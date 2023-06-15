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Новини
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Скандальний постачальник Міноборони зриває результати тендерних торгів через суди, - волонтерка, членкиня антикорупційної ради при МО Ярова

ярова

Скандал у Міністерстві оборони набирає обертів: постачальник, який ставив на тендерах найвищі ціни, сьогодні оскаржує проведені торги. Ці дії ставлять під загрозу заощаджені для держави кошти.

Про це розповіла членкиня Громадської антикорупційної ради та голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова в інтерв’ю телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ.

"Спочатку ми боролися за виведення торгів на Prozorro. Другий бій - відбивали кваліфікацію учасників торгів. Третій - Міноборони подало до Кабінету Міністрів, але згодом відкликало лист з проханням продовжити існуючі договори із завищеною ціною на невизначений термін. Ми оголосили 16 переможців і тільки на них вдалося заощадити державі понад 3 мільярди гривень. Втім, 14 червня ми отримали позов по окремому контрагенту, який на всі лоти дав найвищу ціну. Таким чином хочуть зірвати процедуру через суди та продовжити договори за розцінками, що були", - зазначила Ярова.

За її словами, намагання перешкодити прозорим закупівлям загрожує державі втратити зекономлені 25% бюджету на харчування армії.

"Сьогодні ми розуміємо, що це намагання зірвати процедуру. Маючи два позови, ми будемо писати, хто ці компанії і хто за ними стоїть. Це відомі на всю Україну прізвища. Адже мова йде про кошти держави, наші з вами податки. Ці гроші Міноборони можуть піти на армію. До прикладу, на закупівлю зимової форми, на яку зараз кажуть, що коштів немає. Це війна війні", - підсумвала Ярова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прозорі торги зекономили понад 3 млрд грн за напрямком тилового забезпечення, - волонтерка Ярова

Автор: 

Міноборони (7401) закупівлі (3389) Ярова Дана (62)


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Топ коментарі
+32
то пишіть вже прізвища.
показати весь коментар
15.06.2023 13:46
+27
Від ДСНС прийшли оновлені вимоги до укриттів.

Отже, необхідна наявність наступних речей:

- Овочерізка;

- Соковижималка для цитрусових;

- Тостер;

- Гра «Вовк ловить яйця»;

- Папуга у клітці;

- iPad Pro;

- Акваріум;

- Рибки в асортименті;

- Лікер Baileys;

- Гіроскутер;

- Набір LEGO;

- Паяльник;

- Кемекс;

- Барабани в асортименті;

- Бюст Сократа;

- Шведська стінка;

- Бас-гітара;

- Саксофон;

- Прапор України, шовк;

- Відеомагнітофон Panasonic;

- Дартс;

- Епілятор;

- Плакат Мадонни;

- Більярд;

- Настільний хокей;

- Sony Playstation і/та XBox;

- Плазма від 60 дюймів;

- Мікроскоп;

- Масажне крісло;

- Парова праска;

- Спінери;

- Діджейський пульт;

- Електрогриль;

- Мікрохвильова піч;

- Пазли;

- Болгарка;

- Зволожувач повітря;

- Набір ексклюзивних каструль;

- Акордеон;

- Шашки;

- Мангал;

- Глина;

- Кінський хлист;

- Від 10 літрів кімчі;

- Tabasco в асортименті;

- Вентилятори;

- Кобзар (подарункове видання);

- Боксерска груша;

- Велотренажер;

- Ляльки - мотанки;

- Штанга;

- Рояль;

- Самокат;

- Шахи;

- Ласти;

- Тример;

- Аплікатор Кузнєцова;

- Фен;

- Гамак;

- Робот-пилосос;

- Антистресова подушка;

- Репродукції картина Малевича;

- Ракетки;

- М'яка ковдра зі зображенням космосу.

Це мінімальний необхідний набір.

Нічого не забули?
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15.06.2023 13:50
+26
А нащо? Мудрий нарід не буде кидати їх в сміттєві баки, а от Чорновола, який назвав шмару шмарою, то залюбки.
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15.06.2023 14:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то пишіть вже прізвища.
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15.06.2023 13:46 Відповісти
А нащо? Мудрий нарід не буде кидати їх в сміттєві баки, а от Чорновола, який назвав шмару шмарою, то залюбки.
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15.06.2023 14:02 Відповісти
слава богу, я не тільки нарід, а і свідомі громаядяне. інфу збираєм, все згадаєм
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15.06.2023 14:06 Відповісти
читати не Я" а "є"
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15.06.2023 14:16 Відповісти
Прізвища і посади цих воровитих і ненажерливих тварюк. Для початку іх в сміттєві баки і ****** сечею, зеленкою. Судячи по подіям, у нас це дозволено і є виконавці.
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15.06.2023 14:08 Відповісти
на них вдалося заощадити державі понад 3 мільярди гривень.
Джерело:

кого там із тварюк, цікавить заощадження??? А от недотримані надприбутки під час війни- це ж не бариги, а підприємці, що сплачують податки на пряму в ОПушку зебеньобіла, чи ні?
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15.06.2023 14:43 Відповісти
Так спустити на постачальника всіх собак .
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15.06.2023 13:47 Відповісти
в тому і справ, що за постачальником стоять хєрмаклоуни
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15.06.2023 13:50 Відповісти
Це так -- але ж Захід проти них створив НАБУ , САП .
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15.06.2023 13:53 Відповісти
захід створив) а хєрмак саботує конкурси на посади та тицяє туди своїх шісток
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15.06.2023 13:57 Відповісти
Вони ж знають з ким мають діло -- значить це іх проколи .
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15.06.2023 14:01 Відповісти
Їбанутися. Оце в тебе логіка. Ти часом не із шапіто?
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15.06.2023 14:03 Відповісти
Ша -- ми самі не змінимось -- нас потрібно штовхати -- для цього в нас створили антикорупціині організаціі -- з зарплатою 300 тис. +
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15.06.2023 14:11 Відповісти
це процес і свідомі громадяни мають приймати участь, це і є громадянське суспільство
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15.06.2023 14:14 Відповісти
Да -- Захід ишов до таких стандартів років 200 -- нам потрібно пришвидчуватись -- другі реаліі.
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15.06.2023 14:19 Відповісти
а я про що. самі повинні працювати, а не на когось сподіватись. тобто викривати всіх цих тварин.

але, ви щось з логікою не дуже, як я бачу.
покази міняєте на ходу. за зеленського голосували?
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15.06.2023 14:22 Відповісти
А шо не так -- міи першии допис -- спускаите собак .
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15.06.2023 14:25 Відповісти
питанням на питання теж відповідь. кисель. до побачення
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15.06.2023 14:28 Відповісти
Я симпатик свободівців -- на мене нападають порошенківці і зелені .
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15.06.2023 16:07 Відповісти
це слова людини, яка трохи забрехалась вище.
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15.06.2023 16:12 Відповісти
Не люблю брехати -- бо як збрешеш тоді треба помнити а шож ти сказав -- шоб знову не збрехати
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15.06.2023 16:17 Відповісти
Так отож. На утримання цих "організацій" тратиться більше коштів, ніж вони повертають державі. Геніально!
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15.06.2023 15:01 Відповісти
захід винен, що інфантильні українці обрали блдєй януковича?
а крадії не винні?
да, логіка залізна. хай далі крадуть, розходимось
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15.06.2023 14:04 Відповісти
логiка зебiлья((((
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15.06.2023 14:09 Відповісти
Як сказав один азовець, якого вернули з полону після Маріка- ви здивуєтесь але в міноборони значно більший бюджет ніж вкрадені 9 млрд.
Певно натякав що красти ще є що.
Військові скаржаться що премії не чесно платять, щось мутять, бо крадуть дуже ті гроші.
І що роблять захисники військових - Н І Ч О Г О
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15.06.2023 14:13 Відповісти
это кацапский подход.

Пишите проще, например:
Байден виноват!
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15.06.2023 15:39 Відповісти
зе поставив конституцію на паузу,
сам так сказав
на кожному кроці чуємо, військовий стан, а це якісь обмеження
але це все для простих громадян...
для "угодних" і конституція не на паузі і закони працюють так як вигідно зеленим
і президент крім якихось висерів в ефір, нікуя не реагує на те що ті хто продавав яйця по 17 та яблока по 51 не те що не сидять а й на далі постачають та зривають тендери
на те що обмінники грабують народ на валюті
і взагалі, ніхрена не реагує на проблеми народу...
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15.06.2023 14:33 Відповісти
За то не барыга, да? Зебилы!
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15.06.2023 13:48 Відповісти
не розумію тих ід"отів що зробили нові правила в мові....не зустрічав в іноземних мовах що знаю такого лайна....це пзддц
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15.06.2023 13:53 Відповісти
Від ДСНС прийшли оновлені вимоги до укриттів.

Отже, необхідна наявність наступних речей:

- Овочерізка;

- Соковижималка для цитрусових;

- Тостер;

- Гра «Вовк ловить яйця»;

- Папуга у клітці;

- iPad Pro;

- Акваріум;

- Рибки в асортименті;

- Лікер Baileys;

- Гіроскутер;

- Набір LEGO;

- Паяльник;

- Кемекс;

- Барабани в асортименті;

- Бюст Сократа;

- Шведська стінка;

- Бас-гітара;

- Саксофон;

- Прапор України, шовк;

- Відеомагнітофон Panasonic;

- Дартс;

- Епілятор;

- Плакат Мадонни;

- Більярд;

- Настільний хокей;

- Sony Playstation і/та XBox;

- Плазма від 60 дюймів;

- Мікроскоп;

- Масажне крісло;

- Парова праска;

- Спінери;

- Діджейський пульт;

- Електрогриль;

- Мікрохвильова піч;

- Пазли;

- Болгарка;

- Зволожувач повітря;

- Набір ексклюзивних каструль;

- Акордеон;

- Шашки;

- Мангал;

- Глина;

- Кінський хлист;

- Від 10 літрів кімчі;

- Tabasco в асортименті;

- Вентилятори;

- Кобзар (подарункове видання);

- Боксерска груша;

- Велотренажер;

- Ляльки - мотанки;

- Штанга;

- Рояль;

- Самокат;

- Шахи;

- Ласти;

- Тример;

- Аплікатор Кузнєцова;

- Фен;

- Гамак;

- Робот-пилосос;

- Антистресова подушка;

- Репродукції картина Малевича;

- Ракетки;

- М'яка ковдра зі зображенням космосу.

Це мінімальний необхідний набір.

Нічого не забули?
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15.06.2023 13:50 Відповісти
люстра Сваровскі, а-ля ******** театр...
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15.06.2023 13:55 Відповісти
Дякую. Хороший антидепресант
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15.06.2023 14:12 Відповісти
Барабани.
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15.06.2023 14:15 Відповісти
а труды великого писателя современности в.а. зеленского?
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15.06.2023 14:15 Відповісти
Забулися, бо має бути портрет Боневтіека, вишитий бісором і парочка подушок для захисту від ракет із зображенням Боневтіка з автоматами і надписом "мочі іх Вова", а друга із зображенням абдристовича зі слоовам "війна закінчиться через трни дні". А так, ніби все.
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15.06.2023 14:49 Відповісти
В игре "Волк ловит яйца" (Ну, погоди!) - вместо волка лицо Резникова))
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15.06.2023 14:50 Відповісти
так назви прізвища
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15.06.2023 13:52 Відповісти
Кого не назви,а в підсумку дєрьмак з татаровим.
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15.06.2023 13:53 Відповісти
Постачальник яєць для Міноборони по 17 грн подав 22 скарги до суду щодо торгів на Prozorro. Джерело:

У січні вибухнув скандал через те, що компанія Актів компані намагалась продати курячі яйця для армії по 17 гривень. Джерело:
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15.06.2023 14:13 Відповісти
ну чому всі думали, що вони так просто здадуться, це великі гроші, які просто сипалися з неба..., була вибудована схема, куплені люди, до речі, хто вони?..., і тут бац, все закінчується..., ні, вони багаті, впливові, вони зубами вчепляться в "своє", а насправді в наші гроші, й не захочуть віддавати...
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15.06.2023 13:53 Відповісти
Скандал з Чорноволом не допоміг забути про крадіїв з МО...
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15.06.2023 13:55 Відповісти
Наоборот. Тепер суспільство хоче побачити в смітєвому баці корупціонерів і мародерів. Я завжди кажу що за щоб не взялись делетанти в них нічого не вдається.
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15.06.2023 14:18 Відповісти
Там мають бути Єрмак, Татаров, Верещук, Баканов(тільки його треба знайти), Резніков.
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15.06.2023 14:48 Відповісти
Ні. Для всіх вами названих є інші місця де вони мають бути і надіюсь колись будуть. А смітники в прямому розумінні мають чекати тих чиї дії не попадають під відповідальність згідно законодавства чи підпадають під таку але якраз наявність таких осіб як Єрмак, Татаров ітд недозволяє їх притягнути.
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15.06.2023 14:54 Відповісти
Це, мабуть, черговий крок з наближення до стандартів НАТО та підвищення обороноздатності країни. В будь-якій адекватній країні міністра оборони вже б давно не було на цій посаді, а його кар'єра була б знищена, а тут все чудово - грабувати армію та платників податків під час війни це норма. Б'ємо в барабани і дивимося ЗЕвідосики для психологічного розвантаження.
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15.06.2023 13:56 Відповісти
Маладиє рєґіони сваіх нє брасают!
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15.06.2023 14:04 Відповісти
Мені одне цікаво, де беруть ту масовку на фронті яка фотографується, жме руку янелоха, хлопці непозортесь...під тією гнидою має горіти земля, воно має боятися своєї тіні.
Одна тендітна жінка, бореться з системою, де ті ******** американські інспектори, скільки це можливо чути.....
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15.06.2023 14:11 Відповісти
Кошти від західних партнерів ідуть на пенсії і зарплати держслужбовців(вони їх контролюють), а з тим що розкрадають бюджетні кошти вони нічого не можуть зробити.
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15.06.2023 14:15 Відповісти
Всі активісти як Пташка, Аліна, інші представники активні захисники військових , ніяк не реагують на прямі крадіжки в армії. А навіщо. Це ж свої.
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15.06.2023 14:04 Відповісти
Бо вкраїнчики продають і совість і брата, та будь-що. Головне хапнути, а війна, та то таке.
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15.06.2023 14:06 Відповісти
Ну "пташку" купили і зробили ресторанною пєвічкою, а про шмару за ці дні вже все написали(сасунья бабламойскага вже вище цих мєлачєй).
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15.06.2023 14:09 Відповісти
Так это понятно. Давайте откровенно - это фактически мафия. Там такие деньги крутятся, что бошку отобьют любому, кто сунется. Или в прямом или в фигуральном смысле, как с Червинским - УД и арест в СИЗО. Зато потом в Раде увидим много "боевых" народных депутатов в пикселе и не только в Раде, а и в местных радах и громадах
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15.06.2023 15:08 Відповісти
А коли це стали приховувати назви фірм постачальників? Торги ж публічні, або називай або давай посилання на сторінку торгів і люди самі все знайдуть. А то якось тупо виходить , вони такі погані і якщо вони не перестануть бути поганими то ми їх тоді назвимо.
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15.06.2023 14:05 Відповісти
І кому вони належать.
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15.06.2023 14:11 Відповісти
Ці люди наближени дл Єрмака.
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15.06.2023 14:52 Відповісти
Постачальник яєць для Міноборони по 17 грн подав 22 скарги до суду щодо торгів на Prozorro. Джерело:

У січні вибухнув скандал через те, що компанія Актів компані намагалась продати курячі яйця для армії по 17 гривень. Джерело:
показати весь коментар
15.06.2023 14:16 Відповісти
Я не проти армії постачати свою городину якщо мільйони платять.Це скільки ж на відрі картоплі можна заробити, а потім гайда в Монако .
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15.06.2023 14:14 Відповісти
пані Ярова думала що то так легко побороти корупцію у закупівлях де дві сторони мають неправомірний зиск, ну прям як просто перістать стрілять... Е ні доки це болить тільки у Вас, а народу срати, нічого не зміниться, і ніякі прозоро чи інша правильна муть цього не змінять.
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15.06.2023 14:15 Відповісти
Ваші пропозиції? Народу не срать - це чудово видно по коментарях в мережі. Народ не розуміє, що йому робити в такій ситуації.
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15.06.2023 15:37 Відповісти
Всі кінці ведуть до ****** Єрмака і ******* Зеленського.
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15.06.2023 14:18 Відповісти
Ги, могилянка на посту модера, це щось!
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15.06.2023 14:25 Відповісти
Ще б не судився він в Хорватії готель будує...

Всі корупціонери тут не збираються жити, щоб вони переживали за долю країни, вкрав все що зміг і можна безбідно жити в ЄС...

Де зараз всі колишні чинуші, в Монако і т.д. ні копійки не дають на армію.... як тільки все закінчиться одразу повернуться і знову присосуться до кормушки....

А схеми багатьох дальше працюють, якщо встиг перед війною купити посаду своїм людям

А хто винен? звичайні українці... які толерантні до корупції і їм пох... що людина робила в минулому.... головне що обітцяє робити в майбутньому...

Причому нажаль війна нічого не змінила судячи по опитуваннях.... Там телевізор замість голови.... ..
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15.06.2023 14:28 Відповісти
Чомусь мені здається що його місці в смітниковому баці.
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15.06.2023 14:35 Відповісти
Суд- це Ахіллесова п'ята України. Всі зрадники та хабарники користуються цим.
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15.06.2023 14:39 Відповісти
І суд, ясна річ, "по совету друзей" зупинить проведення всіх конкурсів, інтересанти вернуться до схеми 1 помідор на 4 бійців, організують "голод в пресі" і Шмигаль "з голосу телефону" швиденько все поверне взад. На кону ярди, необхідно швидко поповнювати суверенний бубочкин фонд. - голодного 95 кварталу. 50 тижнів залишилось.
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15.06.2023 14:47 Відповісти
Повна назва:
Товариство з обмеженою відповід­альністю «АКТИВ КОМПАНІ»

Адреса: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 25 А

Телефон

Дата заснування 30.12.2015

Директор https://opendatabot.ua/p/0EIE428 Мелеш Валерій Миколайович

Стан Зареєстровано

Код ЄДРПОУ 40209490

Статутний капітал 1 000 грн.!!!!!!!!!

Основний вид діяльності
56.29 Постачання інших готових страв
Інші види діяльності

Керівники

https://opendatabot.ua/p/0EIE428 Мелеш Валерій Миколайович Керівник
Власники https://opendatabot.ua/p/1CID982 Дмитревич Олександр Анатолійович Бенефіціар та засновник 1 000 грн100%

Дохід за 2022 рік 838 292 000 грн.

Чистий прибуток = 24 722 000 грн

Активи на 31.12.2022р. = 1 142 639 000 грн.
(за 2022 рік зросли на 1 млрд 142 млн 266 тис. грн.).
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15.06.2023 15:08 Відповісти
КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

05 червня 2023 року https://reyestr.court.gov.ua/Review/111350270 320/19155/23

Суддя Київського окружного адміністративного суду Балаклицький А.І., розглянувши позовну заяву Товариство з обмеженою відповідальністю "Актив Компані" до Міністерства оборони України про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії,

в с т а н о в и в:

01 червня 2023 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Актив Компані" звернулось до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Міністерства оборони України, в якому просить суд:

- визнати протиправними дії Міністерства оборони України щодо визначення з порушенням вимог закону підпункту 4 пункту 12.3 (щодо підтвердження наявності фінансової спроможності) умов Оголошень про проведення спрощених закупівель Продуктів харчування та сушених продуктів різних (15890000-3) (продукти харчування (комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів) для особового складу (годування штатних тварин) військових частин (установ) та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах на 2023 рік), оприлюднених 25.05.2023 на веб-порталі Уповноваженого органу PROZORRO під номерами: UA-2023-05-25-013873-а, UA-2023-05-25-013856-а, UA-2023-05-25-013854-а, UA-2023-05-25-013852-а, UA-2023-05-25-013846-а, UA-2023-05-25-013838-а, UA-2023-05-25-013836-а, UA-2023-05-25-013834-а, UA-2023-05-25-013818-а, UA-2023-05-25-013810-а, UA-2023-05-25-013808-а, UA-2023-05-25-013805-а, UA-2023-05-25-013792-а, UA-2023-05-25-013782-а, UA-2023-05-25-013780-а, UA-2023-05-25-013777-а, UA-2023-05-25-013775-а, UA-2023-05-25-013766-а, UA-2023-05-25-013764-а, UA-2023-05-25-013763-а, UA-2023-05-25-013750-а, UA-2023-05-25-013747-а;

- зобов`язати Міністерство оборони України привести умови підпункту 4 пункту 12.3 Оголошень про проведення спрощених закупівель Продуктів харчування та сушених продуктів різних (15890000-3) (продукти харчування (комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів) для особового складу (годування штатних тварин) військових частин (установ) та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах на 2023 рік), оприлюднених 25.05.2023 на веб-порталі Уповноваженого органу PROZORRO під номерами: UA-2023-05-25-013873-а, UA-2023-05-25-013856-а, UA-2023-05-25-013854-а, UA-2023-05-25-013852-а, UA-2023-05-25-013846-а, UA-2023-05-25-013838-а, UA-2023-05-25-013836-а, UA-2023-05-25-013834-а, UA-2023-05-25-013818-а, UA-2023-05-25-013810-а, UA-2023-05-25-013808-а, UA-2023-05-25-013805-а, UA-2023-05-25-013792-а, UA-2023-05-25-013782-а, UA-2023-05-25-013780-а, UA-2023-05-25-013777-а, UA-2023-05-25-013775-а, UA-2023-05-25-013766-а, UA-2023-05-25-013764-а, UA-2023-05-25-013763-а, UA-2023-05-25-013750-а, UA-2023-05-25-013747-а, у відповідність із законом.

05.06.2023 вказана позовна заява передана на розгляд судді Балаклицькому А.І., що підтверджується актом від 05.06.2023, складеним відділом ВДЗК (канцелярія)...
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15.06.2023 15:49 Відповісти
Але суд https://reyestr.court.gov.ua/Review/111378817 ухвалою від 07.06.2023р. залишив цей позов без розгляду.
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15.06.2023 15:59 Відповісти
Але мало того, що це "актив компані" судиться за тендери, воно само є фігурантом кримінального провадження, як це слідує зі https://reyestr.court.gov.ua/Review/110410703 справи в Печерському суді.
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15.06.2023 15:51 Відповісти
Заради бога, перестаньте жінок називати "членкинями". Це просто гидозно, кажу як жінка.
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15.06.2023 15:09 Відповісти
Ви ж самі цього хотіли, пані член?
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15.06.2023 15:38 Відповісти
Це і є черговим прикладом мудрих рішень Уряду та правильних Законів для мирного часу і тим, як цими законами вдало маніпулюють та користуються мародери під час війни!!!
Кузьмук, мертвечук, гриценко, єхануров, єжель, соломатін, єнакієвський, бачуть щодня, продовжувачів своєї справи, довіреними особами з Міноборони!!
А у цей час, йде кривава війна за Свободу України!!,
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15.06.2023 15:23 Відповісти
а нє дать лі пану гєзнікову пзди?
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15.06.2023 15:26 Відповісти
Дерибан полным ходом,поделить корыто не могут уроды.
Хотя есть и спорные моменты которые тут не озвучены, бывает на прозоро тендер выигрывает ФОП с ценой -2-3грн НО без ПДВ, а тот же ТОВ с ценой +2 но с ПДВ не проходит.И вот думаю - дол...зм какой то во всем этом прозоро.
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15.06.2023 15:32 Відповісти
В тому, що відбувається винними є структури силового блоку диктатури плутократії, які не змогли стати правоохоронними органами держави щоби притягнути до відповідальності організаторів схем з яйцями по 17 грн за штуку.
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15.06.2023 15:47 Відповісти
Ану, де там Аліна Михайлова, нехай організує підріотів та кинуть у сміттєвий бак керівника "скандального постачальника". Звісно, що "скандальний постачальник" заплатить більше тим паче, що він пов'язаний з конторою президента.
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15.06.2023 17:37 Відповісти
велике питання чому цей скандальний ще не сидить за гратами?
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15.06.2023 20:34 Відповісти
Не складно це робити, коли чиновники МО тебе підтримують. Жодний білий постачальник до торгів не допускається. ЗСУ роблять свою роботу, а чиновники Резнікова грабують армію.
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16.06.2023 09:48 Відповісти
 
 