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МОЗ не має інформації щодо епідситуації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, - Кузін

потоп,херсонщина

Міністерство охорони здоров’я не має доступу до інформації щодо актуальної епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Про це 15 червня на пресбрифінгу розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми розуміємо, що, прогностично і з точки зору географії, підтоплення на іншому березі є значно сильнішим, аніж на контрольованій території, але отримати оперативно будь-які актуальні верифіковані дані зараз немає можливості", – додає санлікар.

За інформацією МОЗ, в тій частині Херсонської області не проводять евакуацію. До окупації на територію передали необхідну кількість таблеток для знезараження питної води. Але нині невідомо, чи їх роздають місцевому населенню.

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"Волонтери, які працюють там, за неофіційною інформацією, піддаються також інколи обстрілам і не можуть ефективно працювати на тій території", – каже Кузін.

Через відсутність актуальних даних щодо захворюваності та наявності ліків МОЗ не може зробити адекватний епідеміологічний прогноз. Відтак ініціювали низку звернень до міжнародних організацій, щоб ті посилили вплив на РФ.

Їхню ефективну роботу Кузін називає єдиною можливістю отримання такої інформації та контролю епідситуації.

Автор: 

МОЗ (5398) епідемія (218) Херсонська область (5789)


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"епідситуації"..
епідемситуації...
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15.06.2023 18:00 Відповісти
Ось так вони готувалися до підриву ГЕС, був готовий план дій на випадок підриву і т д .... так я те ж саме можу сказати,що не володію інформацією... але на відміну від служби я не отримую за це зарплату і премію....якось так
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15.06.2023 18:00 Відповісти
карочє,нужон главный редахтор по заголовкам...и давно.
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15.06.2023 18:02 Відповісти
Буданова спитайте, він все знає. Ну, або оком моргне, якщо що 😉
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15.06.2023 18:20 Відповісти
Всрате МОЗ не має інформації. А СиБиУ для чого існує? Армія прожирачів бюджету з цього недоміністерства так званої охорони здоров'я за що отримують зарплати і премії в кількасот тисяч за рік? Два відомства не можуть домовитись між собою.

Є таке латинське прислів'я: "Повинен, значить можеш". Це ваші обов'язки, уроди міністерські, володіти інформацією і її використовувати для вживання превентивних заходів. Не дай Боже, розмиє скотомогильники, де захоронені хворі на бруцельоз чи сибірку тварини. Чи водним шляхом поширяться кишкові інфекції (з них холера - найстрашніша).
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15.06.2023 18:28 Відповісти
 
 