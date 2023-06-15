УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4728 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
934 16

"Сьогодні ми отримали зобов’язання від наших партнерів, що навчання почнуться", - Резніков про "коаліцію винищувачів"

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков після засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" повідомив, що отримав зобов’язання від союзників про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду. 

"Сьогодні я чув дуже важливі новини про так звану "пташину коаліцію" чи "коаліцію винищувачів"... Сьогодні ми отримали зобов’язання від наших партнерів, що навчання почнуться, і що ми разом вибудуємо конструкцію цього консорціуму винищувачів", – розповів Резніков.

Він додав, що навчання почнуть спершу на винищувачах F-16, цей тренувальний процес очолять Нідерланди та Данія. Згодом, за його словами, приєднаються інші країни.

"Ми почули гарні новини від наших шведських партнерів, що ми матимемо опцію тестувати можливості там", – зазначив він.

"Як ви знаєте, у нас є танкова коаліція, протиповітряна коаліція, артилерійська сім’я, родини РСЗВ. Тому я повністю переконаний, що у нас буде "пташина коаліція". Це означає, що майбутні сили України залишатимуться східним щитом Європи і східним щитом НАТО", – наглосив Резніков.

Читайте: В Україні розпочався "військовий марафон", ЗСУ готові до подальших викликів, - Остін

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що навчання українських пілотів вже почалося. 

допомога і підтримка (1163) Резніков Олексій (1446) F16 F-16 (677)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
На фото - мародер.
показати весь коментар
15.06.2023 16:35
+3
показати весь коментар
15.06.2023 16:34
+3
Какая отвратительная яйцеголовая рожа
показати весь коментар
15.06.2023 17:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.06.2023 16:34 Відповісти
Какая отвратительная яйцеголовая рожа
показати весь коментар
15.06.2023 17:12 Відповісти
Во всех браках с большой разницей в возрасте присутствует тупой расчет, все эти побрехеньки о большой и чистой любви - просто смешны. Ну не одна из молодых невест почему-то не вышла замуж за 55 - летнего слесаря из ЖЭКа или водителя троллейбуса. Все почему-то " влюбляются" в известных, обеспеченных , обладающих властью.
показати весь коментар
15.06.2023 17:35 Відповісти
.... мабуть своїми яйками...
показати весь коментар
15.06.2023 18:31 Відповісти
😆
показати весь коментар
15.06.2023 20:13 Відповісти
Так іди повчись -- путя ж літає на винищувачах .
показати весь коментар
15.06.2023 16:34 Відповісти
Навчання купляти яйця не по 17грн/шт а по 4грн/шт?????????
показати весь коментар
15.06.2023 16:34 Відповісти
На фото - мародер.
показати весь коментар
15.06.2023 16:35 Відповісти
Можна і так звісно сказати. Але дипломатичною мовою.. ТО Є ФАКІР ! Які винищувачі. Кругом крокують загони барабанщиків.. Мародерократії, капіталізованій війною, зосталося легітимізуватися через фейковибори після війни - і результати самої війни обнуляться оцими барабанщиками влади.
показати весь коментар
15.06.2023 16:41 Відповісти
Чи переможе «коаліція винищувачів корупції» в МО, ч С#Яйця17.3.1426?
показати весь коментар
15.06.2023 16:44 Відповісти
Він з коаліцїї зелених ган...онів.
показати весь коментар
15.06.2023 16:52 Відповісти
Когда мы от тебя получим обязательства больше не красть у ВСУ, молодожен престарелый?
показати весь коментар
15.06.2023 17:27 Відповісти
Рєзніков, викинь з голови золоті зе-яйця! Перестань мріяти про нові урожайні схематози. Вже повідомляли, що навчання повним ходом, а не "почнуться"
показати весь коментар
15.06.2023 17:59 Відповісти
Яке навчання під час наступу, коли ЗСУ вже необхідна авіаційна підтримка F-16?
Чому досі не сформовано іноземний авіаційний легіон з пілотів-іноземців, які мають досвід бойової роботи на платформі F-16 і готові воювати на боці України проти рашистів?
Адже таких пілотів у світі більш ніж достатньо!
Хай би партнери надали цим пілотам платформи F-16, необхідне озброєння та боєкомплекти, щоб терміново почати авіаційну підтримку наступу ЗСУ, а не "очікували" поки навчаються українські пілоти!
Адже час для навчання втрачено через "розмови та обговорення"!
Наступ ЗСУ розпочато без належної авіаційної підтримки F-16 через зволікання партнерів. Треба виправляти помилки!
показати весь коментар
15.06.2023 19:46 Відповісти
Столтенберг повідомив що навчання почалося,а Рєзніков ,що його запевнили що скоро розпочнеться навчання...Хтось з них піздун,або більший піздун ніж інший І хто б це міг бути?...
показати весь коментар
15.06.2023 21:01 Відповісти
А може це представники іншої професії ,-піздуни?.."Журналісти" ???
показати весь коментар
15.06.2023 21:04 Відповісти
 
 