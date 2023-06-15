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Дипломи для моряків: Апеляційний суд розблокував ліквідацію старого органу дипломування

моряки

Шостий апеляційний адміністративний суд 15 червня скасував рішення суду першої інстанції, яким було заблоковано ліквідацію старої Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

Про це повідомив голова Адміністрації судноплавства Євгеній Ігнатенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Перемога. Процес припинення Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків буде відновлено і, впевнений, доведено до логічного завершення", - написав він.

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Раніше, як повідомляв Цензор.НЕТ, Київський окружний адміністративний суд заборонив Адміністрації судноплавства та ліквідаційній комісії ІППДМ виконувати повноваження щодо управління справами інспекції (в тому числі звільняти її працівників та здійснювати дії, пов’язані з реорганізацією), а органам державної реєстрації здійснювати запис в Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення ІППДМ.

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Хабарництво в морській сфері досягло свого апогею у 2013 році. Щоб придушити вогнища боротьби з корупцією, базу даних дипломування вкрали у держави. Зараз у держорганах ніхто не знає, де ця база знаходилася. Може бути в Сомалі. Але треба вдавати, що боротьба з корупцмей триває. Тому роблять вигляд, що для цього необхідно розблокування старого органу дипломування. А де сама база?
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15.06.2023 18:44 Відповісти
 
 