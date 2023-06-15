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Новини Війна
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Сили оборони вже використовують на полі бою словацькі та польські МіГ-29

літак,словаччина,міг-29

Винищувачі МіГ-29, надані Україні в цьому році Словаччиною та Польщею, протягом червня "стали на крило" у складі Повітряних Сил ЗС України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Протягом червня "поставлені на крило" винищувачі МіГ-29, отримані в рамках міжнародної технічної допомоги від Польщі та Словаччини", – сказав він.

Бригадний генерал Олексій Громов подякував нашим партнерам за підтримку й допомогу та висловив сподівання, що вже найближчим часом в українському небі з’являться легендарні винищувачі F-16.

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Нагадаємо, сьогодні генсек НАТО заявив, що навчання українських пілотів на F-16 вже почалося. При цьому коли саме передадуть винищувачі, поки що невідомо.

Автор: 

Генштаб ЗС (6622) літак (2912) контрнаступ (435)


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Мочити русню - то святе!
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15.06.2023 14:24 Відповісти
Уже місяця два, як використовують.
А йому тільки доповіли?
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15.06.2023 14:28 Відповісти
просто зберігали інформаційну тишу
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15.06.2023 14:31 Відповісти
На полі бою використовують бронетехніку, а не літаки.
Винищувачі працюють у небі над полем бою.
Хоча хто-зна...
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15.06.2023 14:41 Відповісти
А кто НАРами и бомбами разносит укрепления рабссиян на земле, включая бронетехнику?
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15.06.2023 14:44 Відповісти
су-24/су-25
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15.06.2023 14:55 Відповісти
МиГ-29 и Су-27 тоже.
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15.06.2023 17:48 Відповісти
Якщо є сади небесні, то, мабуть, є і поля.
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15.06.2023 14:45 Відповісти
Дякуємо друзям, та Божого благоспловення нашим соколикам
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15.06.2023 14:55 Відповісти
 
 