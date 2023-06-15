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Просимо допомоги в міжнародних партнерів щодо збирання мазутної плівки, - Клименко про ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС росіянами

каховка,гес,водосховище,каховська,каховське

Міністр внутрішніх справ України, керівник робіт з ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС Ігор Клименко заявляє, що вживають усіх заходів для локалізації та ліквідації мазутної плівки, і сподівається, що найближчими днями завершаться роботи з відкачування води з підтоплених будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Клименко заявив у ефірі національного телемарафону в четвер.

"Ми відстежуємо акваторію Каховського водосховища, річки Дніпро, приток Дніпра. Наші фахівці вчора і сьогодні робили все, щоб знайти, де цей мазут подівся. Після того, як вода почала сходити, ми... встановили, що це мазут у заплавах Каховського водосховища... і на підприємствах правобережної частини Херсона", - сказав міністр.

Він продовжив: "Зараз ми робимо все, щоб цю масляну плівку, яка може піти далі... максимально швидко ліквідувати".

"Попереду в нас дуже велика робота. Ми звернулися до наших міжнародних партнерів щодо надання допомоги у збиранні цієї маслянистої плівки на території області", - наголосив він.

Міністр також зазначив: "Сподіваємося, що найближчими днями завершимо відкачувати воду з будинків наших громадян".

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Клименко розповів, що щодня зі сходом води фіксують і знищують трупи тварин, зокрема домашніх. Лише за вчорашній день, за словами Клименка, було закопано у відповідних місцях і дезінфіковано близько 70 тварин і птахів, знайдених після відкачування води.

Крім того, за словами глави МВС, є проблема з мором риби. "Хотів би звернутися до наших громадян, хто має домашніх тварин, - вони мають бути всі вакциновані... щоб мінімізувати ризики хвороб та епідемій", - додав Клименко.

Міністр звернув увагу на те, що випадків виникнення холери наразі не зафіксовано, однак зазначив, що хімічний склад води в Дніпровському лимані та в Чорному морі значно погіршився.

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підтоплення (196) Клименко Ігор (487) Каховська ГЕС (566)


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Барабанами не пробовали збирати ту плівку?Їх тепер в нас багато
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15.06.2023 18:46 Відповісти
Я крім "Людвіг" та "Прем'єр" більше барабанів й не знаю...мабуть "Людвігом" збирати ту плівку краще.
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15.06.2023 19:01 Відповісти
а яким боком тут головМент? Міндовкілля й на цю тему справно грошву дістає. А от де то бабло і до чого тут мент - не влізає в розуміння
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15.06.2023 19:09 Відповісти
Последнее что сегодня нужно это сбор пленки. Дроны строятся кустарно моделистами вместо предприятия, патронного завода так и не построили а ему надо собрать пленку...
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15.06.2023 19:11 Відповісти
Тотальні /загальні збитки які несе Україна після підриву дамби повинні Калькулюватися!

Усі збитки на сьогодні.
На завтра. За кожен день.

Цю ціфру в мілліонах $ потрібно виставляти параші.
Вони повинні вже зараз знати скільки вони та їх діти будуть сплачувати Україні репарації.

Дамба це тілько єпізод у морі руйнувань та збитків.

Проце треба казати усему світу кожен день.
Подавати судові позиви у міжнародні суди.
Розповідати усім хто приїздить в Україну з « мирними планами».

Спочатку агрессор мусить Разрохуваться, а вже потим усе інше.
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16.06.2023 00:16 Відповісти
 
 