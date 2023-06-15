Росіяни мінують гідротехнічні споруди у трьох областях України, щоб створити штучні перешкоди для Сил оборони, – Міноборони
Російські окупаційні війська продовжують мінувати гідротехнічні споруди в Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу в Києві повідомив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони полковник Руслан Берегуля.
"З травня поточного року російські війська мінують гідротехнічні споруди в Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях, а також почали затоплювати сільськогосподарські поля з метою створення штучних перешкод для Сил оборони України", – повідомив Берегуля.
Він нагадав, що у зв’язку з повною руйнацією Каховської ГЕС прогнозується стік води з Каховського водосховища приблизно на 80% від загального обсягу.
"Це може призвести і призведе до тяжких наслідків. На сьогоднішній день Каховське водосховище вже обміліло на понад 70%", – зазначив представник Міноборони.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. 14 червня 205-та бригада РФ зізналась у підриві Каховської ГЕС.
На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.
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От цих би Резнікових, Зеєрмаков та інших Данилових відправити б туди на штурми, а не Микол із сіл
УСІ ці дії по мінуванню доріг, мостів, вузлових станцій залізниці, жд. переїздів та стрілочних переводів, вузлів звязку, радіо та пунктів життєзабезпечення енерго-газо-водо забезпечення, стратегічних обєктів та підприємств для підриву і повної деморалізації ворога при анексії та подальшої окупації земель держави МАВ би виконати ще попередній гімнокомандувач та "хетьман свинарчуків" зі своїми тупорилими кабінетними ляльковими манікенами-гімнералами, полтораком та галитеєм той, що зараз бавиться з піаром в милосердного волонтера "спасителя з дронами"...!!!
І тоді, не було б КОТЛА в ДЕБАЛЬЦЕВО, боїв за Донецький аеропорт та тисяч втрат ЗСУ...!!!
Того раннього ранку 24 лютого 2022 р. ми психологічно не були готові підривати мости. Перші кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Будь-якому дбайливому господареві важко самому знищити те, що він створив своїми руками. Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак десь о шостій вечора вже побачив в очах рішучість: заради захисту країни все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавими танками. Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури.