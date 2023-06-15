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Японія через США може надати Україні 155-мм снаряди, - The Wall Street Journal

боєприпаси,снаряди

За інформацією The Wall Street Journal, Японія веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США, аби поповнити запаси, які допоможуть ЗСУ у контрнаступі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За інформацією джерел журналістів, Токіо розглядає можливість передати Україні 155-мм артилерійські снаряди згідно з договором від 2016 року, який дозволяє Японії та США обмінюватися боєприпасами в межах їхнього безпекового альянсу.

Таким чином, зазначає WSJ, попри обмеження на експорт зброї, Японія шукає обхідні шляхи, аби допомогти Україні у контрнаступі. За словами співрозмовників видання, снаряди допоможуть поповнити запаси США, які підтримують військові зусилля України.

На початку червня міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори з японським колегою Ясукадзу Хамадою в Токіо, пише WSJ. Він відзначив нелетальну військову допомогу азійської країни та заявив, що вітатимуть додаткову. Скільки снарядів може поставити Японія і коли, журналістам дізнатися не вдалося.

Також читайте: Україна отримала від Євросоюзу 220 тис. снарядів та 1300 ракет, - Боррель

Автор: 

боєприпаси (2277) США (23024) Японія (1205)


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Топ коментарі
+2
Це хороше вкладення у повернення Курил.
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15.06.2023 19:23
+2
Банзай!
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15.06.2023 20:02
+1
Таким же чином Японія зможе поставляти і ППО і ПРО, ракети різних дальностей та іншу техніку, а вона у японців - супер. кацапам доведеться таки повертати Сахалін господарям.
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15.06.2023 17:55
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И в чем проблемы?
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15.06.2023 17:46 Відповісти
У зросійщенні, у какайа разнітса, у хоть паржьом, у великому крадівництві...
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15.06.2023 17:52 Відповісти
Йди вчи історію, зрадойоб. Твоя маячня тут не до теми. У зелені багато реальних зашкварів. Працюй там.
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15.06.2023 17:55 Відповісти
Гетьман України Петро Порошенко за час своєї каденції створив антиросійську коаліцію із 42 країн. На черговому засіданні у форматі «Рамштайн» союзники України обговорюватимуть посилення ППО України, а у Бундестазі вважають, що настав новий етап війни зі збройними силами країни-терориста. У зв'язку з безперервною агресією проти суверенної держави України, російський підписант Будапештських Угод продовжує щоночі обстрілювати крилатими ракетами та іранськими дронами спальні райони українських міст і вбивати мирних громадян.

Депутати Бундестага закликають негайно передати Україні бойову авіацію «F-16» та далекобійні ракети з дальністю стрільбі 300 кілометрів, а Японія передасть ЗСУ 250 000 снарядів 155 калібру
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15.06.2023 19:16 Відповісти
Гетьман України Володимир Зеленьський за час своєї каденції створив антиросійську коаліцію із 122 країн!
Резолюцию ООН, в которой наРФия названа агрессором поддержали 122 страны в ООН!
Кроме Китая документ одобрили также Казахстан, Бразилия, Армения и Индия!
Против высказались только КНДР, Сирия, Никарагуа, Беларусь и рф.
Воздержались от голосования 18 стран.
F-16 и F-18, впрочем, как и все остальное вооружение к Порошенко не имеют ни малейшего отношения. Будешь спорить?
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15.06.2023 20:33 Відповісти
всеВселеннский Боневтик - это тебе не хуху...!!!
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15.06.2023 21:13 Відповісти
Уровень элиты Порошенко.
Что сказать то хотел?
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15.06.2023 21:53 Відповісти
про гельминта Боневтика сказал всё - тебе ЗЕбуину что-то не понятно...?
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15.06.2023 21:56 Відповісти
А что тут может быть понятно?
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16.06.2023 09:59 Відповісти
У 1960-х роках уряд Японії схвалив обмеження на експорт зброї і виключив передачу летальної зброї за кордон.
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15.06.2023 17:53 Відповісти
Таким же чином Японія зможе поставляти і ППО і ПРО, ракети різних дальностей та іншу техніку, а вона у японців - супер. кацапам доведеться таки повертати Сахалін господарям.
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15.06.2023 17:55 Відповісти
💙💛🇺🇦🇯🇵🤍♥️
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15.06.2023 18:59 Відповісти
Думаю Японія так і зробить.
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15.06.2023 19:00 Відповісти
Це хороше вкладення у повернення Курил.
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15.06.2023 19:23 Відповісти
Банзай!
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15.06.2023 20:02 Відповісти
Зустрічайте, московити, славнозвісну японську якість.
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16.06.2023 00:35 Відповісти
 
 