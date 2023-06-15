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Чиновник Міноборони, який організував канал переправлення ухилянтів за кордон, постане перед судом, - ДБР

міноборони

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо керівника одного з підрозділів Міністерства оборони України, який організував канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.

Також завершено розслідування щодо двох його спільників – військовослужбовця одного з обласних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та цивільної особи.

Обвинувальний акт наразі направлено до суду.

"Встановлено, що посадовець Міноборони почав реалізовувати свої оборудки у період, коли ще кілька місяців тому обіймав посаду заступника начальника одного з обласних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За допомоги спільників він оформлював замовників водіями-волонтерами благодійних організацій. Зокрема, інформація про "клієнтів" вносилась до розпоряджень обласної військової адміністрації, що ставало підставою до внесення їх прізвищ до бази "ШЛЯХ".

Послуга, яка надавала можливість перетнути державний кордон військовозобов’язаному чоловіку, коштувала 1,5 тис. доларів США. У ході досудового розслідування задокументовано декілька таких фактів", - йдеться в повідомленні.

Чиновник Міноборони та його спільники обвинувачуються в організації схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посадовця одного з військкоматів Київщини підозрюють в організації виїзду ухилянтів за кордон, - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

Міноборони (7401) ДБР (3504) ухилянти (923)


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Топ коментарі
+17
можливість перетнути державний кордон військовозобов'язаному чоловіку, коштувала 1,5 тис. доларів США. Джерело:
Тепер я знаю, чого його арештували... От же падлюка, демпінгом займався, бо хто ще не знає, що ця послуга коштує від 6000 вічноЗелених $ ???
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15.06.2023 14:54
+10
а шо, канал через буданова вже спалили?
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15.06.2023 14:49
+7
коли вже ДБР сяде на лаву підсудних за клістрони?
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15.06.2023 15:24
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а шо, канал через буданова вже спалили?
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15.06.2023 14:49 Відповісти
можливість перетнути державний кордон військовозобов'язаному чоловіку, коштувала 1,5 тис. доларів США. Джерело:
Тепер я знаю, чого його арештували... От же падлюка, демпінгом займався, бо хто ще не знає, що ця послуга коштує від 6000 вічноЗелених $ ???
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15.06.2023 14:54 Відповісти
стрілочник напевно
всім там рєзніков командує
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15.06.2023 15:02 Відповісти
не думаю - Резніков краде ешелонами та мільярдами і не займатиметься такою дрібницею
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15.06.2023 15:22 Відповісти
Резников фунт. Его роль рожей светить.
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15.06.2023 15:23 Відповісти
Так цей «свєт» занадто гидкий!
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15.06.2023 16:19 Відповісти
А резнікоф усе бореться із схемами в Міноборони, бореться і далі бореться…
Мабуть, виключно ліхтарна люстрація, дещо зменшить для іміджу України такі наслідки правового ліцедійства щодо порушників під час дії Особливо періоду та Воєнного стану!!!
Схаматози діють до дикого просто: призначення на посаду, початок протиправної діяльності за грошову компенсацію, гучний арешт, буремна метушня прокурорських/адвокатських/ суддівських/ дивних клопотальників, впродовж 2-4років, потім суд, імітація конфіскації чогось того, що за цей час не заховав, врахування часу відсидки до строку!!
Фсьо, свобода, виїзд за кордон!! Ліхтарна люстрація, набагато ефективніша і унеможливлює повернення особи-порушника, до попередньої діяльності!! Витрати з бюджету скорочуються в РАЗИ!,
Ну, десь так.
Пильнуймо Україну!!
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15.06.2023 15:14 Відповісти
коли вже ДБР сяде на лаву підсудних за клістрони?
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15.06.2023 15:24 Відповісти
Название военкоматов сменили, как всегда легче вывеску сменить, чем головы. Зато как красиво смотрится. А вот головы, как были дырявыми, так ними и остались.
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15.06.2023 15:33 Відповісти
Вибачте, не по темі, хто підкаже що треба зробити щоби перекладач не втручався в написи, наприклад я пишу волкер, коли відправляю викладає волокно, і це вже не вперше!!!! Дякую!!!!
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15.06.2023 15:37 Відповісти
вчіть мову та вимкніть автоматичне корегування правопису, має допомогти.
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15.06.2023 17:22 Відповісти
це ж прекрасно, та маю надію, що не після 39-го року?
А тепер перечитайте вами написане ( щоби перекладач не втручався в написи) та мною (вимкніть автоматичне коригування правопису). А хочете детальніше, мусите вказати операційну систему, щоб я вам погуглив.
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15.06.2023 18:32 Відповісти
Та ні, в сьомому поколінні!!!! Яж не хакер, тому ще раз за поміч!!!!!
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15.06.2023 21:32 Відповісти
Дякую!!!!
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15.06.2023 21:33 Відповісти
нема за що. Тим паче, приємно спробувати допомогти, славетному нащадку такого міста.
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15.06.2023 21:42 Відповісти
Я львів'янин , але дякую, щось вимкнув, потім перевірю!!!!!
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15.06.2023 18:31 Відповісти
ось, досить зрозумілим текстом: https://uk.begin-it.com/1579-how-to-enable-or-disable-the-spell-checker-on-android Як включити або вимкнути перевірку правопису на Android
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15.06.2023 18:38 Відповісти
А дасте йому втекти до суду чи після домашнього арешту?
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15.06.2023 16:24 Відповісти
Куди в МО не тикни, кругом вилізе гівно.
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15.06.2023 19:48 Відповісти
 
 