На "Рамштайні" заслухали плани підготовки українських військових на літаках і танках, - Остін

Учасники засідання "Рамштайн-13" заслухали плани Європейського командування США, а також окремих країн Європи щодо підготовки воїнів ЗСУ на літаках, танках та інших платформах, а також щодо забезпечення дієздатності переданого озброєння.

Про це повідомив за підсумками засідання в Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Крім (інформаційних – ред.) брифінгів по Україні, ми заслухали лідерів Європейського командування США, і вони поінформували нас про майбутні плани навчання, а також про зусилля щодо обслуговування й підтримки озброєння, яке ми вже надали", – зауважив Остін.

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Крім того, за його словами, йшлося про те щоби забезпечити Україну можливостями самостійно обслуговувати західні озброєння в майбутньому.

"Ми також чули від наших друзів з Німеччини й Польщі про їхні зусилля щодо підтримки нових українських танків Leopard. А наші колеги з Нідерландів і Данії поділилися прогресом, якого вони досягли в планах підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16", – зауважив Остін.