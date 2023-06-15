Кількість отримувачів субсидії зросте майже на мільйон після підвищення тарифу на електроенергію, - Мінсоцполітики

Через зростання тарифів на електроенергію Міністерство соціальної політики очікує збільшення кількості домогосподарств – отримувачів субсидії приблизно на один мільйон.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону Єдині новини" повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для тих домогосподарств, що вже отримують субсидію, всі перерахунки будуть проведені автоматично із урахуванням збільшення вартості електроенергії. Ми передбачаємо, що нових звернень за призначенням субсидій серед тих, хто за старими тарифами не потребував допомоги, буде за весь сезон до мільйона", - сказала міністр.

Вона також нагадала, що компенсації підлягає вартість будь-якого тарифу в межах визначеної для кожного виду домогосподарства нормативу.

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"Для кожного домогосподарства є визначена норма. Якщо це будинок на еклектичному опаленні – більша кількість кіловат покриватиметься субсидією, якщо, наприклад, на газовому опаленні – менша. Тобто сума субсидії буде перерахована в межах встановленої норми", - підкреслила Жолнович.

На додаткові видатки, за словами міністра, має вистачити передбачених на цей рік у державному бюджеті 37 млрд грн на підтримку вразливих категорій громадян.

"Якщо будемо розуміти, що кількість людей збільшується настільки, що ми не покриватимемо цих видатків, будемо робити перерозподіл в державному бюджеті з інших програм. Або підніматимемо питання про збільшення допоміжних програм, які сьогодні нам надаються міжнародними донорами", - сказала вона.