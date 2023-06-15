Обстріл Кривого Рогу: кількість загиблих від удару російської ракети у житловий будинок зросла до 13 осіб

В Кривому Розі померла ще одна людина, яка отримала поранення внаслідок ворожої атаки. Кількість жертв зросла до 13.

Про це в телеграмі повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, жертв ракетного удару, який завдали окупанти по мирних кварталах Кривого Рогу позавчора, стало 13. Від опіків, несумісних із життям, сьогодні о 16.50 помер Сергій Кузьмич Гуриця, 1985 р.н., працював монтажником на одному із підприємств Кривого Рогу. Він був доставлений до лікарні з палаючої п'ятиповерхівки, лікарі цілодобово боролися за його життя… Співчуття рідним та близьким. Смерть ворогам!" - повідомив Вілкул.

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Як повідомлялося, в ніч на 13 червня окупанти вночі вдарили ракетою у житловий будинок у Кривому Розі. За даними ОВА, станом на вечір 13 червня кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 36 осіб. З них 11 загиблих, 12 – у лікарні.