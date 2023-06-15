За час з початку вторгнення партнери України підготували 60 тисяч українських воїнів, - Міллі
Наразі навчання проходять 6 тисяч українських захисників на трьох континентах, а всього союзники підготували 60 тисяч українських захисників.
Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на пресконференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном після завершення зустрічі у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У рамках глобальних зусиль прямо зараз проходить навчання понад 6 тисяч українців: на 40 різних тренувальних полігонах, на 65 курсах в 33 країнах на трьох континентах", - заявив Міллі.
Він зауважив, що загалом з початку війни партнери підготували понад 60 тисяч українців. Лише США підготували понад 11 тисяч військових з України, зараз проходять навчання 3 батальйони, один з яких – танковий.
Він додав, що Контактна група надає Україні інструменти, які допоможуть досягти успіху. Міллі запевнив, що партнери підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.
"Ми продовжимо надавати масштабну та широку підтримку від сучасних видів озброєнь до даних розвідки та навчання українських сил", - резюмував Міллі.
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