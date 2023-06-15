"Сьогодні ми отримали зобов’язання від наших партнерів, що навчання почнуться", - Резніков про "коаліцію винищувачів"
Міністр оборони України Олексій Резніков після засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" повідомив, що отримав зобов’язання від союзників про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Сьогодні я чув дуже важливі новини про так звану "пташину коаліцію" чи "коаліцію винищувачів"... Сьогодні ми отримали зобов’язання від наших партнерів, що навчання почнуться, і що ми разом вибудуємо конструкцію цього консорціуму винищувачів", – розповів Резніков.
Він додав, що навчання почнуть спершу на винищувачах F-16, цей тренувальний процес очолять Нідерланди та Данія. Згодом, за його словами, приєднаються інші країни.
"Ми почули гарні новини від наших шведських партнерів, що ми матимемо опцію тестувати можливості там", – зазначив він.
"Як ви знаєте, у нас є танкова коаліція, протиповітряна коаліція, артилерійська сім’я, родини РСЗВ. Тому я повністю переконаний, що у нас буде "пташина коаліція". Це означає, що майбутні сили України залишатимуться східним щитом Європи і східним щитом НАТО", – наглосив Резніков.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що навчання українських пілотів вже почалося.
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Чому досі не сформовано іноземний авіаційний легіон з пілотів-іноземців, які мають досвід бойової роботи на платформі F-16 і готові воювати на боці України проти рашистів?
Адже таких пілотів у світі більш ніж достатньо!
Хай би партнери надали цим пілотам платформи F-16, необхідне озброєння та боєкомплекти, щоб терміново почати авіаційну підтримку наступу ЗСУ, а не "очікували" поки навчаються українські пілоти!
Адже час для навчання втрачено через "розмови та обговорення"!
Наступ ЗСУ розпочато без належної авіаційної підтримки F-16 через зволікання партнерів. Треба виправляти помилки!