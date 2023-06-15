Чиновник Міноборони, який організував канал переправлення ухилянтів за кордон, постане перед судом, - ДБР
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо керівника одного з підрозділів Міністерства оборони України, який організував канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.
Також завершено розслідування щодо двох його спільників – військовослужбовця одного з обласних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та цивільної особи.
Обвинувальний акт наразі направлено до суду.
"Встановлено, що посадовець Міноборони почав реалізовувати свої оборудки у період, коли ще кілька місяців тому обіймав посаду заступника начальника одного з обласних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За допомоги спільників він оформлював замовників водіями-волонтерами благодійних організацій. Зокрема, інформація про "клієнтів" вносилась до розпоряджень обласної військової адміністрації, що ставало підставою до внесення їх прізвищ до бази "ШЛЯХ".
Послуга, яка надавала можливість перетнути державний кордон військовозобов’язаному чоловіку, коштувала 1,5 тис. доларів США. У ході досудового розслідування задокументовано декілька таких фактів", - йдеться в повідомленні.
Чиновник Міноборони та його спільники обвинувачуються в організації схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тепер я знаю, чого його арештували... От же падлюка, демпінгом займався, бо хто ще не знає, що ця послуга коштує від 6000 вічноЗелених $ ???
всім там рєзніков командує
Мабуть, виключно ліхтарна люстрація, дещо зменшить для іміджу України такі наслідки правового ліцедійства щодо порушників під час дії Особливо періоду та Воєнного стану!!!
Схаматози діють до дикого просто: призначення на посаду, початок протиправної діяльності за грошову компенсацію, гучний арешт, буремна метушня прокурорських/адвокатських/ суддівських/ дивних клопотальників, впродовж 2-4років, потім суд, імітація конфіскації чогось того, що за цей час не заховав, врахування часу відсидки до строку!!
Фсьо, свобода, виїзд за кордон!! Ліхтарна люстрація, набагато ефективніша і унеможливлює повернення особи-порушника, до попередньої діяльності!! Витрати з бюджету скорочуються в РАЗИ!,
Ну, десь так.
Пильнуймо Україну!!
А тепер перечитайте вами написане ( щоби перекладач не втручався в написи) та мною (вимкніть автоматичне коригування правопису). А хочете детальніше, мусите вказати операційну систему, щоб я вам погуглив.