Сили ППО мають засоби для збиття російських протикорабельних ракет Х-35, - Повітряні сили
Українські сили ППО мають можливість збивати протикорабельні ракети Х-35 ракетного комплексу "Бал".
Про це під час брифінгу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на питання щодо можливостей збивати ракети Х-35, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я б охарактеризував вам ракету, яка зрештою є крилатою, що має швидкість таку ж, як і "Калібр", і Х-101, особливість її те, що вона меншу бойову частину має, вона менша за розміром на 1,5 метра від типових ракет. Єдине, що вона має меншу площу і більше може притискатись до землі. Але в умовах суходолу вона зрештою буде підніматись вище і швидкість її дозволяє збивати нашими засобами", - повідомив Ігнат.
Він нагадав, що комплекс "Бал" є наземним та призначений для ураження надводних цілей. Також Ігнат повідомив, що наразі ракети Х-35 пройшли модернізацію, мають збільшений радіус дії та бойову частину до 150 кг.
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