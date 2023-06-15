Зараз росіяни переважно цілять по об’єктах логістики, промисловості нафто- і газопостачання, - Генштаб ЗСУ
Останнім часом ракетні атаки ворога зосереджені на об’єктах логістики, промисловості нафто- і газопостачання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.
За його словами, протягом двох тижнів червня противник під час атак застосував 140 ракет різних типів, а також 255 ударних БпЛА.
При цьому протиповітряні підрозділи Сил оборони України знищили 74% крилатих ракет і 55% ударних БпЛА застосованих противником.
"Зважаючи на тривалі ракетні удари, наші сили ППО стають тільки міцніші, у тому числі за рахунок сучасного озброєння та військової техніки, яка надається партнерами, - зазначив бригадний генерал.
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А якщо Київ порахувати окремо?
Нев же це е новина?
Пааша це нелюді. Жорстоки та аморальни. Без всякої люденнясті.
Віремо ЗСУ.
Разом до Перемоги.
...наша інфраструктура стає все кращою.
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