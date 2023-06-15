Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною: зростає загроза завдання ракетних ударів для 7 областей, - Генштаб ЗСУ

У Житомирській, Київській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях зростає загроза завдання ударів ракетами типу Х-35

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. За наявними даними, в Брянську область переміщений дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал", – розповів Громов.

За його словами, через це зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35.

"Їх дальність стрільби дозволяє вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей", - сказав Громов.

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При цьому він зазначив, що на даний час агресор зосередився на цілях пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпеченням.

Нагадаємо, на початку тижня Центр нацспротиву повідомив, що у Брянську область РФ передислоковано дивізіон ракетного комплексу "Бал".