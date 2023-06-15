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Новини Війна
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З початку червня сили ППО знищили 74% застосованих росіянами крилатих ракет, - Генштаб ЗСУ

ппо

Сили протиповітряної оборони з початку поточного місяця змогли знищити 74% випущених РФ крилатих ракет і 60% БпЛА.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З початку червня силами протиповітряної оборони було знищено 74% від застосованих противником крилатих ракет і близько 60% застосованих ударних безпілотних літальних апаратів", - сказав він.

Крім того, він нагадав, що сили протиповітряної оборони знищили нещодавно 300-й вертоліт противника (ударний багатоцільовий вертоліт К-52 "Алігатор").

"Отже, кількість знищених в Україні гелікоптерів приблизно вп'ятеро більша, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії, де втрати російських терористів становили приблизно 60 бойових і транспортних гелікоптерів", - наголосив Громов.

Також читайте: Прицільно на Patriot летіли 16 балістичних ракет, після збиття дізналися, що серед них - 6 "Кинджалів", - командувач 96-ї ЗРБр Яременко (Граніт)

Автор: 

Генштаб ЗС (6622) ППО (3211)


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Топ коментарі
+1
Мова йде не про однакову ситуацію про всю територію України. Оминають ППО в основному там, де (поки що) гірше захищено наявними засобами.

Тому казати, що рано чи пізно нам капець, може лише кацапське чмо або корисний для кацапів ідіот.
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15.06.2023 14:20
+1
Только последние имбецилы могут считать,что у них ракеты завтра закончатся. А подстанции, заводы и склады мы строим быстрее чем они ракетами разрушают. Думать на 2 шага вперед не всем дано походу. И темпы производства ракет у них только растут, т.к. новые схемы придумывают для обхода санкций, а их экономика все больше переходит на военные рельсы. Не замечать этого могут только поклонники секты арестовича/свитана и др.
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15.06.2023 15:07
+1
Никто и не говорит, что это нам на пользу. Просто подметил, что утверждение про "рано или поздно повыбивают всё" - влажно-бредовые фантазии русни.
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15.06.2023 15:16
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это печально. даже если они в месяц делают под 50 ракет, то при таком соотношении 13 ракет просачивается и уничтожает цель. Ракеты они клепают постоянно, а наши заводы и предприятия мы не производим для конпенсациии. рано или поздно повыбивают все, если положение останется таким как сейчас.
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15.06.2023 14:09 Відповісти
Мова йде не про однакову ситуацію про всю територію України. Оминають ППО в основному там, де (поки що) гірше захищено наявними засобами.

Тому казати, що рано чи пізно нам капець, може лише кацапське чмо або корисний для кацапів ідіот.
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15.06.2023 14:20 Відповісти
Только последние имбецилы могут считать,что у них ракеты завтра закончатся. А подстанции, заводы и склады мы строим быстрее чем они ракетами разрушают. Думать на 2 шага вперед не всем дано походу. И темпы производства ракет у них только растут, т.к. новые схемы придумывают для обхода санкций, а их экономика все больше переходит на военные рельсы. Не замечать этого могут только поклонники секты арестовича/свитана и др.
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15.06.2023 15:07 Відповісти
Странно, темпы производства ракет якобы растут, а интенсивность их использования падает. Как же ты, пивныку-то, темпы посчитать смог?
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15.06.2023 15:20 Відповісти
Кац, не напружуйся.
Тільки імбецил міг побачити в моєму тексті те, що побачив ти.
У тебе проблеми з розумінням української, що і не дивно.
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15.06.2023 17:50 Відповісти
Вот только цель - то склад бутилированной воды, то склад гуманитарки. И на поражение этих целей всирается вся экономика россии. Вряд ли положение останется таким же, как сейчас.
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15.06.2023 14:22 Відповісти
Даже если и половина что прошли пво бьют не те цели, то всеравно говорить что это нам на пользу так себе. Судя по моему городу - целятся куда надо. Даже не все местные вкурсе что там не просто "склад с бутилированной водой".
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15.06.2023 15:12 Відповісти
Никто и не говорит, что это нам на пользу. Просто подметил, что утверждение про "рано или поздно повыбивают всё" - влажно-бредовые фантазии русни.
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15.06.2023 15:16 Відповісти
 
 