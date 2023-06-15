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Сили ППО мають засоби для збиття російських протикорабельних ракет Х-35, - Повітряні сили

х-35

Українські сили ППО мають можливість збивати протикорабельні ракети Х-35 ракетного комплексу "Бал".

Про це під час брифінгу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на питання щодо можливостей збивати ракети Х-35, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я б охарактеризував вам ракету, яка зрештою є крилатою, що має швидкість таку ж, як і "Калібр", і Х-101, особливість її те, що вона меншу бойову частину має, вона менша за розміром на 1,5 метра від типових ракет. Єдине, що вона має меншу площу і більше може притискатись до землі. Але в умовах суходолу вона зрештою буде підніматись вище і швидкість її дозволяє збивати нашими засобами", - повідомив Ігнат.

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Він нагадав, що комплекс "Бал" є наземним та призначений для ураження надводних цілей. Також Ігнат повідомив, що наразі ракети Х-35 пройшли модернізацію, мають збільшений радіус дії та бойову частину до 150 кг.

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крилаті ракети (1073) ППО (3211)


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А ще ми можемо переобладнати асфальтоукладчики під ППО))))
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15.06.2023 17:06 Відповісти
І бити по ворожих ракетах спецасфальтом, який виробляла фірма тестя Боневтіка із білоруського бітума. Навіть якщо не зіб'є, то заляпає очі бітумом ракеті і вона осліпнувши, впаде. Так 73%? Будемо ржать, що нам ті ракети. Спустимося в бомбосховища, візьмемо великі барабани, які разом із асфальтом закупили "слуги" і як вдаримо....
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15.06.2023 17:30 Відповісти
х35 древние,так рукожопые мало что могли модифицировать,чего с ними носятся хз,калибр.х555.х101 не говоря о кинжале намного опаснее,тем более пусковые если рядом к границе будут стоят даже жронами или артой хлопнуть можно будет,в чем кипишь непонятно
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15.06.2023 17:10 Відповісти
от же ж ти курва така: вчора ще не мали (або ігнатві не сказали) - а сьогодні бач уже є

а той маратон платний?

залежить од кількості коментарів "експерда"?
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15.06.2023 17:12 Відповісти
игнат просто бал с бастионом перепутал,речник *** его мать ...бастион да сложно перехватить
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15.06.2023 17:14 Відповісти
авжеж, юрій робертович просто вивалює потік власної свідомості - про інше його не інформують, бо те було би безумом)
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15.06.2023 17:21 Відповісти
розрізнити складно, бо перші дві літери однакові.
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15.06.2023 18:15 Відповісти
А потрібні засоби, щоб топити самі кораблі!
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15.06.2023 17:57 Відповісти
где топить? в белгородском или брянском море?)
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15.06.2023 19:01 Відповісти
 
 