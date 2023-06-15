МОЗ про епідситуацію на підтоплених територіях: Найближчі 2 тижні будуть важкими. Пік гострих кишкових хвороб може припасти на липень і серпень

Пік захворюваності на гострі кишкові інфекції, як наслідок підтоплення після руйнування Каховської ГЕС, залежить від температури та поведінки місцевих жителів.

Про це 15 червня на пресбрифінгу розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"За прогнозами, найближчі 2 тижні температура точно буде доволі високою. На жаль, це провокуватиме розвиток біофлори у поверхневій воді. Тому найближчі 2 тижні будуть доволі важкими", – стверджує санлікар.

Також пікові показники залежать від того, наскільки люди дотримуються рекомендації щодо убезпечення себе від гострих інфекційних захворювань. За словами Кузіна, місцеві органи влади робитимуть все можливе, щоб не допускати купання у водоймах та вилов риби.

У порівнянні з попередніми роками пік захворюваності завжди припадав на липень та серпень. У 2022 році за весь епідемічний сезон (червень-вересень) в Україні зареєстрували близько 40 000 випадків гострих кишкових інфекцій.

"Тому, напевно, основні складні для нас епідемічні часи будуть у липні та серпні", – додає санлікар.

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Станом на 15 червня ситуація стабільна. За словами Ігоря Кузіна, основне завдання нині – не допустити локальних спалахів. Найбільшому ризику нині піддається Одеська область.

Щодо готовності медзакладів до погіршення епідситуації, то в Херсонській та Миколаївській областях визначено опорні лікарні. На рівні Херсонської області розгорнуто 220 інфекційних ліжок, а у Миколаївської – понад 1000.

"Вказані заклади забезпечені як необхідними препаратами, так і діагностичними засобами, щоб надавати медичну допомогу", – стверджує головний санітарний лікар.

Також в Україні є 3700 швидких тестів для діагностики холери. Цієї кількості цілком достатньо як для рівня Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, так і для інших регіонів.

Для лікування холери є 62 спеціальні набори. Наразі ними забезпечені опорні лікарні. Їх вистачить для допомоги до 100 пацієнтів, поки не привезуть ліки з національних резервів.

Ще один метод убезпечити себе від деяких видів гострих кишкових інфекцій – вакцинація. За словами Кузіна, нині в Україні достатня кількість вакцин для щеплення дорослих і дітей за відповідним календарем.

Головний санлікар також додав, що медзакладам на територіях, які потенційно можуть стикнутися з погіршенням епідситуації передбачається подвійне фінансування. За умови забезпечення готовності та реагування на погіршення ситуації.