Канада та Італія на "Рамштайні" оголосили про нові пакети військової допомоги Україні

Канада й Італія під час засідання Контактної групи з питань оборони України в четвер оголосили про нові пакети військової допомоги.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Канада зобов’язалася скерувати ще 500 мільйонів доларів для підтримки України, зокрема шляхом надання 200 критично важливих ракет для систем протиповітряної оборони для допомоги в захисті українського неба", – відзначив Остін.

Крім того, Італія також оголосила про останній транш допомоги, до якого входять "найбільш важливі системи озброєння для оборони України".

Читайте: "Сьогодні ми отримали зобов’язання від наших партнерів, що навчання почнуться", - Резніков про "коаліцію винищувачів"

Повідомлялося також, що міністерства оборони США, Данії, Великої Британії та Нідерландів у спільній заяві оголосили, що разом поставлятимуть Україні ракети для систем протиповітряної оборони.