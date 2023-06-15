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Помилування Саакашвілі не буде. Народ вважає, що він має заплатити за злочини, - президентка Грузії Зурабішвілі

саакашвілі,зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що вона відмовляється помилувати експрезидента цієї країни і громадянина України Міхеіла Саакашвілі через те, що грузинський народ вважає, що Саакашвілі має заплатити за злочини, які були скоєні під час його керівництва країною.

Про це Зурабішвілі сказала в інтер’ю Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

На питання, чому вона не хоче помилувати Саакашвілі, Зурабішвілі відповіла так: "Тому що я відповідальна насамперед перед грузинським народом. Як президент, я маю зважати на те, що відчуває грузинський народ. Грузинський народ пережив 9 років режиму Саакашвілі, який залишив багато жертв. ... Відчуття населення таке, що він має заплатити за деякі злочини, які були скоєні під час його режиму - можливо, не ним, але під його керівництвом. Таке відчуття в цілому".

Читайте: Саакашвілі: Треба готуватися до грузинсько-українського кордону по річці Псоу в Краснодарському краї. КАРТА

При цьому президент Грузії додала, що в народу є і відчуття, що з Саакашвілі "треба поводитися гідно і що треба знайти рішення".

Вона також сказала, що Грузія не отримувала запиту на екстрадицію Саакашвілі до інших країн.

При цьому до неї зверталася низка низка людей з проханням помилувати Саакашвілі. Але вона їм пояснювала, що "помилування - не вихід в цій ситуації саме через грузинський народ".

Також читайте: Я скоро помру, якщо не отримаю меддопомогу за межами Грузії, - Саакашвілі

Загалом це питання, за словами Зурабішвілі, належить до відповідальності уряду.

"Я працюю з дипломатичною спільнотою, зі своїми зв'язками в Європі та намагаюся працювати з владою, щоб знайти рішення, яке буде більше відповідати тому, як слід поводитися з колишнім президентом. На жаль, поки що влада не відреагувала. Вони можуть по-різному реагувати на запит про екстрадицію, але вони повинні реагувати. Вони є тими, хто є відповідальними за це рішення", - заявила президентка.

При цьому Зурабішвілі вважає, що питання Саакашвілі не може зруйнувати дружбу між Україною та Грузією, бо відносини між країнами "вище, ніж це". Вона також переконана, що країни зможуть знайти вихід із цієї ситуації.

Також читайте: Саакашвілі мають лікувати в Грузії, - Зурабішвілі

Автор: 

Грузія (1846) Зурабішвілі Саломе (104) помилування (112) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+20
Хто це вам сказав? Путін? Іванішвілі?
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15.06.2023 16:01
+18
Ох як ********** високопосадовці власні бажання прикривати "бажанням народу" в якого часто не питають та мають підтримку у цьому питанні лише меншості!!! Я зовсім не прихильник Міхо який принаймні в Україні демонстрував себе як відвертий популіст та міг зрадити будь кого миттєво якщо бачив у цьому зиск для себе. Однак те ЩО зараз по відношенню до нього називають "правосуддям", тяжко йому не співчувати. Зараз він більше розраховується не за свої попередні вчинки на посаді керівника Грузії, а за свою тупість яка спонукала його повернутись до Грузії не зрозуміло на що сподіваючись!!!
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15.06.2023 15:58
+12
Відчуття буває... При усій своїй дурості він таки дав їм добре просратись і це було правильно.
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15.06.2023 15:52
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Відчуття буває... При усій своїй дурості він таки дав їм добре просратись і це було правильно.
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15.06.2023 15:52 Відповісти
Тварюка він інарцис довбаний.
Хай сидить падло!
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15.06.2023 15:55 Відповісти
Хто це вам сказав? Путін? Іванішвілі?
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15.06.2023 16:01 Відповісти
Якщо б нас усіх засуджувати за недоліки у характері, то сумніваюсь щоб хтось уникнув покарання! І що це за злочини за які дають у суді лише 3 роки, але при цьому умови перебування такі щоб він не дожив до завершення цього строку який завершується у наступному році якщо рахувати час з дати затримання?! ЦЕ І Є "ПРАВОСУДДЯ" ПО ГРУЗИНСЬКІ???!!!
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15.06.2023 16:09 Відповісти
Надія Савченко теж сиділа на сухому голодуванні і прибула до Києва з великою задницею. Важко було повірити в місяць без води, але повнота "голодуючої" шокувала.
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15.06.2023 16:14 Відповісти
При Петру що робили з Саакашвілі?
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15.06.2023 16:58 Відповісти
Пальто украв?
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15.06.2023 15:57 Відповісти
Ох як ********** високопосадовці власні бажання прикривати "бажанням народу" в якого часто не питають та мають підтримку у цьому питанні лише меншості!!! Я зовсім не прихильник Міхо який принаймні в Україні демонстрував себе як відвертий популіст та міг зрадити будь кого миттєво якщо бачив у цьому зиск для себе. Однак те ЩО зараз по відношенню до нього називають "правосуддям", тяжко йому не співчувати. Зараз він більше розраховується не за свої попередні вчинки на посаді керівника Грузії, а за свою тупість яка спонукала його повернутись до Грузії не зрозуміло на що сподіваючись!!!
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15.06.2023 15:58 Відповісти
Кілька вбитих, ну то таке. Не сам же він убивав.
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15.06.2023 16:15 Відповісти
а прокацапсь кій іванішвілі та решти прокацапська шобла нікого не вбивали ???
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15.06.2023 16:17 Відповісти
будемо сподіватись, що і цим вбивцям на життєвому шляху така ж тюрма трапиться...
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15.06.2023 16:47 Відповісти
Один"добрий, другі, ще "кращі". Про моральні якості Саакашвілі сідчить те, що дружина взнала, що вона вже "бувша" з преси. Як він поступає з своїми рідними, так і з державою.
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16.06.2023 12:09 Відповісти
до чого тут особисте життя політика ??? якщо вона це так взнала - значить на те вона і заслужила ...
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16.06.2023 12:32 Відповісти
у сій час так генерала УНР Юрка Тютюнника, так виманили з Польщі, розказуючи, що все готове для повстання в Україні, тільки чекають його і результат - куля
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15.06.2023 17:06 Відповісти
А в Украіні з нього зробили Хероя..
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15.06.2023 15:59 Відповісти
зеДебіл, здихався лоха і визволяти його не збирається, так тому барану і потрібно, не хрен водити хороводи з блазнями.

Вона також сказала, що Грузія не отримувала запиту на екстрадицію Саакашвілі до інших країн. Джерело:
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15.06.2023 16:00 Відповісти
А оце вже брехня від цієї президентки, бо навіть Польща сповіщала Грузію офіційно про можливість лікування Міхо саме там, було звернення й від України!!!
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15.06.2023 16:12 Відповісти
Лікування і екстрадиція, різні речі.
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15.06.2023 16:16 Відповісти
Хороша новина.
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15.06.2023 16:01 Відповісти
*****
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15.06.2023 16:02 Відповісти
Михо, наче розумна людина великий життєвий досвід розуміє що таке веховна влада і так опростоволосився... поїхав до Грузії під дурника косив ніби пронесе але не пронесло так що сиди мовчки...
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15.06.2023 16:03 Відповісти
Це не ті громадяни, які до Саакашвілі жили в Батумських халупах з пенсією в півтора долара, а зараз гуляють по ************** місту?
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15.06.2023 16:03 Відповісти
Це ті яким він наступив на хвоста. Доречі в 16му році подруга була в Грузії і ті бідкалися, що на Одеській митниці закрили лавочку і куча клопоту з «переадресацією» на інші.
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15.06.2023 16:08 Відповісти
Народ росії забула вона уточнити...
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15.06.2023 16:04 Відповісти
Очевидно, что он не крал, как остальные. А такие не нужны ни в Украине, ни в Грузии.
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15.06.2023 16:07 Відповісти
З чого така впевненість.
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15.06.2023 16:19 Відповісти
А его "шалости" в Одессе, когда он под себя все хотел подмять?
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15.06.2023 16:41 Відповісти
Виступав якийсь наш експерт і розказав, що за Саакашвілі бюджет країни добре підтримувався закордонними вливаннями. Усім було добре, зарплати були. А коли вливання закінчилися, зарплати впали, народ почав зубожити, невдоволення Саакашвілі зросло. Причиною усього цього було те, що за часів Саакашвілі виробництво не розбудували, а традиційний для Грузії туризм впав до мінімуму (бо основна частка туристів до Саакашвілі була з московії). Не знаю які злочини приписують Саакашвілі, але гадаю, що вони яйця виведеного не варті. Уся біда грузинів у тому, що вони звикли жити на халяву, нічого не будуючи. Сьогодні до них туристи поїхали, також ті, що тікають з московії, то їм зараз трохи поперло. Але таке везіння колись закінчиться. Президентка їхня дурепа повна, яка не знає, що всяка дія має протидію, і колись будуть судити її.
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15.06.2023 16:15 Відповісти
Навіщо гадати коли можна прочитати.

https://www.slovoidilo.ua/2021/10/04/infografika/polityka/zatrymannya-saakashvili-chomu-zvynuvachuyut-kolyshnoho-prezydenta-hruziyi
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15.06.2023 16:34 Відповісти
Із усього, що там наведено, єдине, що заслуговує на увагу, це організація нападу. І то якщо є справжні докази, а не просто підозри. За усіма іншими це притягнуте за вуха - наші екс-посадовці творили набагато більше і нічого.
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15.06.2023 18:38 Відповісти
«Па мнагачіслєнним просьбам трудящіхся».
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15.06.2023 16:59 Відповісти
кацапська підстилка
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15.06.2023 17:07 Відповісти
Це поплічниця російської посіпаки - іванішвілі!
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15.06.2023 17:09 Відповісти
Грузины неблагодарны, Михо развернул Грузию от Шеварнадзе к Европе, теперь они идут быстрым шагом к рашке.
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15.06.2023 17:13 Відповісти
При цьому Зурабішвілі вважає, що питання Саакашвілі не може зруйнувати дружбу між Україною та Грузією... Бо її не існє, а існує дружба з росією. От і все. А Саакашвілі засранець.
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15.06.2023 17:34 Відповісти
Я не розумію, хіба призначення відповідальности (кримінальної) -- це вже компетенція народу, а не суду? Саакашвілі був засуджений. Суд так ухвалив. А ваше право, пані президентко, або його помилувати, або ні. І народ тут ні до чого. Ви ще референдум проведіть, запитавши в народу про те, як вчинити з Саакашвілі. Смішно.
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15.06.2023 17:45 Відповісти
"...питання Саакашвілі не може зруйнувати дружбу між Україною та Грузією ..."

Дружбу між Україною та Грузією куда більше руйнує допомога Росії в обігу санкцій;, одержання від Грузії чіпів та різних товарів подвійного призначення (для виготовлення ракет тощо); авіасполучення між рашкой та Грузією (а насправді, перетворення Грузії в російський хаб, що надає оркам можливості літати по всьому світу! Що їм було заборонено і заблоковано!).

Грузія не приховує, що бажає дружити з росією, а друг мого ворога мені другом бути не може! І це не через Саакашвілі!
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15.06.2023 18:57 Відповісти
Вони просто панічно бояться Саакашвілі, як дідько ладана. І саме зараз, коли грузинська опозиція не має гідного лідера. Вийди М.Саакашвілі на волю - нинішній тифльській кліці і камарільї - піхва (влагаліще, вагіна, пиз.а - кому не зрозуміло) за зраду національних інтересів і посіпацтво перед кацапами.Тому ця вуйна - президентка лукавить - не "волею народу" вона керується, а тваринним страхом перед незбіжною карою за зраду і московське запроданство.
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15.06.2023 20:52 Відповісти
 
 