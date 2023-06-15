ОП просуває на посаду глави АРМА Дубовика, батько якого був заступником глави МВС часів Януковича Захарченка, - Шабунін

Офіс Президента просуває на посаду керівника АРМА Віктора Дубовика, батько якого був першим заступником глави МВС часів Януковича Захарченка.

Про це у Facebook повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Віктор Дубовик - вірогідно людина з оточення Андрія Довбенка, раніше "смотрящого" за Мінʼюстом. Довбенка, нагадаю, доганяє НАБУ/САП.

Тепер до звʼязків кандидата з Татаровим і ко. Батько Дубовика був першим замом Захарченка і пліч-о-пліч "відпрацьовував" з ним Революцію Гідності. Заступником начальника слідчого главку МВС тоді працював Олег Татаров. Сам же Дубовик-молодший був радником першого віцепрем'єра, а нині підозрюваного у ТОП корупції Сергія Арбузова. У 2014 році Дубовик-старший і Арбузов втекли з України до Москви", - зазначив він.

"Нагадаю, що в управлінні АРМА тисячі активів, конфіскованих у пособників окупантів, наприклад: "Альфа-Банк", "Альфа Страхування", "Карпатнафтохім", "Термінал Карпати" і т.д. Якщо Татарову і ко вдасться втримати контроль за АРМА, то краще буде цю інституцію взагалі ліквідувати, адже корупційного кешу вона генеруватиме значно більше, ніж результатів країні", - додав Шабунін.

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Голова ВО "Автомайдан" Катерина Бутко у матеріалі "Як Офіс Президента планує знову рейдернути АРМА" для "УП" розповіла, що за її інформацією, "оточення президента "ставить" саме на Віктора Дубовика".

"У жодному разі не можна допустити, аби конфіскованими російськими активами розпоряджався син замміністра МВС часів Януковича, батько якого може бути близьким із тими, чиє майно уже перейшло чи ще перейде в управління АРМА. Особливо враховуючи потенційно приятельський зв’язок Татарова і Дубовика-старшого. ... Нескладно здогадатися, хто з ОП може стояти за просуванням Дубовика-молодшого на посаду очільника відомства, повноважного реалізовувати конфісковані активи росіян", - пояснила вона.

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