю оборону Маріуполя МАРНОЮ тратою ЛЮДЕЙ, часу і інфраструктури міста.
Те ж сама історія повторилась і з Бахмутом - зеленський наказав Залужному тримати місто за усяку ціну, Бахмут як місто зруйновано і віддано кацапам, єдине що нащі вчасно відтіля вийшли.
Официально пока не Ад, но уже и сковородки заготовили, как я слышал.