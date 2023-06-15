УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4644 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
7 014 5

Канада та Італія на "Рамштайні" оголосили про нові пакети військової допомоги Україні

резніков,рамштайн

Канада й Італія під час засідання Контактної групи з питань оборони України в четвер оголосили про нові пакети військової допомоги.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду. 

"Канада зобов’язалася скерувати ще 500 мільйонів доларів для підтримки України, зокрема шляхом надання 200 критично важливих ракет для систем протиповітряної оборони для допомоги в захисті українського неба", – відзначив Остін.

Крім того, Італія також оголосила про останній транш допомоги, до якого входять "найбільш важливі системи озброєння для оборони України".

Читайте: "Сьогодні ми отримали зобов’язання від наших партнерів, що навчання почнуться", - Резніков про "коаліцію винищувачів"

Повідомлялося також, що міністерства оборони США, Данії, Великої Британії та Нідерландів у спільній заяві оголосили, що разом поставлятимуть Україні ракети для систем протиповітряної оборони.

Італія (1574) Канада (2202) допомога і підтримка (1163)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
2,5 міліони доларів за ракету ППО!

І це проти балалайок за 30 тисяч!

Думаю - зараз весь світ у гарячці готує проєкти протидії дроновим загрозам.
показати весь коментар
15.06.2023 18:07 Відповісти
ракета ППО - це врятовані життя
а проти дронів ракети можна і дешевші викроистовувати, також мобільні ЗУ-шки, стінгери, протидронні рушниці і так далі...
показати весь коментар
15.06.2023 18:12 Відповісти
никто ***** петриотами балалайки не сбивает,сколько можно одно и тоже баранам повторять,или седня тем для зрады нет так решили с куя высосать абы что было.
шахиды максимум с300,максимум,и то когда уже в киев пробились,было пару раз.
показати весь коментар
15.06.2023 18:14 Відповісти
"барани", це боти патрушева
показати весь коментар
15.06.2023 19:13 Відповісти
Акцент на ППО.
Це корелює із вчорашнім прильотом в цілі трьох ракет із чотирьох... Схоже, підвиснажили таки кацапи наші ППО.
показати весь коментар
15.06.2023 20:36 Відповісти
 
 