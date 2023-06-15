Росіяни мінують гідротехнічні споруди у трьох областях України, щоб створити штучні перешкоди для Сил оборони, – Міноборони

Російські окупаційні війська продовжують мінувати гідротехнічні споруди в Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу в Києві повідомив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони полковник Руслан Берегуля.

"З травня поточного року російські війська мінують гідротехнічні споруди в Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях, а також почали затоплювати сільськогосподарські поля з метою створення штучних перешкод для Сил оборони України", – повідомив Берегуля.

Він нагадав, що у зв’язку з повною руйнацією Каховської ГЕС прогнозується стік води з Каховського водосховища приблизно на 80% від загального обсягу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти замінували поля у Красноперекопському районі Криму, - представник Меджлісу Барієв

"Це може призвести і призведе до тяжких наслідків. На сьогоднішній день Каховське водосховище вже обміліло на понад 70%", – зазначив представник Міноборони.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. 14 червня 205-та бригада РФ зізналась у підриві Каховської ГЕС.

На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.