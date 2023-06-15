З початку червня сили ППО знищили 74% застосованих росіянами крилатих ракет, - Генштаб ЗСУ

Сили протиповітряної оборони з початку поточного місяця змогли знищити 74% випущених РФ крилатих ракет і 60% БпЛА.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З початку червня силами протиповітряної оборони було знищено 74% від застосованих противником крилатих ракет і близько 60% застосованих ударних безпілотних літальних апаратів", - сказав він.

Крім того, він нагадав, що сили протиповітряної оборони знищили нещодавно 300-й вертоліт противника (ударний багатоцільовий вертоліт К-52 "Алігатор").

"Отже, кількість знищених в Україні гелікоптерів приблизно вп'ятеро більша, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії, де втрати російських терористів становили приблизно 60 бойових і транспортних гелікоптерів", - наголосив Громов.

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