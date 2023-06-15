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Новини Війна
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За допомогою HIMARS біля Бахмуту знищено російську РЕБ "Борісоглєбськ-2" та РЛС "Зоопарк-1". ВIДЕО

В районі міста Бахмут оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з HIMARS знищили два цінних комплекси противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування ССО ЗСУ у фейсбуці.

Воїни ССО розвідали позиції радіолокаційного комплексу артилерійської розвідки "ЗООПАРК-1" та станції РЕБ "Борісоглєбськ-2". Дані про місце знаходження ворога були оперативно передані побратимам з ракетно-артилерійського підрозділу.

В ході вогневого ураження знищено ворожу техніку та майже всю живу силу противника.

Також дивіться: 12 загін спецпризначення знищує дронами танки, БМП, МТЛБ та позиції ЗС РФ на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1560) ССО (520)


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Топ коментарі
+26
Ідіть до пекла , москалі , разом зі своїм залізяччям 😡
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15.06.2023 19:05
+24
ну 180к вольфрамовіх шариков еще попробуй все віколупайй с того борисоглебска
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15.06.2023 19:09
+23
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15.06.2023 19:23
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Ідіть до пекла , москалі , разом зі своїм залізяччям 😡
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15.06.2023 19:05 Відповісти
Яке в них все недолуге - від назв міст до прізвищ та назв військової техніки
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15.06.2023 19:07 Відповісти
Тікають , орки , як таргани від світла
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15.06.2023 19:07 Відповісти
Тікають тому, що по ним промазали. В ідеалі вони повині були перетворитись на сито.
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15.06.2023 22:05 Відповісти
карочє сотку долають за сім секунд...
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15.06.2023 19:08 Відповісти
Уничтожение борисоглебска под вопросом, как мне кажется
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15.06.2023 19:08 Відповісти
ну 180к вольфрамовіх шариков еще попробуй все віколупайй с того борисоглебска
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15.06.2023 19:09 Відповісти
На шарики не похоже, они оставляют большой круг на земле. Тут что-то похожее, но как-то очень кучно.
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15.06.2023 19:11 Відповісти
Читав скільки вже в Кривому Розі загинуло?Що скажеш?
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15.06.2023 19:28 Відповісти
Так от ж якраз щодо цього. Така помста. По ДВА постріли прецизійними снарядами. Підрив відбувся точно НАД ціллю, а не з невеликим ЗМІЩЕННЯМ перед, щоб ВСІ уламки точно в ціль "лягли". Тільки ТРЕТІЙ скоригований над невеликим деревцем праворуч. Але ж те деревце НЕ на дорозі. І, схоже, ********* для ураження БРОНЕтехніки, нажаль не дуже підходящий для цієї ситуації. Звичайно, цілі знищені, і наврядчи відновленню підлягають. Але є нагайна потреба вдосконалювати навички. Сподіваюся, що артилеристи вже врахували досвід цього відео.
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16.06.2023 10:16 Відповісти
из 180к штук хотябы 10к должны были бы достаться бегунам, но что-то похоже что не достались .....
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15.06.2023 19:16 Відповісти
Два удара по ньому було, другий точно в ціль.
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15.06.2023 19:12 Відповісти
прийшов гавкати на погану зброю нати?.
якби комплекс був цілим, а там 1 осколок може вивести з ладу все, тому що це не САУ а спец машина з купою делікатної техніки, то обісрані ваньки накивали б пятами разом з камазом, бо явно між 1 та 2-3 пострілами пройшов деякий час.
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15.06.2023 19:24 Відповісти
"прийшов гавкати на погану зброю нати?" Зброя хороша навелись хреново.
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15.06.2023 22:07 Відповісти
Зросійщений, що ти тут забув?
Твоїх защітнікав рускага яzика разом з барісоглєбском добили вторим пострілом.
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15.06.2023 20:25 Відповісти
мінімум один кацап біля РЕБа відкинув копита, що є вері гуд зважаючи що то не простий ванька чмоб чи зек, а висококваліфікований(але це не точно) спец.
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15.06.2023 19:17 Відповісти
👍 Особисто я за те, щоб наступного разу було, як у тому тості: "жЄлаю, чтобі ВСЕ"
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16.06.2023 10:20 Відповісти
Krasyvo, osobeno udar po zooparku1.
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15.06.2023 19:21 Відповісти
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15.06.2023 19:23 Відповісти
Милий котик
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15.06.2023 19:26 Відповісти
серьезный
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15.06.2023 19:56 Відповісти
а почему побежали трое значит не вольфрамом били
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15.06.2023 19:25 Відповісти
Хаймарси використовують універсальну пускову під різні типи ракет.Так що дівчатка не сперечайтеся.
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15.06.2023 19:45 Відповісти
Welcome to the Ukraine ..........**********!!!!!!
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15.06.2023 19:45 Відповісти
в зоопарк хорошо попали
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15.06.2023 19:57 Відповісти
Знищення "баріса ґлєбска" здійснено цікавим способом. Схоже, ракету Хаймарса запрограмували на повітряний підрив над ціллю.
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15.06.2023 19:58 Відповісти
по антенам
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15.06.2023 20:00 Відповісти
Схоже дійсно у повітрі вибухнуло.
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15.06.2023 21:06 Відповісти
Якраз навпаки - це звичайний спосіб. То якраз контактний підрив можна вважати незвичайним.
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16.06.2023 10:48 Відповісти
Красиво молодці!
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15.06.2023 20:15 Відповісти
Мені одному показалось, що промазали, а не знищіли? Орки від машини побігли живі тільки налякані.
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15.06.2023 21:52 Відповісти
побігли як собаки за інерцією щоб здохнути...
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15.06.2023 22:16 Відповісти
Я тебе умоляю, тисам то віриш в це?
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15.06.2023 22:23 Відповісти
Вот так бы весь остальной зоопарк
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15.06.2023 23:46 Відповісти
Вдалого полювання, хлопці !!
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16.06.2023 13:37 Відповісти
 
 