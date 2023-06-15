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Новини Агресія Росії проти України
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Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною: зростає загроза завдання ракетних ударів для 7 областей, - Генштаб ЗСУ

бал

У Житомирській, Київській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях зростає загроза завдання ударів ракетами типу Х-35

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. За наявними даними, в Брянську область переміщений дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал", – розповів Громов.

За його словами, через це зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35.

"Їх дальність стрільби дозволяє вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей", - сказав Громов.

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При цьому він зазначив, що на даний час агресор зосередився на цілях пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпеченням.

Нагадаємо, на початку тижня Центр нацспротиву  повідомив, що у Брянську область РФ передислоковано дивізіон ракетного комплексу "Бал".

Автор: 

Генштаб ЗС (6605) обстріл (28580) ракети (4027)


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Топ коментарі
+58
будемо в укриттях в барабани лупить.

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15.06.2023 13:39
+37
Та що робиться , робиться те що Зе шобла й хотіла робити - зе марадьори марадьорать та тк, що тим "марадьорам" про , які кловани криком кричали " держи вора " й не снилось так марадьорити. При чому плюють на повноцінну війну . До пори до часу . Війна нічого не спише і нехай не надіються ,що хтось ,щось "забуде. За призначення агентів ФСБ у владу і силові структури, і за т. зв "розведення ", і за Чонгар, і за шашлики, і за дороги, і за "какая разніца,как називаєтся уліца-главноє,чтобі на ней біл афальт" і за те ,чому русня колонами за один день була під Херсоном, за два в Мелітополі і Бердянську, за 1.5 дня під Києвом, за "Мрію" , яку не дали перемістити до Німеччини (звалити на керівника "Антонова" не вийде, команду він отримав зверху) і за нову дорогу в безлюдній Чорнобильській зоні по ,якій буряти, кадирівці і рос.ОМОН 24.02.23 колонами їхали до Києва, за не погодження підриву мостів, які військові підривали на свій страх і ризик, і за зняття підготовленого батальйону нац.гвардії з гостомельського летовища і залишення тільки 1 роти строковиків для охорони і ще за багато чого.
Війна нічого не спише, пам`ять коротка, але не у всіх, нехай не надіються
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15.06.2023 14:12
+32
а раніше на давбасі в гудок свистіли
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15.06.2023 13:40
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Не на часі. Почнуть щось робити (і то не факт) тільки як почне регулярно прилітати в прикордонні міста. А західні партнери можливо висловлять занепокоєння, але це не точно. Новина дуже погана
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15.06.2023 15:54 Відповісти
Ракети десятки років накопичувалися, неважливо що вже ********* багато з них. Але все ж смертельні для нас. Тут тільки превентивні ураження установок допоможуть.
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15.06.2023 15:36 Відповісти
Кацапам вже нічого не допоможе. Путлер капут!!!
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15.06.2023 15:43 Відповісти
Будем орков в Бердянске, Мариуполе, Мелитополе с Луганском мочить или все-таки Брянскую область уже пора в один строй с Белгородской областью ставить и Крымский мост на ноль множить? Или у нас ждут пока мост сам развалиться? Хотя там уже заявки на победу от моста есть.
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15.06.2023 15:49 Відповісти
В Криму ****** свинособак панаєхала після 2014 р. Міст поки що най буде, щоб свинособаки швидко з'їбалися, паромами довго буде.
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16.06.2023 06:40 Відповісти
З глузду з'їхав? Якраз і потрібно, щоб усі москалі посідали на паром. А паром ми затопимо у Чорному морі
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16.06.2023 09:46 Відповісти
Де ж там бравий Буданов зі свома ДРГ, чому немає ні одної знищеної ракетної установки кацапів.
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15.06.2023 15:51 Відповісти
Спокійно! Суперагент Трубіцин вже підбирається туди. Поки Буданов намалює чергову перемогу до 1 вересня,Трубіцин все зробить
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15.06.2023 18:37 Відповісти
Диверсанти з фпв можуть цю проблему вирішити. Один такий запущений цивільним або бомжем за десяток км по бк чи пусковій і все.
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15.06.2023 16:20 Відповісти
відповідатимемо "Нептунами"
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15.06.2023 16:37 Відповісти
А зеленский стягує у Миколаїв дорожну техніку - вже ремонтують в місті дороги. 30 тисяч захисникам немає - там підар одини( ну в смислі їх там, підарів багато) зсилається на меморандум з МВБ - це до речі той банк який зеленский посилав у жопу.
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15.06.2023 16:39 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎‎15.‎06.‎2023

Бійці "Азову" яких судять у Росії здалися в полон за директивою Верховного головнокомандуючого ЗС України, президента Зеленського. На суді ніякої юридичної допомоги вони не отримують і їх "захищають" юристи країни-агресора. Більше того, режим Зеленського всіляко намагається замовчувати цей факт, прикриваючись штампами про "незаконне судилище" і т.п. Держава повинна найняти адвокатські фірми за кордоном і допомогти людям, що виконали її наказ.
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15.06.2023 16:42 Відповісти
у нас 10000 попів та єпископів РПЦ,при бажанні їх давно можна обміняти на всіх наших полонених так турботливо зданих в полон....але,бажання малувато...
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15.06.2023 18:39 Відповісти
Бійці "Азову" яких судять у Росії здалися в полон за директивою Верховного головнокомандуючого ЗС України, президента Зеленського. «95 кагал» обдурив бійців елітного підрозділу «Азов», коли Верховний Головнокомандувач ЗСУ дав команду захисникам Маріуполя здатися в полон «на милість переможця».

Перед здаванням у полон оркам багато військовослужбовців «АЗОВА» зателефонували додому своїм рідним і казали, що дуже скоро будуть у безпеці. Вони були впевнені, що їх в автобусах відправляють у якусь третю країну. Їм про це сказали на перемовинах. Але зелена влада їх надурила.

Яка «милість» у російських православних та погані бурятів відома за подіями на Донбасі. Московитські окупанти кастрували, а після тортур електрострумом, відрізали голови українським полоненим та грали ними у футбол.

У будівлі УБОЗу у Горлівці громадянин Російської Федерації диверсант ГРУ Ігор Безлер (прізвисько «Біс») організував кімнату під назвою «НКВС». На допитах у цій пекельній кімнаті орки черешком ложки виколювали очі українським полоненим, ножем вирізали язик, відрізали вуха, вирізали серце, прив'язували тросом труп до вантажівки та тягали вулицями Горлівки.

Одесити ховали хлопців загиблих на Донбасі, які мали відрізані вуха, відрубані пальці на руках і прострілені ступні ніг. У деяких трупів були просвердлені дрилем колінні філіжанки та зрізані разом зі шкірою державні символи.

https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc

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15.06.2023 19:05 Відповісти
До цих пір непонятно як патріоти України з Азову могли довіряти малоросу зеленському і зайшли у Маріупіль (!) для оборони міста, як вони повірили йому про "третю сторону", хоча Зе клоун прекрасно здав що Маріупіль буде здано кацапам.
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15.06.2023 19:53 Відповісти
Шановний
Я з болем у серці читаю (зомбоящик не дивлюся) повідомлення про трагедію Маріуполя, загибель понад двадцяти тисяч мирних жителів і ставлю собі питання: чому громадяни цього приморського міста постраждали більше, ніж, наприклад, жителі Києва, Харкова чи Чернігова? Щоб відповісти на це питання, треба повернутися в 2014 рік. Маріупольці тоді перегороджували центральні вулиці міста барикадами з автомобільних покришок, урн, лав та різним мотлохом, щоб заблокувати просування української військової техніки. Я чув на відео від російськомовної леді, що стояла на розі проспекту, прокляття з православними матами на адресу українських військових, які проїжджали повз на панцирной техніці. Молоді хлопці віком до 30 років натовпом блокували тоді українськи танки, били каміннями по корпусу БМП і вимагали, щоб український екіпаж виліз назовні «поспілкуватись».

Екс-начальник зміни «Азовсталі» у Маріуполі Олександр Чупрін здавав російським окупантам інформацію про завод. Колишній співробітник заводу показав прибульцам на карті місця, де знаходяться цехи, в яких найлегше сховатися. Також він розповів, де захисники можуть сховатися та перечекати потужні удари крилатих ракет. Крім того, Чупрін здав загарбникам шляхи, якими українські військові можуть пересуватися на території заводу.

24 січня 2015 року росіянами був обстріляний житловий мікрорайон Маріуполя «Східний». Внаслідок обстрілу загинули 31 людина і 108 отримали поранення. Коригував вогонь окупантів - житель Маріуполя автоінспектор Валерій Кірсанов. Ще сумніше було дізнатися з новин повідомлення, що на останніх виборах жителі Маріуполя проголосували за двічі судимого єврея Адіка Рабіновича, який зараз ховається в Ізраїлі, та проросійського єврея Юрія Бойка. Важко зрозуміти менталітет цих людей. Путін вбиває їх ракетами із «Градів», а вони віддають свої голоси за пропутинську партію капітуляції ОПЗЖ «За жидтя».

Посилання: https://sprotyv.info/video/byvshij-sotrudnik-azovstali-slil-informacziyu-rashistam-gde-mogut-nahoditsya-voiny-vsu-video/

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15.06.2023 20:04 Відповісти
Все простіше - Маріупіль це місто порт конкурент аналогічним кацапським портам на Азовському і Чорному морях, тим паче Маріупіль це тіж самі "ворота" України яерез яких йшов імпорт - експорт в та із України, ще це місто конкурент кацапським виробникам металу, в Маріуполі було два величезних заводи по випуску металопрокату - ім Іліча (не Леніна) і Азовсталь, а це великі бюджетоутворювальні підприємства для України.
Про політичні вподобання маріупільців ви праві, одночасно вони були і за ригів і за відокремлення від Донецька (ба сами бачили як він живеі і як живе расія), це деже сильно нервувало кремль. Всі ці фактори і послугували рішенню кремля стерти Маріупіль з лиця землі.
Чи щось змінило як би Маріупіль був проукраїнськм і там хоча б третина була за Пороха, думаю да, змінило, тому що кацапи сміливо руйнують тільки ті міста де більщість населення або ватне або проросійське настроєне. Висновок - як би Маріупіль здався кацапам, він був би цілим, як би Маріупіль евакуювався при просування кацапів, він знову був би цілим, але зеленський зробив все щоб Маріупіль був зруйнований вщент(і за це він ще відповість перед нащадками). Кажуть що Азов і війська ЗСУ відтягнули на себе частину військ Кацапії, я в це не вірю, вважаю оборону Маріуполя МАРНОЮ тратою ЛЮДЕЙ, часу і інфраструктури міста.
Те ж сама історія повторилась і з Бахмутом - зеленський наказав Залужному тримати місто за усяку ціну, Бахмут як місто зруйновано і віддано кацапам, єдине що нащі вчасно відтіля вийшли.
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15.06.2023 20:32 Відповісти
Твои вопли как то помогают бойцам Азова или ты на зарплате у зрадофилов ?
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16.06.2023 08:25 Відповісти
Тебе вже нах посилали, не запізнюйся.
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16.06.2023 10:18 Відповісти
Да ты я вижу уже давно там, поэтому всякую хрень пишешь
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18.06.2023 12:54 Відповісти
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18.06.2023 13:52 Відповісти
Тревоги в барабан будут объявлять.
Официально пока не Ад, но уже и сковородки заготовили, как я слышал.
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15.06.2023 16:48 Відповісти
О НІІІ!!! Я якраз в Житомирській області!!! Що мені робити?!!!
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15.06.2023 17:14 Відповісти
Це говорить про те, що С300 з ескандерами вже не вистачає і вони знімають оборонні ракетні комплекси зі своїх морських портів
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15.06.2023 17:21 Відповісти
Можливо я чогось не розумію, але у нас є "Армія Дронів", у нас є доступ до ******** супутників по яким можливо наведення. Що заважає знищити той дивізіон якщо є така інформація?
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15.06.2023 17:44 Відповісти
дОговорнячки-с...
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15.06.2023 22:26 Відповісти
Друзі, про переміщення ядерки до білорусів - у путіна свербить застосувати ядерку, бо звичайним озброєнням він програє. Його ціль - вдарити по гідротехнічних спорудах на заході України, щоб перекрити поставки зброї. У білорусів немає ******** місць зберігання, бо пу і не збирається там її зберігати.пу хоче скоротити дистанцію для удару, а потім вони з лукашенком почнуть звинувачувати одне одного в тому злочині, щоб Захід почав розслідування, яке розтянуть на роки. Час удару від декількох тижнів - до місяця, в залежності від успуху українського контрнаступу. Будьте обережні!
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15.06.2023 18:04 Відповісти
спасибі друже! тримай нас і надалі в курсі ядерних подій! а ми будемо вкрай обережними і пильними,особливо біля гідротехнічних споруд
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15.06.2023 18:41 Відповісти
ти мабуть і до підриву Каховської ГЕС так гарно жартував?
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15.06.2023 19:08 Відповісти
Ну та не стібайся.
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15.06.2023 19:50 Відповісти
Тактична ядерна зброя це тобі не стратегічна ядерна зброя, удар буде слабішим від бомби що скинули на Хіросіму і Нагасакі у декілька разів. До того ж є свідчення що білоруси завезли стрижні для реакторів АЕС, а не зброю.
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15.06.2023 19:56 Відповісти
Х***ритиь их на местах накопления... У войны нет границы...
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15.06.2023 22:20 Відповісти
Я би порадив, усім тікати з України, як що є така можливість.
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16.06.2023 08:03 Відповісти
В общем Кац сразу предлагает сдаться
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16.06.2023 08:27 Відповісти
Ну таки й тікайте ,тільки бистріше, тисячолітній досвід же є. От тільки нормальні залишайтесь,дві батьківщини краще як одна.
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16.06.2023 08:41 Відповісти
А з Ізраілю тікати будеш, бо у Ірана є ядерна зброя і він хрче вдарити по вас ?
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16.06.2023 10:19 Відповісти
Oleg Iavtushenko Ні я дуже інформований оптиміст., Жітя воно одне ,у людини , і його марно втрачати через безкінцевцу боротьбу , за цінності, заможних Українських кротів. Тому я так кажу , . Україні , ще дуже далеко до Фінляндії зразка 1939- го року. Починати, треба контр наступ не на Півдні , а на Банковій
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16.06.2023 09:42 Відповісти
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