Просимо допомоги в міжнародних партнерів щодо збирання мазутної плівки, - Клименко про ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС росіянами
Міністр внутрішніх справ України, керівник робіт з ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС Ігор Клименко заявляє, що вживають усіх заходів для локалізації та ліквідації мазутної плівки, і сподівається, що найближчими днями завершаться роботи з відкачування води з підтоплених будинків.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Клименко заявив у ефірі національного телемарафону в четвер.
"Ми відстежуємо акваторію Каховського водосховища, річки Дніпро, приток Дніпра. Наші фахівці вчора і сьогодні робили все, щоб знайти, де цей мазут подівся. Після того, як вода почала сходити, ми... встановили, що це мазут у заплавах Каховського водосховища... і на підприємствах правобережної частини Херсона", - сказав міністр.
Він продовжив: "Зараз ми робимо все, щоб цю масляну плівку, яка може піти далі... максимально швидко ліквідувати".
"Попереду в нас дуже велика робота. Ми звернулися до наших міжнародних партнерів щодо надання допомоги у збиранні цієї маслянистої плівки на території області", - наголосив він.
Міністр також зазначив: "Сподіваємося, що найближчими днями завершимо відкачувати воду з будинків наших громадян".
Клименко розповів, що щодня зі сходом води фіксують і знищують трупи тварин, зокрема домашніх. Лише за вчорашній день, за словами Клименка, було закопано у відповідних місцях і дезінфіковано близько 70 тварин і птахів, знайдених після відкачування води.
Крім того, за словами глави МВС, є проблема з мором риби. "Хотів би звернутися до наших громадян, хто має домашніх тварин, - вони мають бути всі вакциновані... щоб мінімізувати ризики хвороб та епідемій", - додав Клименко.
Міністр звернув увагу на те, що випадків виникнення холери наразі не зафіксовано, однак зазначив, що хімічний склад води в Дніпровському лимані та в Чорному морі значно погіршився.
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Усі збитки на сьогодні.
На завтра. За кожен день.
Цю ціфру в мілліонах $ потрібно виставляти параші.
Вони повинні вже зараз знати скільки вони та їх діти будуть сплачувати Україні репарації.
Дамба це тілько єпізод у морі руйнувань та збитків.
Проце треба казати усему світу кожен день.
Подавати судові позиви у міжнародні суди.
Розповідати усім хто приїздить в Україну з « мирними планами».
Спочатку агрессор мусить Разрохуваться, а вже потим усе інше.