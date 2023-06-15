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Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну: Це було б життєво важливо
Президент Володимир Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це глава держави заявив під час виступу у парламенті Швейцарії.
"Я знаю, що в Швейцарії йде дискусія щодо експорту військової техніки для захисту та оборони України. Це було б життєво важливо. Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні", - наголосив він.
Раніше повідомлялось, що Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну.
Топ коментарі
+6 Ярослав Кийко
показати весь коментар15.06.2023 16:56
+4 Чайка Київ
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+4 Stepan Ivanoff
показати весь коментар15.06.2023 16:24
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В Болгарии от неё толку ноль
В борделях ведь кровати совают?)))
изо ртавон плохо