Остін про втрати ЗСУ в техніці: Росіяни показують одні й ті самі машини з десяти різних кутів, в українців досі залишається чимало бойових потужностей

Глава Пентагону Ллойд Остін визнав, що в України є втрати у техніці на полі бою в рамках контрнаступу, що розпочався, але, за його словами, у ЗСУ є достатньо обладнання, щоб продовжити воювати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Це війна. Ми знаємо, що будуть пошкодження (техніки) на полі бою з двох сторін. Що важливо – українці мають можливість відновлювати пошкоджене обладнання, де це можливо, ремонтувати, і повертати на поле бою", - сказав він за підсумками засідання у форматі "Раштайн".

Остін наголосив, що важливим є здатність союзників продовжувати поставки.

"Пошкодження (техніки) на полі бою будуть і далі. Я думаю, росіяни показують нам одні і ті самі бойові машини по тисячу разів з десяти різних кутів. Але, чесно кажучи, в українців досі залишається чимало бойових потужностей", - додав він.

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