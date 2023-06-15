Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну: Це було б життєво важливо

Президент Володимир Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це глава держави заявив під час виступу у парламенті Швейцарії.

"Я знаю, що в Швейцарії йде дискусія щодо експорту військової техніки для захисту та оборони України. Це було б життєво важливо. Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні", - наголосив він.

Раніше повідомлялось, що Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну.

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