Байден та його адміністрація ведуть активні переговори з НАТО щодо того, як і коли Україна може вступити до Альянсу, - CNN
Президент США Джо Байден та його адміністрація перебувають у розпалі переговорів з партнерами по НАТО щодо того, як і коли Україна може вступити до Альянсу. Це питання обговорюється перед прийдешнім самітом НАТО у Вільнюсі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Нездатність досягти консенсусу щодо членства України цього року мала б великі наслідки та сигналізувала б про брак єдності серед країн-членів Північноатлантичного альянсу.
Деякі країни, переважно Східна Європа, виступають за більш конкретний шлях приєднання України до НАТО після завершення війни. Інші країни-члени, особливо в Західній й Південній Європі вважають, що прискорена інтеграція України може бути занадто провокаційною та ризикованою, навіть у разі закінчення війни.
Байден та його адміністрація притримуються позиції, що Україна все ж має стати членом НАТО, але без конкретних термінів вступу.
Зокрема від результатів поточних переговорів залежатиме те, чи буде присутній президент Володимир Зеленський на саміті у Вільнюсі. В інтерв'ю Wall Street Journal лідер відзначив, що "якщо нас не визнають та не дадуть сигналу у Вільнюсі, я вважаю, що Україні немає сенсу бути на цьому саміті".
Нагадаємо, сьогодні Європейський парламент закликав союзників по НАТО запросити Україну до членства в Альянсі
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Зокрема від результатів поточних переговорів залежатиме те, чи буде присутній президент Володимир Зеленський на саміті у Вільнюсі. В інтерв'ю Wall Street Journal лідер відзначив, що "якщо нас не визнають та не дадуть сигналу у Вільнюсі, я вважаю, що Україні немає сенсу бути на цьому саміті". Джерело:
Згадую саміт в Японії, коли Бубочка спочатку не хотів їхати, а коли все ж пройшла інфа що він таки буде там, я зрозумів, що на цьому саміті прийметься якесь дуже важливе рішення щодо України. Так і сталось.
Дипломатія - це не лише слова, тут важливі навіть жести. І не-поїздка - це теж жест. Не обвинувачення, не докора, але показує нашу незадоволеність.
звісно, бо там його фігурно трахнули в ті місця, що він ними на роялі не зіграє)
А не бути весільним генералом!
В кінці кінців він де-юре Головнокомандуючий воюючої армії, і в нього тут є багато важливіших справ, ніж через силу усміхатись, якщо головне питання не вирішується.
https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=1863s
Тоже самое от соловьева
только не понятно
владелец буризмы скрывается в россии, по идее компромат имеет
Украина (может быть)
США в лице ФБР уже получило
россия - почему бы не иметь, если главный владелец у них, и использовать это как компромат, чтобы помогать мало и медленно Украине