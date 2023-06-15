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Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну: Це було б життєво важливо

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це глава держави заявив під час виступу у парламенті Швейцарії.

"Я знаю, що в Швейцарії йде дискусія щодо експорту військової техніки для захисту та оборони України. Це було б життєво важливо. Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні", - наголосив він.

Раніше повідомлялось, що Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну.

Також читайте: Парламент Швейцарії не схвалив довгостроковий план фінансової підтримки України на понад 5 млрд євро

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) зброя (7471) Швейцарія (863)


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Топ коментарі
+6
Там вєнєдіктова вже "працює", місце зайнято.
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15.06.2023 16:56
+4
Вова, саміт НАТО.
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15.06.2023 16:14
+4
может послицу из Болгарии им?

В Болгарии от неё толку ноль
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15.06.2023 16:24
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Було б непогано дожати неитралів .
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15.06.2023 16:10 Відповісти
Сенат Швейцарії зброї в Україну.
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15.06.2023 16:15 Відповісти
А там ше є парламент .
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15.06.2023 16:18 Відповісти
Так ніби уже дозволили чи я помиляюсь?
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15.06.2023 16:12 Відповісти
Вова, саміт НАТО.
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15.06.2023 16:14 Відповісти
Подпиши закон чтоб гражданские могли ходить с оружием, а не то что вы ******** отложили все это!
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15.06.2023 16:18 Відповісти
во первых во втором чтении не принят, во вторых - там нету нормы чтобы "ходили", в третих - чем текущие нормы плохи?))
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15.06.2023 16:25 Відповісти
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15.06.2023 16:23 Відповісти
может послицу из Болгарии им?

В Болгарии от неё толку ноль
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15.06.2023 16:24 Відповісти
Там вєнєдіктова вже "працює", місце зайнято.
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15.06.2023 16:56 Відповісти
А рокировку?

В борделях ведь кровати совают?)))
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15.06.2023 18:43 Відповісти
А может ослица,ой послица,ведет работу сразу на нескольких фронтах.....
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15.06.2023 17:00 Відповісти
ну... во всяком случае из рук изо рта вон плохо
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15.06.2023 18:45 Відповісти
До Швейцарії Венедіктову послицею послали (мабуть татка свого московського попа із собою забрала)
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15.06.2023 17:26 Відповісти
Закликун, млять! І , як завжди, постфактум! Тільки як щось дозволяють - воно вилазить закликати! Піар - наше фсьо!!!((
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15.06.2023 17:41 Відповісти
 
 