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У Вільнюсі хочемо отримати гарантії безпеки до вступу в НАТО, а не замість нього, - МЗС

нато,україна

Україна очікує від Вільнюського саміту НАТО гарантій безпеки на період до набуття повноправного членства в Альянсі, а не як альтернативу вступу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що серед очікувань України, про які наші партнери знають, зокрема, рішення про конкретні алгоритми і часові рамки набуття Україною членства в НАТО є і питання про надання Україні надійних гарантій безпеки.

"Але я хотів би наголосити, що ці гарантії ми хочемо отримати не замість членства в НАТО, а на період до набуття повноправного членства. Бо всім зрозуміло, що найкращою гарантією безпеки є саме членство в НАТО, бо існує стаття 5, яка говорить про колективну безпеку... Але до моменту набуття членства в Альянсі нам потрібні гарантії іншого плану, і саме на цьому ми зараз працюємо", - сказав Перебийніс.

Також заступник міністра поінформував, що наразі обговорюються різні моделі гарантій, зокрема, й ізраїльська, яка полягає у зміцненні української оборони.

"Є модель, яка була застосована до Фінляндії і Швеції, коли рік тому було прийнято рішення про те, що вони стануть членами НАТО… Але ще раз наголошую, що йдеться про гарантії не замість, а до набуття повноправного членства", - додав він.

Також читайте: Україна може отримати від НАТО гарантії, середні між гарантіями для Фінляндії та Ізраїлю, - президент Чехії Павел

Автор: 

НАТО (6460) членство в НАТО (1724) Перебийніс Євген (67)


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Топ коментарі
+3
Гарантия безопасности страны - сильная Армия. Но вы, зелёные муд..ки, с мая 2019 года считали, что гарантией страны будет толстый слой асфальта по тройной цене. Теперь Народ пожинает плоды вашей деятельности умываясь кровью, а население которое вас посадило Народу на голову, до сих пор сосёт ЗЕлёную канхфетку "Тузик" и в основной своей массе косит от мобилизации как только может.
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15.06.2023 14:04
+2
Як допоможуть ці гарантії коли іде війна?
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15.06.2023 13:43
+1
Оце правильне формулювання. Як надали гарантії фінам і шведам до того часу, як вони юридично стали членами НАТО.
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15.06.2023 13:48
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Як допоможуть ці гарантії коли іде війна?
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15.06.2023 13:43 Відповісти
Оце правильне формулювання. Як надали гарантії фінам і шведам до того часу, як вони юридично стали членами НАТО.
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15.06.2023 13:48 Відповісти
В НАТО приймають не ЗУ, а Украіну. З нашою корупцією, ворами і зрадниками в керівницьтві ми нікому не потрібні. Ви думаєте на Заході не знають, що у нас робиться? Такі ми нікому не потрібні.
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15.06.2023 15:30 Відповісти
після 24.02.2022 в НАТО приймуть нас закривши очі на корупцію, недолугість реформ тощо. Тому що безпека усієї Європи - головніша масть за реформи і корупцію.
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15.06.2023 16:19 Відповісти
Самая лучшая гарантия безпеки это белорусский вариант,срочно начать переговоры о предоставоении Украине тактического ядерного оружия( с управлением непосредственно или нет) это единственный аргумент для путлера,других вариантов нет,или просто пустая трата времени и это не считая ракет "Томогавк"
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15.06.2023 13:56 Відповісти
ну от дай зараз ядерну зброю Україні. і далі що? путєн вмить виведе своїх орків з України?
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15.06.2023 16:22 Відповісти
Гарантия безопасности страны - сильная Армия. Но вы, зелёные муд..ки, с мая 2019 года считали, что гарантией страны будет толстый слой асфальта по тройной цене. Теперь Народ пожинает плоды вашей деятельности умываясь кровью, а население которое вас посадило Народу на голову, до сих пор сосёт ЗЕлёную канхфетку "Тузик" и в основной своей массе косит от мобилизации как только может.
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15.06.2023 14:04 Відповісти
До речі, поки клоун керує країною, Україну не приймуть у НАТО.
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15.06.2023 14:14 Відповісти
Ви займаєтесь піаром. А треба усій країни йти до НАТО.
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15.06.2023 15:00 Відповісти
Засуньте в жопу собі свої гарантії, тільки НАТО, крапка.
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15.06.2023 16:12 Відповісти
Коза на базар теж не хотіла...
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09.07.2023 12:35 Відповісти
 
 