"Сьогодні ми запустили новий етап навчання 10 тисяч операторів БПЛА", - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про запуск нового етапу програми з навчання операторів дронів. Планується підготувати ще 10 тисяч.

Про це Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми запустили новий етап навчання 10 тисяч операторі БПЛА. Ми закінчили перший етап, навчили вже 10 тисяч операторів. Надали грант військовим, щоб вони прийшли в школу і навчилися керувати різними видами дронів", - розповів він.

26 шкіл розпочали навчання, програма якого включає, крім іншого, керування літальними апаратами розвідувального типу та бомберами.

Федоров наголосив на важливості навчання якомога більшої кількості професійних операторів, оскільки це й "технологічна війна". "Сьогодні роль БПЛА безцінна", - зазначив він.

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