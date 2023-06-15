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Новини Війна
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Зараз росіяни переважно цілять по об’єктах логістики, промисловості нафто- і газопостачання, - Генштаб ЗСУ

обстріл,промисловість

Останнім часом ракетні атаки ворога зосереджені на об’єктах логістики, промисловості нафто- і газопостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, протягом двох тижнів червня противник під час атак застосував 140 ракет різних типів, а також 255 ударних БпЛА.

При цьому протиповітряні підрозділи Сил оборони України знищили 74% крилатих ракет і 55% ударних БпЛА застосованих противником.

"Зважаючи на тривалі ракетні удари, наші сили ППО стають тільки міцніші, у тому числі за рахунок сучасного озброєння та військової техніки, яка надається партнерами, - зазначив бригадний генерал.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6622) обстріл (28648)


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"При цьому протиповітряні підрозділи Сил оборони України знищили 74% крилатих ракет і 55% ударних БпЛА застосованих противником."

А якщо Київ порахувати окремо?
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15.06.2023 17:18 Відповісти
Вони вибирають обьекти які завдадуть Україні найважчі наслідки.

Нев же це е новина?

Пааша це нелюді. Жорстоки та аморальни. Без всякої люденнясті.

Віремо ЗСУ.
Разом до Перемоги.
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15.06.2023 17:21 Відповісти
"Зважаючи на тривалі ракетні удари..."
...наша інфраструктура стає все кращою.
Після війни нас зразу візьмуть в ЄС, НАТО і лігу міжгалактичних папуасів.
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15.06.2023 17:22 Відповісти
А як ми їм відповімо???? Бомбардуванням рубльовки????? ні - ми їх закидаємо яйцями по17грн які ми перед цим піджаримо на пательні за 720тис, яблуками по 54 грн і звичайно позаторішнім асфальтом .... І все це ми будемо робити при гучному гулі барабанів....та-та-та-та......Правда зебоби??- какая разніца))))))
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15.06.2023 17:31 Відповісти
А ви куди цілите? А влучаєте, чи коментарі роздаєте?
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15.06.2023 17:36 Відповісти
"Зараз росіяни переважно цілять по об'єктах логістики, промисловості нафто- і газопостачання "

У відповідь підірвати трубу "Дружба" - нехай орбан чмокає
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15.06.2023 20:06 Відповісти
 
 