Байден та його адміністрація ведуть активні переговори з НАТО щодо того, як і коли Україна може вступити до Альянсу, - CNN

Президент США Джо Байден та його адміністрація перебувають у розпалі переговорів з партнерами по НАТО щодо того, як і коли Україна може вступити до Альянсу. Це питання обговорюється перед прийдешнім самітом НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Нездатність досягти консенсусу щодо членства України цього року мала б великі наслідки та сигналізувала б про брак єдності серед країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Деякі країни, переважно Східна Європа, виступають за більш конкретний шлях приєднання України до НАТО після завершення війни. Інші країни-члени, особливо в Західній й Південній Європі вважають, що прискорена інтеграція України може бути занадто провокаційною та ризикованою, навіть у разі закінчення війни.

Байден та його адміністрація притримуються позиції, що Україна все ж має стати членом НАТО, але без конкретних термінів вступу.

Зокрема від результатів поточних переговорів залежатиме те, чи буде присутній президент Володимир Зеленський на саміті у Вільнюсі. В інтерв'ю Wall Street Journal лідер відзначив, що "якщо нас не визнають та не дадуть сигналу у Вільнюсі, я вважаю, що Україні немає сенсу бути на цьому саміті".

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Нагадаємо, сьогодні Європейський парламент закликав союзників по НАТО запросити Україну до членства в Альянсі