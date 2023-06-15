Скандальний постачальник Міноборони зриває результати тендерних торгів через суди, - волонтерка, членкиня антикорупційної ради при МО Ярова

Скандал у Міністерстві оборони набирає обертів: постачальник, який ставив на тендерах найвищі ціни, сьогодні оскаржує проведені торги. Ці дії ставлять під загрозу заощаджені для держави кошти.

Про це розповіла членкиня Громадської антикорупційної ради та голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова в інтерв’ю телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ.

"Спочатку ми боролися за виведення торгів на Prozorro. Другий бій - відбивали кваліфікацію учасників торгів. Третій - Міноборони подало до Кабінету Міністрів, але згодом відкликало лист з проханням продовжити існуючі договори із завищеною ціною на невизначений термін. Ми оголосили 16 переможців і тільки на них вдалося заощадити державі понад 3 мільярди гривень. Втім, 14 червня ми отримали позов по окремому контрагенту, який на всі лоти дав найвищу ціну. Таким чином хочуть зірвати процедуру через суди та продовжити договори за розцінками, що були", - зазначила Ярова.

За її словами, намагання перешкодити прозорим закупівлям загрожує державі втратити зекономлені 25% бюджету на харчування армії.

"Сьогодні ми розуміємо, що це намагання зірвати процедуру. Маючи два позови, ми будемо писати, хто ці компанії і хто за ними стоїть. Це відомі на всю Україну прізвища. Адже мова йде про кошти держави, наші з вами податки. Ці гроші Міноборони можуть піти на армію. До прикладу, на закупівлю зимової форми, на яку зараз кажуть, що коштів немає. Це війна війні", - підсумвала Ярова.

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