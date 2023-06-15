Японія через США може надати Україні 155-мм снаряди, - The Wall Street Journal

За інформацією The Wall Street Journal, Японія веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США, аби поповнити запаси, які допоможуть ЗСУ у контрнаступі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За інформацією джерел журналістів, Токіо розглядає можливість передати Україні 155-мм артилерійські снаряди згідно з договором від 2016 року, який дозволяє Японії та США обмінюватися боєприпасами в межах їхнього безпекового альянсу.

Таким чином, зазначає WSJ, попри обмеження на експорт зброї, Японія шукає обхідні шляхи, аби допомогти Україні у контрнаступі. За словами співрозмовників видання, снаряди допоможуть поповнити запаси США, які підтримують військові зусилля України.

На початку червня міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори з японським колегою Ясукадзу Хамадою в Токіо, пише WSJ. Він відзначив нелетальну військову допомогу азійської країни та заявив, що вітатимуть додаткову. Скільки снарядів може поставити Японія і коли, журналістам дізнатися не вдалося.

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