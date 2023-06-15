Ймовірно, Росія використовує у виробництві ракет швейцарські товари цивільного призначення, - уряд Швейцарії
Одне з відомств федерального уряду Швейцарії припустило у своїй доповіді, що РФ ймовірно використовує для виробництва ракет швейцарські технології, які початково мали цивільне призначення.
Про це повідомляє Swiss Info з посиланням на Tamedia, передає Цензор.НЕТ.
Державний секретаріат з економічних питань (SECO) нещодавно склав список товарів мікроелектроніки, переважно цивільного призначення, які мають потенціал військового застосування. Зокрема конденсатори, процесори та контролери.
У SECO припустили, що російський воєнпром може використовувати такі компоненти для виробництва ракет та безпілотників.
Під час складання списку врахвуали данні США FinCEN та Офісу експортного контролю, де наводять приклади деталей із випущених Росією по Україні ракет "Калібр" та Х-101, а також дронів "Орлан". Серед таких технологій виявили і компоненти зі Швейцарії.
SECO допускає, що у ракетах і дронах можуть використовувати також навігаційне обладнання, зокрема модулів GNSS.
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Єдиний спосіб уникнути використання іноземних комплектуючих російським воєнпромом - взагалі заборонити будь-який імпорт любих товарів на росію.