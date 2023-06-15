Сили оборони вже використовують на полі бою словацькі та польські МіГ-29

Винищувачі МіГ-29, надані Україні в цьому році Словаччиною та Польщею, протягом червня "стали на крило" у складі Повітряних Сил ЗС України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Протягом червня "поставлені на крило" винищувачі МіГ-29, отримані в рамках міжнародної технічної допомоги від Польщі та Словаччини", – сказав він.



Бригадний генерал Олексій Громов подякував нашим партнерам за підтримку й допомогу та висловив сподівання, що вже найближчим часом в українському небі з’являться легендарні винищувачі F-16.

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Нагадаємо, сьогодні генсек НАТО заявив, що навчання українських пілотів на F-16 вже почалося. При цьому коли саме передадуть винищувачі, поки що невідомо.