Чиновник Міноборони, який організував канал переправлення ухилянтів за кордон, постане перед судом, - ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо керівника одного з підрозділів Міністерства оборони України, який організував канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.

Також завершено розслідування щодо двох його спільників – військовослужбовця одного з обласних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та цивільної особи.

Обвинувальний акт наразі направлено до суду.

"Встановлено, що посадовець Міноборони почав реалізовувати свої оборудки у період, коли ще кілька місяців тому обіймав посаду заступника начальника одного з обласних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За допомоги спільників він оформлював замовників водіями-волонтерами благодійних організацій. Зокрема, інформація про "клієнтів" вносилась до розпоряджень обласної військової адміністрації, що ставало підставою до внесення їх прізвищ до бази "ШЛЯХ".

Послуга, яка надавала можливість перетнути державний кордон військовозобов’язаному чоловіку, коштувала 1,5 тис. доларів США. У ході досудового розслідування задокументовано декілька таких фактів", - йдеться в повідомленні.

Чиновник Міноборони та його спільники обвинувачуються в організації схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.

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