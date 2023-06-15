Скандальний постачальник Міноборони зриває результати тендерних торгів через суди, - волонтерка, членкиня антикорупційної ради при МО Ярова
Скандал у Міністерстві оборони набирає обертів: постачальник, який ставив на тендерах найвищі ціни, сьогодні оскаржує проведені торги. Ці дії ставлять під загрозу заощаджені для держави кошти.
Про це розповіла членкиня Громадської антикорупційної ради та голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова в інтерв’ю телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ.
"Спочатку ми боролися за виведення торгів на Prozorro. Другий бій - відбивали кваліфікацію учасників торгів. Третій - Міноборони подало до Кабінету Міністрів, але згодом відкликало лист з проханням продовжити існуючі договори із завищеною ціною на невизначений термін. Ми оголосили 16 переможців і тільки на них вдалося заощадити державі понад 3 мільярди гривень. Втім, 14 червня ми отримали позов по окремому контрагенту, який на всі лоти дав найвищу ціну. Таким чином хочуть зірвати процедуру через суди та продовжити договори за розцінками, що були", - зазначила Ярова.
За її словами, намагання перешкодити прозорим закупівлям загрожує державі втратити зекономлені 25% бюджету на харчування армії.
"Сьогодні ми розуміємо, що це намагання зірвати процедуру. Маючи два позови, ми будемо писати, хто ці компанії і хто за ними стоїть. Це відомі на всю Україну прізвища. Адже мова йде про кошти держави, наші з вами податки. Ці гроші Міноборони можуть піти на армію. До прикладу, на закупівлю зимової форми, на яку зараз кажуть, що коштів немає. Це війна війні", - підсумвала Ярова.
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Джерело:
кого там із тварюк, цікавить заощадження??? А от недотримані надприбутки під час війни- це ж не бариги, а підприємці, що сплачують податки на пряму в ОПушку зебеньобіла, чи ні?
але, ви щось з логікою не дуже, як я бачу.
покази міняєте на ходу. за зеленського голосували?
а крадії не винні?
да, логіка залізна. хай далі крадуть, розходимось
Певно натякав що красти ще є що.
Військові скаржаться що премії не чесно платять, щось мутять, бо крадуть дуже ті гроші.
І що роблять захисники військових - Н І Ч О Г О
Пишите проще, например:
Байден виноват!
сам так сказав
на кожному кроці чуємо, військовий стан, а це якісь обмеження
але це все для простих громадян...
для "угодних" і конституція не на паузі і закони працюють так як вигідно зеленим
і президент крім якихось висерів в ефір, нікуя не реагує на те що ті хто продавав яйця по 17 та яблока по 51 не те що не сидять а й на далі постачають та зривають тендери
на те що обмінники грабують народ на валюті
і взагалі, ніхрена не реагує на проблеми народу...
Отже, необхідна наявність наступних речей:
- Овочерізка;
- Соковижималка для цитрусових;
- Тостер;
- Гра «Вовк ловить яйця»;
- Папуга у клітці;
- iPad Pro;
- Акваріум;
- Рибки в асортименті;
- Лікер Baileys;
- Гіроскутер;
- Набір LEGO;
- Паяльник;
- Кемекс;
- Барабани в асортименті;
- Бюст Сократа;
- Шведська стінка;
- Бас-гітара;
- Саксофон;
- Прапор України, шовк;
- Відеомагнітофон Panasonic;
- Дартс;
- Епілятор;
- Плакат Мадонни;
- Більярд;
- Настільний хокей;
- Sony Playstation і/та XBox;
- Плазма від 60 дюймів;
- Мікроскоп;
- Масажне крісло;
- Парова праска;
- Спінери;
- Діджейський пульт;
- Електрогриль;
- Мікрохвильова піч;
- Пазли;
- Болгарка;
- Зволожувач повітря;
- Набір ексклюзивних каструль;
- Акордеон;
- Шашки;
- Мангал;
- Глина;
- Кінський хлист;
- Від 10 літрів кімчі;
- Tabasco в асортименті;
- Вентилятори;
- Кобзар (подарункове видання);
- Боксерска груша;
- Велотренажер;
- Ляльки - мотанки;
- Штанга;
- Рояль;
- Самокат;
- Шахи;
- Ласти;
- Тример;
- Аплікатор Кузнєцова;
- Фен;
- Гамак;
- Робот-пилосос;
- Антистресова подушка;
- Репродукції картина Малевича;
- Ракетки;
- М'яка ковдра зі зображенням космосу.
Це мінімальний необхідний набір.
Нічого не забули?
У січні вибухнув скандал через те, що компанія Актів компані намагалась продати курячі яйця для армії по 17 гривень. Джерело:
Одна тендітна жінка, бореться з системою, де ті ******** американські інспектори, скільки це можливо чути.....
У січні вибухнув скандал через те, що компанія Актів компані намагалась продати курячі яйця для армії по 17 гривень. Джерело:
Всі корупціонери тут не збираються жити, щоб вони переживали за долю країни, вкрав все що зміг і можна безбідно жити в ЄС...
Де зараз всі колишні чинуші, в Монако і т.д. ні копійки не дають на армію.... як тільки все закінчиться одразу повернуться і знову присосуться до кормушки....
А схеми багатьох дальше працюють, якщо встиг перед війною купити посаду своїм людям
А хто винен? звичайні українці... які толерантні до корупції і їм пох... що людина робила в минулому.... головне що обітцяє робити в майбутньому...
Причому нажаль війна нічого не змінила судячи по опитуваннях.... Там телевізор замість голови.... ..
Товариство з обмеженою відповідальністю «АКТИВ КОМПАНІ»
Адреса: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 25 А
Телефон
Дата заснування 30.12.2015
Директор https://opendatabot.ua/p/0EIE428 Мелеш Валерій Миколайович
Стан Зареєстровано
Код ЄДРПОУ 40209490
Статутний капітал 1 000 грн.!!!!!!!!!
Основний вид діяльності
56.29 Постачання інших готових страв
Інші види діяльності
Керівники
https://opendatabot.ua/p/0EIE428 Мелеш Валерій Миколайович Керівник
Власники https://opendatabot.ua/p/1CID982 Дмитревич Олександр Анатолійович Бенефіціар та засновник 1 000 грн100%
Дохід за 2022 рік 838 292 000 грн.
Чистий прибуток = 24 722 000 грн
Активи на 31.12.2022р. = 1 142 639 000 грн.
(за 2022 рік зросли на 1 млрд 142 млн 266 тис. грн.).
У Х В А Л А
про відкриття провадження в адміністративній справі
05 червня 2023 року https://reyestr.court.gov.ua/Review/111350270 320/19155/23
Суддя Київського окружного адміністративного суду Балаклицький А.І., розглянувши позовну заяву Товариство з обмеженою відповідальністю "Актив Компані" до Міністерства оборони України про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії,
в с т а н о в и в:
01 червня 2023 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Актив Компані" звернулось до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Міністерства оборони України, в якому просить суд:
- визнати протиправними дії Міністерства оборони України щодо визначення з порушенням вимог закону підпункту 4 пункту 12.3 (щодо підтвердження наявності фінансової спроможності) умов Оголошень про проведення спрощених закупівель Продуктів харчування та сушених продуктів різних (15890000-3) (продукти харчування (комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів) для особового складу (годування штатних тварин) військових частин (установ) та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах на 2023 рік), оприлюднених 25.05.2023 на веб-порталі Уповноваженого органу PROZORRO під номерами: UA-2023-05-25-013873-а, UA-2023-05-25-013856-а, UA-2023-05-25-013854-а, UA-2023-05-25-013852-а, UA-2023-05-25-013846-а, UA-2023-05-25-013838-а, UA-2023-05-25-013836-а, UA-2023-05-25-013834-а, UA-2023-05-25-013818-а, UA-2023-05-25-013810-а, UA-2023-05-25-013808-а, UA-2023-05-25-013805-а, UA-2023-05-25-013792-а, UA-2023-05-25-013782-а, UA-2023-05-25-013780-а, UA-2023-05-25-013777-а, UA-2023-05-25-013775-а, UA-2023-05-25-013766-а, UA-2023-05-25-013764-а, UA-2023-05-25-013763-а, UA-2023-05-25-013750-а, UA-2023-05-25-013747-а;
- зобов`язати Міністерство оборони України привести умови підпункту 4 пункту 12.3 Оголошень про проведення спрощених закупівель Продуктів харчування та сушених продуктів різних (15890000-3) (продукти харчування (комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів) для особового складу (годування штатних тварин) військових частин (установ) та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах на 2023 рік), оприлюднених 25.05.2023 на веб-порталі Уповноваженого органу PROZORRO під номерами: UA-2023-05-25-013873-а, UA-2023-05-25-013856-а, UA-2023-05-25-013854-а, UA-2023-05-25-013852-а, UA-2023-05-25-013846-а, UA-2023-05-25-013838-а, UA-2023-05-25-013836-а, UA-2023-05-25-013834-а, UA-2023-05-25-013818-а, UA-2023-05-25-013810-а, UA-2023-05-25-013808-а, UA-2023-05-25-013805-а, UA-2023-05-25-013792-а, UA-2023-05-25-013782-а, UA-2023-05-25-013780-а, UA-2023-05-25-013777-а, UA-2023-05-25-013775-а, UA-2023-05-25-013766-а, UA-2023-05-25-013764-а, UA-2023-05-25-013763-а, UA-2023-05-25-013750-а, UA-2023-05-25-013747-а, у відповідність із законом.
05.06.2023 вказана позовна заява передана на розгляд судді Балаклицькому А.І., що підтверджується актом від 05.06.2023, складеним відділом ВДЗК (канцелярія)...
Кузьмук, мертвечук, гриценко, єхануров, єжель, соломатін, єнакієвський, бачуть щодня, продовжувачів своєї справи, довіреними особами з Міноборони!!
А у цей час, йде кривава війна за Свободу України!!,
Хотя есть и спорные моменты которые тут не озвучены, бывает на прозоро тендер выигрывает ФОП с ценой -2-3грн НО без ПДВ, а тот же ТОВ с ценой +2 но с ПДВ не проходит.И вот думаю - дол...зм какой то во всем этом прозоро.