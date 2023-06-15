З 19 червня в трьох областях заборонять купатися та ловити рибу. Показники поверхневих вод погіршилися у чотирьох регіонах, - МОЗ
З понеділка, 19 червня, на територіях Херсонської, Миколаївської та Одеської областей заборонять купатися та виловлювати рибу, оскільки показники річкової й морської води "суттєво погіршуються".
Про це повідомив під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"В Одеській області ситуація досить ризикована, тому закликаю громадян не користуватися водоймами, не купувати рибу в невстановлених місцях та не виловлювати рибу", — наголошує головний санітарний лікар.
Водночас станом на 15 червня епідемічна ситуація стабільна у п'ятьох областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській.
За словами Ігоря Кузіна, немає спалаху інфекційних захворювань, спостерігаються лише сезонні рівні захворюваності на гострі кишкові інфекції.
Фахівці зробили понад 1000 досліджень води — питної централізованої, децентралізованої, поверхневих водойм. Також були встановлені прилади для швидкого аналізу питної води, які показують результат основних мікробіологічних показників води упродовж 18 годин.
Зокрема, вода зі свердловин, а також та, що подається централізовано в Миколаївській, Херсонській областях, є цілком безпечною як за хімічними, так і за мікробіологічними показниками.
Зазначається, що найбільшу загрозу становлять індивідуальні колодязі. Оскільки вони були спочатку затоплені. Відповідно там є певна частина мулу, тому така вода є зараз небезпечною для здоров'я.
"Ми радимо для тих мешканців, які повертаються, таку воду не використовувати для пиття та приготування їжі", — каже заступник міністра охорони здоров’я.
Вода з колодязів та криниць не відповідає як за хімічними, так і за мікробіологічними показниками.
Представники місцевої влади забезпечують жителів питною водою, а також надають таблетки для знезараження. Всю актуальну інформацію можна отримати в керівників об'єднаних територіальних громад або у сільських старост, каже Кузін.
Водночас Ігор Кузін розповів, яким буде алгоритм дій щодо індивідуальних колодязів, коли зійде вода:
- бригада ДСНС спочатку відкачає воду з підвалів та допоможе усунути завали;
- після розчищення території почнеться робота з очищення колодязя: з нього викачають всю воду, промиють стіни від мулу та продезінфікують воду.
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Я розумію, що узбережжя Чорного моря, і дельти ціх рік можут бути під впливом забруднення, але потік води в цих річках не дасть забрудненню піднятись вище за течією.
Нагадаю Вам - в Чорному морі течії йдуть проти годинникової стрілки, тобто від Херсону якраз мимо Миколаєва до Одеси, і в нас забруднення почало з'являтись вже на другий день після аварії.
Тому не розумію людей, які лізуть у воду не лише з водоростями, травою, і деревами, а й мінами, і мертвяками!