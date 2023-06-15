За допомогою HIMARS біля Бахмуту знищено російську РЕБ "Борісоглєбськ-2" та РЛС "Зоопарк-1". ВIДЕО
В районі міста Бахмут оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з HIMARS знищили два цінних комплекси противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування ССО ЗСУ у фейсбуці.
Воїни ССО розвідали позиції радіолокаційного комплексу артилерійської розвідки "ЗООПАРК-1" та станції РЕБ "Борісоглєбськ-2". Дані про місце знаходження ворога були оперативно передані побратимам з ракетно-артилерійського підрозділу.
В ході вогневого ураження знищено ворожу техніку та майже всю живу силу противника.
Топ коментарі
+26 Amber
показати весь коментар15.06.2023 19:05
+24 KosAn30 JT26
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+23 ватник любит стекломой
показати весь коментар15.06.2023 19:23
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якби комплекс був цілим, а там 1 осколок може вивести з ладу все, тому що це не САУ а спец машина з купою делікатної техніки, то обісрані ваньки накивали б пятами разом з камазом, бо явно між 1 та 2-3 пострілами пройшов деякий час.
Твоїх защітнікав рускага яzика разом з барісоглєбском добили вторим пострілом.