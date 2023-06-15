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Новини Тарифи ЖКГ
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Кількість отримувачів субсидії зросте майже на мільйон після підвищення тарифу на електроенергію, - Мінсоцполітики

електроенергія

Через зростання тарифів на електроенергію Міністерство соціальної політики очікує збільшення кількості домогосподарств – отримувачів субсидії приблизно на один мільйон.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону Єдині новини" повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для тих домогосподарств, що вже отримують субсидію, всі перерахунки будуть проведені автоматично із урахуванням збільшення вартості електроенергії. Ми передбачаємо, що нових звернень за призначенням субсидій серед тих, хто за старими тарифами не потребував допомоги, буде за весь сезон до мільйона", - сказала міністр.

Вона також нагадала, що компенсації підлягає вартість будь-якого тарифу в межах визначеної для кожного виду домогосподарства нормативу.

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"Для кожного домогосподарства є визначена норма. Якщо це будинок на еклектичному опаленні – більша кількість кіловат покриватиметься субсидією, якщо, наприклад, на газовому опаленні – менша. Тобто сума субсидії буде перерахована в межах встановленої норми", - підкреслила Жолнович.

На додаткові видатки, за словами міністра, має вистачити передбачених на цей рік у державному бюджеті 37 млрд грн на підтримку вразливих категорій громадян.

"Якщо будемо розуміти, що кількість людей збільшується настільки, що ми не покриватимемо цих видатків, будемо робити перерозподіл в державному бюджеті з інших програм. Або підніматимемо питання про збільшення допоміжних програм, які сьогодні нам надаються міжнародними донорами", - сказала вона.

Автор: 

субсидія (1070) Міністерство соціальної політики (1270) Підвищення тарифів (299) Жолнович Оксана (66)


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Топ коментарі
+16
Знову Зеленський збрехав?
Николи такого не було, та ось знов...
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15.06.2023 18:37
+15
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15.06.2023 18:58
+11
збільшення кількості- отримувачів субсидії в Україні вказує на те,що корупційна мафія, за взаємної згоди із "зе владою" вирішила "нагріти " власні кишені за рахунок державної кишені українців
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15.06.2023 19:26
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А что Германия? Чуть что сразу Германия..
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15.06.2023 18:34 Відповісти
А що, ці гaндoни реально вірять, що хтось буде платити більше? Пряме порушення закону і можна в будь-якому суді відкашляти підвищення цін
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15.06.2023 18:37 Відповісти
Знову Зеленський збрехав?
Николи такого не було, та ось знов...
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15.06.2023 18:37 Відповісти
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15.06.2023 18:58 Відповісти
Вже б напряму платили ахмєткє, а то іще корми тисячу дармоїдів, які будуть приймати рішення надати субсидію чи ні.
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15.06.2023 18:41 Відповісти
Немає в бюджеті гроші на додатковий мільйон субсидіянтів. Тому і раніше ставало все важче їх оформити. Тим більш, що бюджет це вже давно їх друга кишеня, якщо не перша.
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16.06.2023 10:02 Відповісти
Ровенская АЭС https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2023-06-14-009170-a/lot-11208d8a591f45b291674732bde12fe0?fbclid=IwAR1L4qI4kJ9YehWj8n9dycDHOxPW_kT6OkV8rgSCu5VSxoYz_uPcaPoXGWU объявила тендер на закупку 466 литров пива

Средняя цена закупки литра пива составляет 42,5 грн, что даже немного ниже рыночной. Доставить пиво на РАЭС нужно до 29 декабря 2023 года. А там и Новый год...
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15.06.2023 18:47 Відповісти
Хоча б не барабани по 800 тисяч)
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15.06.2023 18:48 Відповісти
Ще не вечір.
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15.06.2023 18:55 Відповісти
Так то для охолодження реактора
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15.06.2023 20:21 Відповісти
скромно так по нинішнім часам, немає там свого "рєзнікова" мабудь
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16.06.2023 09:02 Відповісти
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15.06.2023 18:56 Відповісти
Как по мне, так раньше, до субсидий схема схема "честного" присвоения денег бюджетных была проста. Все все понимали и знали. Но с поялением субсидий "честная" схема присвоения отсталась, только стала немного сложнее, чтобы трудно было понять, что и как присваювают. Вобщем ничего не изменилось, кроме воровства.
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15.06.2023 19:09 Відповісти
збільшення кількості- отримувачів субсидії в Україні вказує на те,що корупційна мафія, за взаємної згоди із "зе владою" вирішила "нагріти " власні кишені за рахунок державної кишені українців
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15.06.2023 19:26 Відповісти
Давно субсидію отримують не ті кому реально потрібно, а хто порішав.
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16.06.2023 10:03 Відповісти
Коли нарешті настане той час, коли відмінять усі субсидії?
Є тут хтось на форумі, що дійсно вірить у те, що отримують субсидії дійсно нужденні?
Якщо за те мене тут не заклюють, то у мене є ще одне питання...
Є тут на форумі ті, які дійсно вірять у те, що підняття тарифів на електроенергію непотрібне? Зараннє повідомляю, що ні Ахметова, ні тим більше Зе (який якраз і спекулював, мовляв, навпаки знизить тарифи) не підтримую. Хоча рахунок у ПУМБі у мене все таки є...
Невже не зрозуміло - поки ми будемо тринькати гроші, а не вкладати їх у виробництво і Армію, у нас не буде майбутнього?
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15.06.2023 19:31 Відповісти
У мене також виникає сумнів по деяким виплатам та супсидіям А світло і газ це також товар та послуги Хочешь купуй хочеш ні За мобільний зв'язок платимо без питань
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15.06.2023 20:26 Відповісти
Так без питань,але податки на видобуток корисних копалин теж повинні бути на рівні Європи.
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16.06.2023 08:01 Відповісти
Зокрема, як у Норвегії: 70% прибутку від видобутку розподіляється між громадянами, 30% залишається видобувній компанії
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16.06.2023 12:42 Відповісти
Нічого спільного з владанням грошей у виробництво оплата комуналки не має. Це виключно черговий тупорилий податок для бідних - бо багаті в Україні традиційно не платять за комуналку. Ви ще не забули, кому по конституції належать надра?
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16.06.2023 09:35 Відповісти
Звідки беруться гроші на оплату субсидій "нужденним" не скажете? Надра належать не тільки "нужденним", а й мені. Я б хотів, щоб мої податки ішли на армію, а не просирались.
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16.06.2023 11:48 Відповісти
У власників десятків квартир, а це фактично готель, по кількості міст і при прибутках, ці квартири на субсидіях.
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16.06.2023 10:05 Відповісти
Раніше хтось писав, що навіть тих наданих субсидій не вистачає у повній мірі для оплати усіх комунальних послуг
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16.06.2023 12:48 Відповісти
Слів нема! Кому війна, а кому гроші заробляти
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15.06.2023 19:41 Відповісти
Так треба умови субсидій поміняти, щоб не так багато було...
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15.06.2023 21:36 Відповісти
Отже, мені збільшили тариф на електрику, мені повертають перевірки бізнесу і штрафи, мені ввели моніторинг карткових оплат в інтернеті.
І мені ж ті самі люди, що крадуть мільярди з бюджету, щодня з кожної праски розповідають, що треба донатити-донатити-донатити...
Нех@йово ви, чмошники, влаштувались біля корита!
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16.06.2023 11:00 Відповісти
А ще те саме кажуть мільйони, що крадуть потроху (а хоч і субсидіями), які вибрали тих чмошників... Причому самі ні копійки не дають - хай Василь платить, у нього 💸💰 є.
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16.06.2023 11:56 Відповісти
 
 