Україна на саміті у Вільнюсі має отримати чітку перспективу членства в НАТО, – Блащак

Польща переконана, що Україна має стати членом НАТО, тому липневий саміт у Вільнюсі має дати Києву чітку перспективу членства.

Про це заявив віцепрем’єр та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З нашої перспективи Україна має стати членом Північноатлантичного альянсу. Тому що це запорука нашої спільної безпеки. Звичайно, ми (НАТО) повинні бути об’єднаними, тому маємо бути відкритими до розмов на цю тему. На мою думку, ми маємо запропонувати (Україні. - Ред.) шлях до цієї мети. Сподіваюся, що під час саміту НАТО у Вільнюсі цей шлях, можливо, навіть графік, буде представлено", - заявив Блащак.

Він додав, що значним досягненням є те, що серед країн, які підтримують Україну, панує консенсус, що Російська імперія – це зло.

"Ми засуджуємо всі дії Росії, які закінчуються воєнними злочинами. Безсумнівно, підрив греблі на Дніпрі є таким злочином. Це - реальна загроза для тисяч людей і це також екологічна загроза, тому ми засуджуємо такі дії", - наголосив Блащак.

Він додав, що оцінює злочин у Новій Каховці як спробу зупинити або уповільнити український контрнаступ.

"Ми підтримуємо Україну, бо не хочемо, щоб Росія після завоювання України пішла далі. Без сумніву, що такими є справжні наміри Росії, справжні наміри Путіна", - рехюмував Блащак.

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Нагадаємо,міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що позиція Вашингтону не змінилася з часів "Бухареста", Україна стане членом НАТО, неясно лише коли.