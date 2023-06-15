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Новини
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Говорили про зміцнення нашого потенціалу, - Резніков провів зустріч зі Столтенбергом у Брюсселі

столтенберг,резніков

Міністр оборони Олексій Резніков і генеральний секретар НАТО Єнс Столтерберг обговорили в Брюсселі проєкти, що полегшать співпрацю і принесуть практичні результати в зміцненні потенціалу оборони та безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Була дуже продуктивна зустріч із Єнсом Столтербергом. Ми обговорили проєкти, які полегшать нашу співпрацю і принесуть практичні результати у зміцненні нашого потенціалу оборони та безпеки", - зазначив Резніков.

Також читайте: Україна відіграє роль східного флангу НАТО, – Резніков

Автор: 

Столтенберг Єнс (1596) Резніков Олексій (1446)


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Не соромно посилати проворованого дядьку на зустріч з генсеком НАТО ?
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15.06.2023 19:36 Відповісти
его послал,как он говорил-мой президент-
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15.06.2023 19:39 Відповісти
Ich wurde von meinem Präsidenten geschickt !
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15.06.2023 22:29 Відповісти
Як той бідний Столтенберг витрумує усе це... Що він там про себе думає ( сором та й годі ). А цим хоч в очі дзюр ( скажуть, що божа роса )))
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15.06.2023 19:40 Відповісти
З початку 2023 року Держмитслужба виявила 653 випадки зникнення вантажів, які проходили через митницю як гуманітарна допомога військовим. (потенціал .призначений для ЗСУ -рашистські агенти перепродують рашистам)
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15.06.2023 19:50 Відповісти
Яйця по 20 і яблука по 60 грн?
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15.06.2023 20:24 Відповісти
А цю ворюгу хтось туди звав? Чи він як той кацап... ти його випхав у двері, а він лізе у вікно.
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15.06.2023 21:38 Відповісти
Вони сподівались приїде новий МО. А приїхав знову він !
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15.06.2023 22:25 Відповісти
 
 