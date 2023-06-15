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На "Рамштайні" заслухали плани підготовки українських військових на літаках і танках, - Остін

остін

Учасники засідання "Рамштайн-13" заслухали плани Європейського командування США, а також окремих країн Європи щодо підготовки воїнів ЗСУ на літаках, танках та інших платформах, а також щодо забезпечення дієздатності переданого озброєння.

Про це повідомив за підсумками засідання в Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Крім (інформаційних – ред.) брифінгів по Україні, ми заслухали лідерів Європейського командування США, і вони поінформували нас про майбутні плани навчання, а також про зусилля щодо обслуговування й підтримки озброєння, яке ми вже надали", – зауважив Остін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Остін про втрати ЗСУ в техніці: Росіяни показують одні й ті самі машини з десяти різних кутів, в українців досі залишається чимало бойових потужностей

Крім того, за його словами, йшлося про те щоби забезпечити Україну можливостями самостійно обслуговувати західні озброєння в майбутньому.

"Ми також чули від наших друзів з Німеччини й Польщі про їхні зусилля щодо підтримки нових українських танків Leopard. А наші колеги з Нідерландів і Данії поділилися прогресом, якого вони досягли в планах підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16", – зауважив Остін.

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На "Рамштайні" заслухали плани підготовки українських військових на літаках і танках, ЗАСЛУХАЛИ - ключове слово.

Как Украина платит жизнями своих солдат за отсутствие F-16. https://novayagazeta.eu/articles/2023/06/15/bremia-nastupleniia
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15.06.2023 18:30 Відповісти
Якщо лише "заслухували", то цього очевидно замало як для забезпечення успішного наступу ЗСУ, так і стримування агресора, який переважає ЗСУ у живій силі, техніці та ***********.
Без належних авіаційної підтримки та контрбатарейної боротьби втрати особового складу та техніки при штурмі потужних укріпрайонів ворога стають неприпустимо великими.
Партнери повинні зрозуміти, що найцінніший і єдиний ресурс України для стримування ворога- особовий склад ЗСУ. Перемога над ворогом повинна бути здобута за рахунок кращого озброєння та мистецтва війни, а не життями особового складу ЗСУ, замість необхідного озброєння, отриманого від партнерів.
Необхідно терміново сформувати іноземний легіон пілотів F-16, бажаючих воювати на боці України, забезпечити їх платформами F-16 з усім потрібним озброєнням та боєкомплектами для авіаційної підтримки наступу ЗСУ.
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15.06.2023 20:30 Відповісти
 
 