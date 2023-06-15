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Кулеба запросив Болгарію долучитися до створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

болгарія

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з новою очільницею МЗС Болгарії Марією Габрієл та запросив її приєднатися до створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

Про це він напсав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ. 

"Під час нашої першої телефонної розмови я привітав Марію Габрієл із призначенням на посаду. Ми обговорили шляхи активізації двосторонньої співпраці. Я також запросив Болгарію приєднатися до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу", - написав він. 

Він також зазначив, що дякує Болгарії за підтримку України на нашому шляху до членства в ЄС і НАТО.

Також читайте: Рада НАТО-Україна без перспектив членства – що танк без гармати, - Кулеба у розмові з Бербок

Як повідомлялося, новий уряд Болгарії підтримує надання Україні військової допомоги.

Болгарія (784) Кулеба Дмитро (3604)


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ну, тут я за нас спокійний - у софії послиця з такими вміннями, що болгарів переконає будь у чому
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15.06.2023 19:39 Відповісти
От етого уряду буде вся пидтримка для Украина. Проблем будет есьли прокацапские пдрв переможут. Вони в моей крайни дуже потужни. Вони приховани, поськолко бильш народу не хочеться руSSкий мир, Але ....
Есьли украинец хочеться понять як же так, то повинен бачит як кожний день СБУ кого то затримае, с украинский пасс. Ета империя сотни Рик виховала таких людин.

П.п. извините за украинска мова. Я вчився, но поки не дуже.
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15.06.2023 20:18 Відповісти
 
 