За час з початку вторгнення партнери України підготували 60 тисяч українських воїнів, - Міллі

Наразі навчання проходять 6 тисяч українських захисників на трьох континентах, а всього союзники підготували 60 тисяч українських захисників.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на пресконференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном після завершення зустрічі у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У рамках глобальних зусиль прямо зараз проходить навчання понад 6 тисяч українців: на 40 різних тренувальних полігонах, на 65 курсах в 33 країнах на трьох континентах", - заявив Міллі.

Він зауважив, що загалом з початку війни партнери підготували понад 60 тисяч українців. Лише США підготували понад 11 тисяч військових з України, зараз проходять навчання 3 батальйони, один з яких – танковий.

Він додав, що Контактна група надає Україні інструменти, які допоможуть досягти успіху. Міллі запевнив, що партнери підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

Також читайте: Навчання українських пілотів на F-16 має розпочатися цього літа, - міноборони Нідерландів

"Ми продовжимо надавати масштабну та широку підтримку від сучасних видів озброєнь до даних розвідки та навчання українських сил", - резюмував Міллі.