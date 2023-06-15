У Вільнюсі хочемо отримати гарантії безпеки до вступу в НАТО, а не замість нього, - МЗС

Україна очікує від Вільнюського саміту НАТО гарантій безпеки на період до набуття повноправного членства в Альянсі, а не як альтернативу вступу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що серед очікувань України, про які наші партнери знають, зокрема, рішення про конкретні алгоритми і часові рамки набуття Україною членства в НАТО є і питання про надання Україні надійних гарантій безпеки.

"Але я хотів би наголосити, що ці гарантії ми хочемо отримати не замість членства в НАТО, а на період до набуття повноправного членства. Бо всім зрозуміло, що найкращою гарантією безпеки є саме членство в НАТО, бо існує стаття 5, яка говорить про колективну безпеку... Але до моменту набуття членства в Альянсі нам потрібні гарантії іншого плану, і саме на цьому ми зараз працюємо", - сказав Перебийніс.

Також заступник міністра поінформував, що наразі обговорюються різні моделі гарантій, зокрема, й ізраїльська, яка полягає у зміцненні української оборони.

"Є модель, яка була застосована до Фінляндії і Швеції, коли рік тому було прийнято рішення про те, що вони стануть членами НАТО… Але ще раз наголошую, що йдеться про гарантії не замість, а до набуття повноправного членства", - додав він.

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