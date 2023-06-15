Зброя для РФ із ПАР: Підтверджень ще немає, чекаємо на результати розслідування, - посол України Абравітова
Посол України в Південно-Африканській Республіці Любов Абравітова заявила, що не володіє інформацією про ймовірне постачання ПАР зброї Росії й очікує результатів розслідування.
Про це вона сказала в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ситуація дуже неприємна для Південної Африки, оскільки на офіційному рівні вони заперечують продаж зброї. Якщо інформація підтвердиться, то це ставить під сумнів систему контролю за озброєнням і його експортом. Що ПАР дуже серйозно контролює, зокрема є комітет, який видає дозволи на продаж зброї. А у президента ПАР стверджують, що комітет не видавав таких дозволів", - сказала посол.
Абравітова зазначила, що підтвердження факту передання РФ зброї означало б, що уряд фактично не контролює рух озброєння в країні, що мало б найсильніший резонанс усередині країни.
"Тому, коли посол Сполучених Штатів вийшов із такою заявою, а це не просто заява - він повернувся зі США разом із південноафриканською делегацією, яка їздила обговорювати, зокрема, це питання в Білому домі та в Сенаті. І коли посол повертається, він каже, що підтверджує цей факт і навіть готовий віддати своє життя за цю правду, - то, безумовно, багато запитань, зокрема в нас", - пояснила дипломат.
Водночас посольство України такою інформацією не володіє й очікуватиме результатів розслідування, проведеного спеціальною комісією за призначенням президента ПАР.
"У нас немає цієї інформації. Водночас ПАР одразу оголосила про те, що вони створюють незалежну комісію з метою розслідування. І наразі ця комісія продовжує працювати. Ми всі уникаємо того, щоб звинувачувати або спростовувати ці факти. Ми очікуємо результату цього розслідування", - наголосила Абравітова.
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