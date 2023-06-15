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Новини Війна
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З 19 червня в трьох областях заборонять купатися та ловити рибу. Показники поверхневих вод погіршилися у чотирьох регіонах, - МОЗ

вода

З понеділка, 19 червня, на територіях Херсонської, Миколаївської та Одеської областей заборонять купатися та виловлювати рибу, оскільки показники річкової й морської води "суттєво погіршуються".

Про це повідомив під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"В Одеській області ситуація досить ризикована, тому закликаю громадян не користуватися водоймами, не купувати рибу в невстановлених місцях та не виловлювати рибу", — наголошує головний санітарний лікар.

Водночас станом на 15 червня епідемічна ситуація стабільна у п'ятьох областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській.

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За словами Ігоря Кузіна, немає спалаху інфекційних захворювань, спостерігаються лише сезонні рівні захворюваності на гострі кишкові інфекції.

Фахівці зробили понад 1000 досліджень води — питної централізованої, децентралізованої, поверхневих водойм. Також були встановлені прилади для швидкого аналізу питної води, які показують результат основних мікробіологічних показників води упродовж 18 годин.

Зокрема, вода зі свердловин, а також та, що подається централізовано в Миколаївській, Херсонській областях, є цілком безпечною як за хімічними, так і за мікробіологічними показниками.

Зазначається, що найбільшу загрозу становлять індивідуальні колодязі. Оскільки вони були спочатку затоплені. Відповідно там є певна частина мулу, тому така вода є зараз небезпечною для здоров'я.

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"Ми радимо для тих мешканців, які повертаються, таку воду не використовувати для пиття та приготування їжі", — каже заступник міністра охорони здоров’я.

Вода з колодязів та криниць не відповідає як за хімічними, так і за мікробіологічними показниками.

Представники місцевої влади забезпечують жителів питною водою, а також надають таблетки для знезараження. Всю актуальну інформацію можна отримати в керівників об'єднаних територіальних громад або у сільських старост, каже Кузін.

Водночас Ігор Кузін розповів, яким буде алгоритм дій щодо індивідуальних колодязів, коли зійде вода:

- бригада ДСНС спочатку відкачає воду з підвалів та допоможе усунути завали;

- після розчищення території почнеться робота з очищення колодязя: з нього викачають всю воду, промиють стіни від мулу та продезінфікують воду.

Автор: 

заборона (1455) МОЗ (5398) епідемія (218) вода (1178) Ігор Кузін (315)


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От чого я не розумію, то це того, як саме підрив греблі на Дніпрі впливає на стан басейнів рік Дністра і Дуная!

Я розумію, що узбережжя Чорного моря, і дельти ціх рік можут бути під впливом забруднення, але потік води в цих річках не дасть забрудненню піднятись вище за течією.
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15.06.2023 19:09 Відповісти
Что не делает дурак все он делает не так. Даже Черное море к этому имеет весьма далекое отношение.
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15.06.2023 20:12 Відповісти
Отут не згоден з Вами - біля Одеси море зараз дуже брудне, і не лише через водорості і траву.

Нагадаю Вам - в Чорному морі течії йдуть проти годинникової стрілки, тобто від Херсону якраз мимо Миколаєва до Одеси, і в нас забруднення почало з'являтись вже на другий день після аварії.

Тому не розумію людей, які лізуть у воду не лише з водоростями, травою, і деревами, а й мінами, і мертвяками!
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15.06.2023 20:51 Відповісти
 
 