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Новини Санкції проти Росії
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Ймовірно, Росія використовує у виробництві ракет швейцарські товари цивільного призначення, - уряд Швейцарії

калібр

Одне з відомств федерального уряду Швейцарії припустило у своїй доповіді, що РФ ймовірно використовує для виробництва ракет швейцарські технології, які початково мали цивільне призначення.

Про це повідомляє Swiss Info з посиланням на Tamedia,  передає Цензор.НЕТ.

Державний секретаріат з економічних питань (SECO) нещодавно склав список товарів мікроелектроніки, переважно цивільного призначення, які мають потенціал військового застосування. Зокрема конденсатори, процесори та контролери.

У SECO припустили, що російський воєнпром може використовувати такі компоненти для виробництва ракет та безпілотників.

Під час складання списку врахвуали данні США FinCEN та Офісу експортного контролю, де наводять приклади деталей із випущених Росією по Україні ракет "Калібр" та Х-101, а також дронів "Орлан". Серед таких технологій виявили і компоненти зі Швейцарії.

SECO допускає, що у ракетах і дронах можуть використовувати також навігаційне обладнання, зокрема модулів GNSS.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятки компонентів для "Калібрів" поставлені в РФ з інших країн, - Зеленський

ракети (4029) росія (65336) санкції (11870) Швейцарія (863)


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Топ коментарі
+3
https://ru.wikipedia.org/wiki/STMicroelectronics

кароче,не токо папу охраняют и бабло скирдують...
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15.06.2023 17:08
+2
С часом багато цікавого дізнаємось, як всяки корпорації та міліардери піднімали шалени гроші на контрабанді. Причому це європа та штати, в них потрібні технології. Ну і Кітай звісно. А тим часом людей годують лайном про казахстани і таджикістани, вірменію та грузію... Смішно просто.
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15.06.2023 17:03
+2
все зрозуміло-треба в ппитанні дозволу на реекспорт швейцарської зброї питання формулювати трохи інакше-А чи не дозволить уряд швейцарії реекспорт цивільних бронетранспортерів,цивільних гранатометів,цивільних *********** до "Гепардів"і цивільних противотанкових ракет?впевнений,що при такій постановці питання відмови ми не отримаємо...
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15.06.2023 17:13
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тепер пойнятно, чому патрони до зенітки нам через антарктиду...тє єщьо русофоби швейцацурські..
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15.06.2023 16:58 Відповісти
нє русофоби,а русофіли...вони і для Гітлєра зброю робили і нічого їм за це не було...
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15.06.2023 17:20 Відповісти
А що Швейцарія на своїй території виробляє електронні компоненти, "зокрема конденсатори, процесори та контролери"? Чи мова йде про перепродаж?
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15.06.2023 17:02 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/STMicroelectronics

кароче,не токо папу охраняют и бабло скирдують...
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15.06.2023 17:08 Відповісти
Якщо виробничі потужності не в Швейцарії, то країною походження компонента є та де знаходиться фабрика.
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15.06.2023 18:08 Відповісти
та да...кароче интел китайский и сингапурский...и индусский с мексиканским...
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15.06.2023 18:17 Відповісти
можливо-мова йде про якісь опто-електронні компоненти.в цьому вони сильні.так-би мовити-оптична головка наведення ракети на ціль цивільного призначення.а що?зкажуть,що початково задумувалась як деталь до якоїсь дитячої іграшки...
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15.06.2023 17:35 Відповісти
С часом багато цікавого дізнаємось, як всяки корпорації та міліардери піднімали шалени гроші на контрабанді. Причому це європа та штати, в них потрібні технології. Ну і Кітай звісно. А тим часом людей годують лайном про казахстани і таджикістани, вірменію та грузію... Смішно просто.
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15.06.2023 17:03 Відповісти
Тоже, так думаю. Мы для них полигон для испытания оружия
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15.06.2023 17:17 Відповісти
Ті перетворювачі напруги та стабілізатори, які я бачив на фотографіях збитих ракет, я сам неодноразово купував на Аліекспресі, коштують буквально від долара до 5, в залежності від типу.

Єдиний спосіб уникнути використання іноземних комплектуючих російським воєнпромом - взагалі заборонити будь-який імпорт любих товарів на росію.
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15.06.2023 17:08 Відповісти
Швейцарские процессоры? Это где такое чудо можно увидеть.
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15.06.2023 17:11 Відповісти
годинники
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15.06.2023 17:11 Відповісти
все зрозуміло-треба в ппитанні дозволу на реекспорт швейцарської зброї питання формулювати трохи інакше-А чи не дозволить уряд швейцарії реекспорт цивільних бронетранспортерів,цивільних гранатометів,цивільних *********** до "Гепардів"і цивільних противотанкових ракет?впевнений,що при такій постановці питання відмови ми не отримаємо...
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15.06.2023 17:13 Відповісти
Кантони грьобані...
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15.06.2023 17:20 Відповісти
Хоче чи не хоче Швейцарія а їй доведеться вступати у війну, рано чи пізно.
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15.06.2023 17:23 Відповісти
в 2 Світову не схотіла-і не вступила...правда Гітлеру добряче з зброєю допомогла.
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15.06.2023 17:45 Відповісти
Часи міняються.
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15.06.2023 17:50 Відповісти
Можна скільки завгодно забороняти експорт до росії цієї дрібноти, але допоки воно продається хоч десь у світі, завадити його потраплянню туди фізично неможливо. Бо їм кількох валіз лише достатньо на усі річні потреби.
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15.06.2023 17:44 Відповісти
 
 