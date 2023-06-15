УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4746 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 144 24

"Сьогодні ми запустили новий етап навчання 10 тисяч операторів БПЛА", - Федоров

федоров,михайло

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про запуск нового етапу програми з навчання операторів дронів. Планується підготувати ще 10 тисяч.

Про це Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Сьогодні ми запустили новий етап навчання 10 тисяч операторі БПЛА. Ми закінчили перший етап, навчили вже 10 тисяч операторів. Надали грант військовим, щоб вони прийшли в школу і навчилися керувати різними видами дронів", - розповів він. 

26 шкіл розпочали навчання, програма якого включає, крім іншого, керування літальними апаратами розвідувального типу та бомберами.

Федоров наголосив на важливості навчання якомога більшої кількості професійних операторів, оскільки це й "технологічна війна". "Сьогодні роль БПЛА безцінна", - зазначив він.

Також читайте: Завдяки UNITED24 вдалося зібрати $1,25 млн на відновлення ліцею на Київщині, - Федоров

навчання (582) Федоров Михайло (881) дрони (4751)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
А 1000000000 дерев вже висадили?????
показати весь коментар
15.06.2023 18:27
+6
показати весь коментар
15.06.2023 18:31
+6
Гроші на зе-прокладку назбирали. Відчитались, що все пішло на навчання операторів. Тепер знову оператори! А ДЕ Ж ДРОНИ???
показати весь коментар
15.06.2023 18:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А 1000000000 дерев вже висадили?????
показати весь коментар
15.06.2023 18:27 Відповісти
У 2%-них всюди зрада
показати весь коментар
15.06.2023 19:26 Відповісти
Людина,яка визиває Повагу
показати весь коментар
15.06.2023 18:27 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2023 18:31 Відповісти
Що ви таке ляпаєте ?
показати весь коментар
15.06.2023 18:36 Відповісти
Можете щось проти написати? Його поважають військові, а це показник
показати весь коментар
15.06.2023 19:19 Відповісти
Хоч один міністр при пам'яті.
показати весь коментар
15.06.2023 19:46 Відповісти
Знайдіть про нього більше інфи, та не перебільшуйте
показати весь коментар
15.06.2023 18:29 Відповісти
Кожен слуга відмиває гроші там де він може !
показати весь коментар
15.06.2023 18:35 Відповісти
Марія Берлінська сказала шо для сериозноі дроновоі атаки іх потрібно 200 тис.
показати весь коментар
15.06.2023 18:38 Відповісти
Я надеюсь где взять столько дронов на 20к операторов уже придумали
показати весь коментар
15.06.2023 18:42 Відповісти
Краще би 10 тисяч дронів закупили. Операторів вистачає наразі.
показати весь коментар
15.06.2023 18:44 Відповісти
А за попереднє навчання уже розплатились?
показати весь коментар
15.06.2023 18:44 Відповісти
Гроші на зе-прокладку назбирали. Відчитались, що все пішло на навчання операторів. Тепер знову оператори! А ДЕ Ж ДРОНИ???
показати весь коментар
15.06.2023 18:59 Відповісти
То резніков казав що весільні дрони не потрібні Тепер операторів навчають, ну а дрони волонтери привезуть (правда ще налог 20%заплатять ну то нічого) до цього волонтери і навчання операторів на собі тягли Отак і живемо (зато хоть поіржем)
показати весь коментар
15.06.2023 20:36 Відповісти
У нас нет системного решения по дронам. Ни одного государственного завода. Россияне на конвеере штампуют Ланцеты, и да, они прилетают точно, и не только в деревянный танк. Это я процитировал Форбс, декабрь 2022. А то опять зраду найдут.
показати весь коментар
15.06.2023 19:22 Відповісти
Який міністр такі і оператори... такі і дрони 1
показати весь коментар
15.06.2023 19:47 Відповісти
если каждый оператор за сутки будет уничтожать одного кацапа то это реально круто
показати весь коментар
15.06.2023 19:55 Відповісти
А коли закуплять 10 тис. самих дронів?!
показати весь коментар
15.06.2023 20:38 Відповісти
До речі. Якщо раніше ми переважали кацапню за кількістю дронів, то тепер вони оснащені в разів десять більше. Там і дрони поставлені на потік. Чомусь в Кацапії вся економіка переведена на військові потреби. А у нас витрачаються гроші куди завгодно, а на Армію в останню чергу. Волонтери не в змозі повноцінно забезпечити всі потреби Армії. У держави спроможності в мільйони разів більше. Але це чомусь не в пріоритеті. Як це так?
показати весь коментар
15.06.2023 20:52 Відповісти
Ничего себе, это реальный плюс плюс плюс
показати весь коментар
15.06.2023 21:09 Відповісти
Цей міністр починає конкурувати з міністром оборони?
А я всім кажу, що толку з тієї "Дії"... і тут корективи знов вносить Федоров -- "самобілізація в дронщиків" наше все...
показати весь коментар
30.10.2023 21:08 Відповісти
 
 