"Сьогодні ми отримали зобов’язання від наших партнерів, що навчання почнуться", - Резніков про "коаліцію винищувачів"

Міністр оборони України Олексій Резніков після засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" повідомив, що отримав зобов’язання від союзників про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Сьогодні я чув дуже важливі новини про так звану "пташину коаліцію" чи "коаліцію винищувачів"... Сьогодні ми отримали зобов’язання від наших партнерів, що навчання почнуться, і що ми разом вибудуємо конструкцію цього консорціуму винищувачів", – розповів Резніков.

Він додав, що навчання почнуть спершу на винищувачах F-16, цей тренувальний процес очолять Нідерланди та Данія. Згодом, за його словами, приєднаються інші країни.

"Ми почули гарні новини від наших шведських партнерів, що ми матимемо опцію тестувати можливості там", – зазначив він.

"Як ви знаєте, у нас є танкова коаліція, протиповітряна коаліція, артилерійська сім’я, родини РСЗВ. Тому я повністю переконаний, що у нас буде "пташина коаліція". Це означає, що майбутні сили України залишатимуться східним щитом Європи і східним щитом НАТО", – наглосив Резніков.

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Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що навчання українських пілотів вже почалося.