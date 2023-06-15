Кулеба запросив Болгарію долучитися до створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з новою очільницею МЗС Болгарії Марією Габрієл та запросив її приєднатися до створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.
Про це він напсав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Під час нашої першої телефонної розмови я привітав Марію Габрієл із призначенням на посаду. Ми обговорили шляхи активізації двосторонньої співпраці. Я також запросив Болгарію приєднатися до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу", - написав він.
Він також зазначив, що дякує Болгарії за підтримку України на нашому шляху до членства в ЄС і НАТО.
Як повідомлялося, новий уряд Болгарії підтримує надання Україні військової допомоги.
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Есьли украинец хочеться понять як же так, то повинен бачит як кожний день СБУ кого то затримае, с украинский пасс. Ета империя сотни Рик виховала таких людин.
П.п. извините за украинска мова. Я вчився, но поки не дуже.