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Новини Війна
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Остін про втрати ЗСУ в техніці: Росіяни показують одні й ті самі машини з десяти різних кутів, в українців досі залишається чимало бойових потужностей

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Глава Пентагону Ллойд Остін визнав, що в України є втрати у техніці на полі бою в рамках контрнаступу, що розпочався, але, за його словами, у ЗСУ є достатньо обладнання, щоб продовжити воювати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Це війна. Ми знаємо, що будуть пошкодження (техніки) на полі бою з двох сторін. Що важливо – українці мають можливість відновлювати пошкоджене обладнання, де це можливо, ремонтувати, і повертати на поле бою", - сказав він за підсумками засідання у форматі "Раштайн".

Остін наголосив, що важливим є здатність союзників продовжувати поставки.

"Пошкодження (техніки) на полі бою будуть і далі. Я думаю, росіяни показують нам одні і ті самі бойові машини по тисячу разів з десяти різних кутів. Але, чесно кажучи, в українців досі залишається чимало бойових потужностей", - додав він.

Читайте: В Україні розпочався "військовий марафон", ЗСУ готові до подальших викликів, - Остін

Автор: 

техніка (1829) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+10
🤣даже Остина такое фейкометство ******.
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15.06.2023 17:48
+10
Треба постачати зброю відповідно до зведень конашенкова, якщо сказав, що знищили 100 хаймарсів, значить поставити ще сто))
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15.06.2023 17:59
+6
просто изолируйте кацапов в чебурнете...
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15.06.2023 17:38
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просто изолируйте кацапов в чебурнете...
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15.06.2023 17:38 Відповісти
Остін про втрати ЗСУ в техніці: Росіяни показують одні й ті самі машини з десяти різних кутів,
---
Цікаво, що на це скажуть зрадо%би і нитики?
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15.06.2023 17:46 Відповісти
🤣даже Остина такое фейкометство ******.
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15.06.2023 17:48 Відповісти
Пане Остін, для успішної боротьбі з російськими фейками треба привести у відповідність наявну в ЗСУ кількість справних машин кількості зображень, опублікованих росіянами з різних ракурсів.
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15.06.2023 20:53 Відповісти
Я вважаю, що нічого нікому не треба щось доводити, просто треба вірити у ЗСУ і не шлятися по російським помийкам та іх проксі.
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15.06.2023 21:18 Відповісти
Треба постачати зброю відповідно до зведень конашенкова, якщо сказав, що знищили 100 хаймарсів, значить поставити ще сто))
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15.06.2023 17:59 Відповісти
Я ЗА!
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15.06.2023 18:03 Відповісти
по такой логике у меня под парадным должно уже по 3 леопарда,абрамса стоять, и в черкассах 3 авианосца класса нимитц стоять)
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15.06.2023 18:06 Відповісти
😂..Я давно таке ж кажу . Кацапня один і той самий епізод викладає в інтернеті по сто разів , тільки знятий з різних ракурсів . Достатньо уважно роздивитись ті фото що кацапи викладають і все стане зрозуміло . Ось про це каже вже й Остін , про це кажуть речники Генштабу , про це каже Маркус , про це каже Бутусов , бійці на відео , навіть шарік , і т.д , але на Цензорі диванні іксперди впевнені що - да ну как жє так , єтава нє можєт бить , расєянє нє врут і всьо такоє ..
І хрін доведеш що русня їх розводить - як котят . Ну та , діло хазяйське . Подобається бути лохом , це ж таке .
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15.06.2023 18:20 Відповісти
Ви там не розслабляйтесь в Пентагоні, пане генрал. Для розгрому орди ЗСУ потрібна перевага в озброєнні, а не паритет.
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15.06.2023 19:14 Відповісти
Кто мониторит западные СМИ. увидит, что так же наши колонны показывали и CNN и прочие. Лучше таких ээпиков а-ля Угледар не допускать. ("Сгорела подаренная США техника", это CNN)...
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15.06.2023 19:25 Відповісти
Мы не идиоты , Мы колонами не ходим
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15.06.2023 19:43 Відповісти
и все ХАЙМЕРСы целы
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15.06.2023 19:42 Відповісти
2 Бредли и Леопарды подлежат ремонту
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15.06.2023 19:45 Відповісти
А фанерные и резиновые копии - замене настоящими.
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15.06.2023 20:48 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4598699-mynoborony-na-vsekh-napravlenyiakh-nastuplenyia-est-prodvyzhenye Минобороны: На всех направлениях наступления есть продвижение
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15.06.2023 19:50 Відповісти
Черный Исполин, где Томагавки?
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15.06.2023 20:31 Відповісти
 
 