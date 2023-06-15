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Новини НАТО
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Байден та його адміністрація ведуть активні переговори з НАТО щодо того, як і коли Україна може вступити до Альянсу, - CNN

нато,сша

Президент США Джо Байден та його адміністрація перебувають у розпалі переговорів з партнерами по НАТО щодо того, як і коли Україна може вступити до Альянсу. Це питання обговорюється перед прийдешнім самітом НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

 Нездатність досягти консенсусу щодо членства України цього року мала б великі наслідки та сигналізувала б про брак єдності серед країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Деякі країни, переважно Східна Європа, виступають за більш конкретний шлях приєднання України до НАТО після завершення війни. Інші країни-члени, особливо в Західній й Південній Європі вважають, що прискорена інтеграція України може бути занадто провокаційною та ризикованою, навіть у разі закінчення війни.

Байден та його адміністрація притримуються позиції, що Україна все ж має стати членом НАТО, але без конкретних термінів вступу. 

Зокрема від результатів поточних переговорів залежатиме те, чи буде присутній президент Володимир Зеленський на саміті у Вільнюсі. В інтерв'ю Wall Street Journal лідер відзначив, що "якщо нас не визнають та не дадуть сигналу у Вільнюсі, я вважаю, що Україні немає сенсу бути на цьому саміті".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Вільнюсі хочемо отримати гарантії безпеки до вступу в НАТО, а не замість нього, - МЗС

Нагадаємо, сьогодні Європейський парламент закликав союзників по НАТО запросити Україну до членства в Альянсі

Байден Джо (2888) НАТО (6460) саміт (765) США (23024) членство в НАТО (1724)


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Топ коментарі
+4
А що від того лоха залежить і кому цікаво чи воно буде, чи не буде на саміті НАТО.

Зокрема від результатів поточних переговорів залежатиме те, чи буде присутній президент Володимир Зеленський на саміті у Вільнюсі. В інтерв'ю Wall Street Journal лідер відзначив, що "якщо нас не визнають та не дадуть сигналу у Вільнюсі, я вважаю, що Україні немає сенсу бути на цьому саміті". Джерело:
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15.06.2023 16:07
+4
"коли Бубочка спочатку не хотів їхати"

звісно, бо там його фігурно трахнули в ті місця, що він ними на роялі не зіграє)
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15.06.2023 16:35
+2
О, Бубачка вже шукає привід відмазатись від візиту на саміт НАТО?
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15.06.2023 16:13
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Есть чуйка что договорятся до этого:
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15.06.2023 16:01 Відповісти
А що від того лоха залежить і кому цікаво чи воно буде, чи не буде на саміті НАТО.

Зокрема від результатів поточних переговорів залежатиме те, чи буде присутній президент Володимир Зеленський на саміті у Вільнюсі. В інтерв'ю Wall Street Journal лідер відзначив, що "якщо нас не визнають та не дадуть сигналу у Вільнюсі, я вважаю, що Україні немає сенсу бути на цьому саміті". Джерело:
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15.06.2023 16:07 Відповісти
О, Бубачка вже шукає привід відмазатись від візиту на саміт НАТО?
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15.06.2023 16:13 Відповісти
Я теж не бачу причин, з яких Зе мав би їхати на саміт, якщо там не буде чогось проривного.

Згадую саміт в Японії, коли Бубочка спочатку не хотів їхати, а коли все ж пройшла інфа що він таки буде там, я зрозумів, що на цьому саміті прийметься якесь дуже важливе рішення щодо України. Так і сталось.

Дипломатія - це не лише слова, тут важливі навіть жести. І не-поїздка - це теж жест. Не обвинувачення, не докора, але показує нашу незадоволеність.
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15.06.2023 16:27 Відповісти
"коли Бубочка спочатку не хотів їхати"

звісно, бо там його фігурно трахнули в ті місця, що він ними на роялі не зіграє)
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15.06.2023 16:35 Відповісти
Його робота, не корчити з себе доброго сцаря, захисника від поганих податковців, ( поганих податковців звільняють і не президент), не копилити губки, "хочу, дай!!!" , а їздити на важливі зустрічі і, кулуарно, вирішувати важливі питання.
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15.06.2023 16:39 Відповісти
Ото ж - "Вирішувати важливі питання"!

А не бути весільним генералом!

В кінці кінців він де-юре Головнокомандуючий воюючої армії, і в нього тут є багато важливіших справ, ніж через силу усміхатись, якщо головне питання не вирішується.
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15.06.2023 16:49 Відповісти
Що, кацапчику, мутить?
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15.06.2023 16:50 Відповісти
Чому не можна зараз прийняти Україну в НАТО частково (без активізації 5 ст. та без вступу до військ. організації? А пізніше просто додати це все. Франція виходила з військ. командування НАТО з 1966 по 2009р.: "Франція вийшла з військового командування Північноатлантичного альянсу 1966 року за рішенням тодішнього президента Шарля де Ґолля. У такий спосіб він хотів продемонструвати незалежність від США у військових питаннях. На початку березня 2009р. президент Франції Ніколя Саркозі оголосив, що після 43 років військового нейтралітету Франція вирішила стати повноправним членом Північноатлантичного союзу" - https://www.radiosvoboda.org/a/1751753.html
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15.06.2023 18:12 Відповісти
Почему помощь мало и медленно

https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=1863s

Тоже самое от соловьева



только не понятно

владелец буризмы скрывается в россии, по идее компромат имеет

Украина (может быть)

США в лице ФБР уже получило

россия - почему бы не иметь, если главный владелец у них, и использовать это как компромат, чтобы помогать мало и медленно Украине
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15.06.2023 18:54 Відповісти
 
 