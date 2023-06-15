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Росіяни мінують гідротехнічні споруди у трьох областях України, щоб створити штучні перешкоди для Сил оборони, – Міноборони

міна

Російські окупаційні війська продовжують мінувати гідротехнічні споруди в Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу в Києві повідомив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони полковник Руслан Берегуля.

"З травня поточного року російські війська мінують гідротехнічні споруди в Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях, а також почали затоплювати сільськогосподарські поля з метою створення штучних перешкод для Сил оборони України", – повідомив Берегуля.

Він нагадав, що у зв’язку з повною руйнацією Каховської ГЕС прогнозується стік води з Каховського водосховища приблизно на 80% від загального обсягу.

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"Це може призвести і призведе до тяжких наслідків. На сьогоднішній день Каховське водосховище вже обміліло на понад 70%", – зазначив представник Міноборони.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. 14 червня 205-та бригада РФ зізналась у підриві Каховської ГЕС.

На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.

Автор: 

мінування (1218) Міноборони (7401) Каховська ГЕС (566)


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Ця новина не е новиною. Це прогнозовано.
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15.06.2023 14:59 Відповісти
вони ще й мости підривають, мінують поля та дороги, і будують лінії оборони - все те, що не робили Зе-підорасами перед вторгненням хоча мали точні дані західних розвідок.

От цих би Резнікових, Зеєрмаков та інших Данилових відправити б туди на штурми, а не Микол із сіл
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15.06.2023 15:18 Відповісти
Шановні редактори! Перестаньте свинособак писати із великої літери, спеціально розміщуючи першим словом у реченні, бо дістали.
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15.06.2023 15:18 Відповісти
Ну то робіть щось. Обстрілюйте, не давайте закласти вибухівку... Ви ж сили оборони...
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15.06.2023 15:47 Відповісти
Підороси роблять усе те, що чітко приписано у військових підручниках, правил ведення війни під час бойових дій для зупинення противника по захваті територій, і повної деморалізації наступу військ...!!!

УСІ ці дії по мінуванню доріг, мостів, вузлових станцій залізниці, жд. переїздів та стрілочних переводів, вузлів звязку, радіо та пунктів життєзабезпечення енерго-газо-водо забезпечення, стратегічних обєктів та підприємств для підриву і повної деморалізації ворога при анексії та подальшої окупації земель держави МАВ би виконати ще попередній гімнокомандувач та "хетьман свинарчуків" зі своїми тупорилими кабінетними ляльковими манікенами-гімнералами, полтораком та галитеєм той, що зараз бавиться з піаром в милосердного волонтера "спасителя з дронами"...!!!
І тоді, не було б КОТЛА в ДЕБАЛЬЦЕВО, боїв за Донецький аеропорт та тисяч втрат ЗСУ...!!!
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15.06.2023 15:58 Відповісти
Ідіот подоляцький
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15.06.2023 16:59 Відповісти
Радник глави Офісу президента Подоляк заявив у інтерв'ю Фактам 29 серпня 2022:

Того раннього ранку 24 лютого 2022 р. ми психологічно не були готові підривати мости. Перші кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Будь-якому дбайливому господареві важко самому знищити те, що він створив своїми руками. Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак десь о шостій вечора вже побачив в очах рішучість: заради захисту країни все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавими танками. Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури.
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15.06.2023 16:15 Відповісти
 
 