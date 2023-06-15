МОЗ не має інформації щодо епідситуації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, - Кузін

Міністерство охорони здоров’я не має доступу до інформації щодо актуальної епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Про це 15 червня на пресбрифінгу розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми розуміємо, що, прогностично і з точки зору географії, підтоплення на іншому березі є значно сильнішим, аніж на контрольованій території, але отримати оперативно будь-які актуальні верифіковані дані зараз немає можливості", – додає санлікар.

За інформацією МОЗ, в тій частині Херсонської області не проводять евакуацію. До окупації на територію передали необхідну кількість таблеток для знезараження питної води. Але нині невідомо, чи їх роздають місцевому населенню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На півдні відкрито інфекційні хаби, які забезпечені швидкими тестами для діагностики холери, - МОЗ

"Волонтери, які працюють там, за неофіційною інформацією, піддаються також інколи обстрілам і не можуть ефективно працювати на тій території", – каже Кузін.

Через відсутність актуальних даних щодо захворюваності та наявності ліків МОЗ не може зробити адекватний епідеміологічний прогноз. Відтак ініціювали низку звернень до міжнародних організацій, щоб ті посилили вплив на РФ.

Їхню ефективну роботу Кузін називає єдиною можливістю отримання такої інформації та контролю епідситуації.