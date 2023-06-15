Говорили про зміцнення нашого потенціалу, - Резніков провів зустріч зі Столтенбергом у Брюсселі

Міністр оборони Олексій Резніков і генеральний секретар НАТО Єнс Столтерберг обговорили в Брюсселі проєкти, що полегшать співпрацю і принесуть практичні результати в зміцненні потенціалу оборони та безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Була дуже продуктивна зустріч із Єнсом Столтербергом. Ми обговорили проєкти, які полегшать нашу співпрацю і принесуть практичні результати у зміцненні нашого потенціалу оборони та безпеки", - зазначив Резніков.

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