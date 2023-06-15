УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4908 відвідувачів онлайн
Новини
9 154 119

ОП просуває на посаду глави АРМА Дубовика, батько якого був заступником глави МВС часів Януковича Захарченка, - Шабунін

дубовик,віктор

Офіс Президента просуває на посаду керівника АРМА Віктора Дубовика, батько якого був першим заступником глави МВС часів Януковича Захарченка.

Про це у Facebook повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Віктор Дубовик - вірогідно людина з оточення Андрія Довбенка, раніше "смотрящого" за Мінʼюстом. Довбенка, нагадаю, доганяє НАБУ/САП. 

Тепер до звʼязків кандидата з Татаровим і ко. Батько Дубовика був першим замом Захарченка і пліч-о-пліч "відпрацьовував" з ним Революцію Гідності. Заступником начальника слідчого главку МВС тоді працював Олег Татаров. Сам же Дубовик-молодший був радником першого віцепрем'єра, а нині підозрюваного у ТОП корупції Сергія Арбузова. У 2014 році Дубовик-старший і Арбузов втекли з України до Москви", - зазначив він.

"Нагадаю, що в управлінні АРМА тисячі активів, конфіскованих у пособників окупантів, наприклад: "Альфа-Банк", "Альфа Страхування", "Карпатнафтохім", "Термінал Карпати" і т.д. Якщо Татарову і ко вдасться втримати контроль за АРМА, то краще буде цю інституцію взагалі ліквідувати, адже корупційного кешу вона генеруватиме значно більше, ніж результатів країні", - додав Шабунін.

Читайте також: Засновник State Watch Лємєнов розказав, як АРМА грабує Україну на десятки мільярдів і віддає бізнеси на розграбування конкурентам

Голова ВО "Автомайдан" Катерина Бутко у матеріалі "Як Офіс Президента планує знову рейдернути АРМА" для "УП" розповіла, що за її інформацією, "оточення президента "ставить" саме на Віктора Дубовика".

"У жодному разі не можна допустити, аби конфіскованими російськими активами розпоряджався син замміністра МВС часів Януковича, батько якого може бути близьким із тими, чиє майно уже перейшло чи ще перейде в управління АРМА. Особливо враховуючи потенційно приятельський зв’язок Татарова і Дубовика-старшого. ... Нескладно здогадатися, хто з ОП може стояти за просуванням Дубовика-молодшого на посаду очільника відомства, повноважного реалізовувати конфісковані активи росіян", - пояснила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз пропонує план реформування АРМА. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Шабунін Віталій (534) АРМА (564) Офіс Президента (2025) Татаров Олег (425)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+42
Здуріти можна.... Але при цьому "ригом" називають Тараса Чорновола, який відрікся від яника ще у 2008му році, а у грудні 2013 публічно зі сцени Майдану вибачився за колишню співпрацю із ним.
показати весь коментар
15.06.2023 15:53
+32
Єдиний засіб від зеленої гангрени - ампутація.
показати весь коментар
15.06.2023 15:53
+30
Поки дєрьмак з татаровим в ОП,цьому кінця і краю не буде.
показати весь коментар
15.06.2023 15:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Здавалось зеленими мародерами дно давно пробито, але знизу знов постукали.
показати весь коментар
15.06.2023 19:58 Відповісти
чому азірова ще не взяли назад на посаду
показати весь коментар
15.06.2023 20:30 Відповісти
перед ним ще стоїть табачник,який дюже хоче нам нову "історію" написати...
показати весь коментар
15.06.2023 23:27 Відповісти
Не підказуйте !!!
показати весь коментар
16.06.2023 08:25 Відповісти
Тю, а я думав у смітник його
показати весь коментар
15.06.2023 20:32 Відповісти
А що про це думає шмара з синдромом тіни кароль , вже послала своїх тітуханів сцяти і готувати сміттєві баки?
показати весь коментар
15.06.2023 20:38 Відповісти
у них уже енурез "сцілився"
показати весь коментар
15.06.2023 23:28 Відповісти
"Йа вам ничиво ни должєн"
показати весь коментар
15.06.2023 20:59 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
показати весь коментар
15.06.2023 21:07 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2023 21:15 Відповісти
Хряк януковощ не дарма поздоровляв ЗЕ.
показати весь коментар
15.06.2023 22:11 Відповісти
по рожі видно, що людина порядна...
показати весь коментар
16.06.2023 00:03 Відповісти
Слєгка на бального синдромом Дауна ******
показати весь коментар
16.06.2023 07:10 Відповісти
Памятаєте чому США вивели війська з Афганістану і припинили допомогу? Їх ******* корупція і злодійство афганської влади. Схоже, рашисти через зеленського і ко. вирішили втілити цей план в Україні
показати весь коментар
16.06.2023 07:09 Відповісти
єдиний хто не був регіоналом за часів якуновича))))))
показати весь коментар
16.06.2023 08:48 Відповісти
Син за батька не відповідає пора працевлаштовувати у владу сина Міколи Яновича і Сашу "стоматолога" і тоді збулися мрії батьків про передачу влади, не потрібно було і з Майданами воювати достатьньо замовити словечко потрібним людям.
показати весь коментар
16.06.2023 17:18 Відповісти
як же вони тасуються весь час- шурма, татаров, захарченко. ідєйно блізкіє риги та зелені
показати весь коментар
28.09.2023 09:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 