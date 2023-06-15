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В Україні зникло 653 партії вантажів, які значилися як гуманітарна допомога військовим, - митна служба

митниця

З початку 2023 року Держмитслужба виявила 653 випадки зникнення вантажів, які проходили через митницю як гуманітарна допомога військовим.

Про це повідомляється на сайті Державної митної служби, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами спільних перевірок Державною митною службою України та Міністерством оборони України щодо отримання військовими частинами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки товарів, що переміщувались через митний кордон на їх адресу в якості гуманітарної допомоги, протягом січня-травня 2023 року встановлено 653 випадки не підтвердження отримання таких вантажів, як пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інше", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві зазначили, що провели перевірку більше 5 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу близько 100 військових частин.

"У результаті за 5 місяців 2023 року Держмитслужбою складено 115 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень були товари, ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, та направлено до правоохоронних органів 159 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 201-2, 358 та 190 Кримінального кодексу України. Для порівняння, протягом усього 2022 року митницями Держмитслужби складено 100 аналогічних протоколів про порушення митних правил, та направлено до правоохоронців 29 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 201-2, 358 КК України", - додали у Держмитниці.

У відомстві подякували громадським організаціям, волонтерам і міжнародним донорам, котрі допомагають Україні долати гуманітарну кризу. Також митна служба нагадала, що ввезення товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги є порушенням чинного законодавства і передбачає настання відповідальності.

Автор: 

гуманітарна допомога (994) Державна митна служба (643)


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Топ коментарі
+56
Нормально так зелень розважається 😠
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15.06.2023 19:41
+42
Не зникло,а вкрали
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15.06.2023 19:41
+34
Но все это покрывается сверху.
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15.06.2023 20:00
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Нормально так зелень розважається 😠
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15.06.2023 19:41 Відповісти
Масштаби на рівні великого крадівництва.
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15.06.2023 19:48 Відповісти
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15.06.2023 20:06 Відповісти
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15.06.2023 21:27 Відповісти
До чого тут зелень? 🙄 Прості аферисти і крадуть, митники місцеві, псевдоволонтери, підставні фірми, і хто там поруч ще. В мене знайомий з військ.частини - за свої гроші замовили спец. обладнання цілий бусик, ще тої осені десь - два тепловізора ввезені ьули - десь на львівській митниці і зникли. Забрали при чому саме дороге. Цікаво що цифрові радіостанції не забрали, бо їх неможливо тут продати, вони не для вільного продажу, тобто знали що брати а що ні 😎 Наскрізно гнилий нарід, в своїх воїнів красти під час війни 😬
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15.06.2023 19:53 Відповісти
Но все это покрывается сверху.
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15.06.2023 20:00 Відповісти
Прості аферисти - це і є зелені виродки.Чи Ви насправді вважаєте що такі масштаби крадівництва можливі в країні без дерьмака з клоуном?
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15.06.2023 20:29 Відповісти
А до того тут Зелень, що вона порозставляла своїх людей де тільки можна хоть щось вкрасти!!! Тупий карась
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15.06.2023 21:09 Відповісти
то Ви нас хочете переконати, що кордон велика дірка? Який піп - такий прихід!
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15.06.2023 21:20 Відповісти
Тобто військових обікрали львівські митники або перевізник, що перевозив і надавав для митного огляду товари, і про це навіть не заявили у поліцію?
Такі дороговартісні товари військовим потрібно було самим везти і розмитнювати.
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16.06.2023 08:33 Відповісти
Шукайте на базарах, та не дивуйтесь, хто ці базари кришує. А взагалі за гуманітарку відповідає Єрмак - бо сам себе призначив по вказівці Кремля.
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15.06.2023 19:58 Відповісти
Це уже за межами розуміння і прийняття
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15.06.2023 20:10 Відповісти
Не зникло,а вкрали
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15.06.2023 19:41 Відповісти
Праворуч зверху.
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15.06.2023 19:56 Відповісти
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15.06.2023 19:57 Відповісти
ruski agent v zakone
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15.06.2023 20:02 Відповісти
дивиться на нари в куточку камери
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15.06.2023 20:04 Відповісти
Нi, крадуть яйця, а эта-внаглую спи.дили,и не по-приколу...
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15.06.2023 20:00 Відповісти
Думаю все трохи складніше. Звичайно щось завезли без розмитнення для продажу, але мені здається готується пресінг волонтерів. Волонтер для ввозу, наприклад, броніків без розмитнення отримує лист в в/ч і завозить броніки, передає їх у вказану в/ч, за що йому подякували, бо не знайшлося відповідального щоб оформити акт прийому-передачі. Волонтер свою роботу зробив і забив на бюрократію. В перші місяці про документи взагалі ніхто не думав, головне було одягнути, нагодувати і спорядити воїнів. Командири теж не дуже рвуться обліковувати отримане від волонтерів, для одних просто це лишня заморока, а для нечистих на руку це можливість вкрасти. Такої вимоги як звітувати перед митницею про передачу завезеного, не було. Шобла саботажників і мародерів хоче крові волонтерів.
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15.06.2023 23:40 Відповісти
Відповідальним за гумвнітарку блазень призначив дєрмака !!!
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15.06.2023 19:42 Відповісти
кроти запасливі
десь в нору натаскав
а ще в ОПе є щурі, ховрашки, миші, тощо.
Годуються
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15.06.2023 19:45 Відповісти
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15.06.2023 21:32 Відповісти
мабуть жеруть крадену гуманіттарку.
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15.06.2023 21:50 Відповісти
Більше 10 % з перевівреного. Багато.
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15.06.2023 19:43 Відповісти
яка несподіванка !
ти диви
ніколи би в житті не подумала
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15.06.2023 19:44 Відповісти
У нас в Житомирі періодично збирають передачки в рідну 95-ту. Не в міськраді, доволі в нейтральному місці, без деталей. То потім в фб купа розлючених дружин-матерів клянуть Сухомлина (мер, тобто) що знову те-се не доїхало. 😾 Місцеві ж і крадуть, хз хто, ну не мер-мільйонер точно,йому ті шкарпетки-зарядки даром... Ось так і живемо, в тилу щури, поки на передовій їх зади своїм життям рятують
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15.06.2023 19:58 Відповісти
При можливост1 нов1тн1х технолог1й е повна можлив1сть д1знатися, хто саме краде. Було б бажання д1знаватися та притримати гов1рлив1сть п1д час пошуку.
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15.06.2023 20:43 Відповісти
Собачкам чипы встановлюють, щоб знайти - а там у передачах не т1льки шкарпетки, знайдеться щось придатне для чип1в.
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15.06.2023 20:55 Відповісти
А до чого тут кордон до мера сухомліна? На кордоні хазяйнують прикордонники, митники і СБУ. А хто їх туди призначив, мер міста Житомира?
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15.06.2023 21:25 Відповісти
Кордон то окрема історія, передачки з Житомира - інша. Ви поплутали логіку повідомлень тут 👻
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15.06.2023 22:23 Відповісти
Я нічого не поплутав. Мова йде про гумдопомогу,де у 2023 року Держмитслужба виявила 653 випадки зникнення вантажів, які проходили через митницю як гуманітарна допомога військовим.
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16.06.2023 08:33 Відповісти
Шукайте посадовців, в кого губаті баби.
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15.06.2023 19:44 Відповісти
Крысы съели... Зеленого цвета.
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15.06.2023 19:45 Відповісти
Не удивлюсь, если в передовиках окажется как всегда самая честная область.
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15.06.2023 19:45 Відповісти
Мабуть були завезені як автівки для військових. )

https://oukr.info/dtp-na-miljon-u-kyyevi-zitknulysya-maserati-levante-ta-limitovanyj-lamborghini-huracan-fluo-capsule.html ДТП на мільйон: у Києві зіткнулися Maserati Levante та лімітований Lamborghini Huracan Fluo Capsule
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15.06.2023 19:46 Відповісти
шукайте кінці на інтернет-майданчиках з продажу цих вантажів... а потім - важкий шлях догори... звісно, його можна скоротити, але типу Конституція не дозволяє...
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15.06.2023 19:47 Відповісти
Це вже новиє ліца, чи ще старі?
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15.06.2023 19:49 Відповісти
ліца старі маріонеткі нові
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15.06.2023 20:14 Відповісти
Это не просто воровство... Это саботаж. Ведь на фронте ждали эти платины и коллиматоры
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15.06.2023 19:51 Відповісти
Гундосий наркоман краде гуманітарку вагонами
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15.06.2023 19:53 Відповісти
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15.06.2023 19:57 Відповісти
"Працівники органів видають себе за військовослужбовців ЗСУ, провокують волонтерів на порушення формальних процедур з імпорту авто.

Наприклад, пропонують донорські внески готівкою, просять переуступити уже ввезені машини, бо нібито дуже треба. В хід ідуть усі методи: "хлопці гинуть, віддайте поза чергою".

Мені до блювоти огидно від методів роботи правоохоронців і загалом від того, проти кого вони воюють у воюючій країні. Але найбільше шкода тих наших військових, які загинули через те, що не отримали замовлене і обіцяне авто. Таких, до слова, станом на лютий цього року, було арештовано щонайменше 138 одиниць, попри всі мої заклики та прохання волонтерів до Офісу генерального прокурора передати ці транспортні засоби туди, де вони зараз життєво необхідні."
https://blogs.pravda.com.ua/authors/zablodsky/6467536c3e66a/
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15.06.2023 20:01 Відповісти
З того, що я прочитав:
"я привіз до банка двох псевдо військових ... для того щоб вони внесли кошти на благодійний фонд... Коли ми зайшли до банку вони згадали, що у них декларації і тому подібне, тобто на рахунок ніяк, а тільки готівка. Від готівки я відмовлявся та вони наполегливо настоювали на своєму".

Тобто цьому волонтеру (можливо псевдоволонтеру) запропонували кошти готівкою з можливістю вкрасти. А для чого ж тоді каси у банках? Хіба ж не для того щоб приймати готівку і зараховувати на рахунки благодійного фонду?

"Все звинуваченя проти мене базується на контракті підписаному із закордонною компанією де є пункт ... що поставляється гуманітарна допомога, от тільки парадакос весь у тому, що цей контракт був підписаний, як вимога Украгаз банка для того, щоб я отримав можливість здійснювати оплату за автівки. Тобто, контракт який створювався для можливості оплати рахується основним доказом, що я їх отримував безкоштовно".

Хіба ж не зрозуміло, коли контракт з купівлі-продажу товару заміняють на безкоштовну передачу, то уже гуманітарна допомога за таким заміненим контрактом надається безкоштовно і вимагати за отриману гуманітарну допомогу оплату є шахрайством? Де така вимога Укргазбанку у письмовій формі, вимога закордонного постачальника про необхідність оплати гуманітарної допомоги?
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16.06.2023 09:24 Відповісти
Забагато домислів...
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16.06.2023 19:08 Відповісти
пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інше - Все на ОЛХ. Ищите.
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15.06.2023 20:01 Відповісти
Зебіли, ну як вам нова влада яка не краде?
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15.06.2023 20:03 Відповісти
Не дарма на Заході пишуть, що нові олігархи становлять більшу небезпеку для держави. Бо вся влада акумульована в одній групіровці, яка ніколи нічим не заробляла, і не звикла в промисловість вкладати. Стали олігархами виключно на корупції.
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15.06.2023 20:08 Відповісти
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15.06.2023 20:09 Відповісти
То ж пиво по 45 гр/літр, а не коньяк по 400-600 гр/пляшка )))
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15.06.2023 20:14 Відповісти
Мітниця біла та пухнаста? Або вона кришує такій бізнес?
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15.06.2023 20:12 Відповісти
Копперфільд?
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15.06.2023 20:17 Відповісти
Бажаю так само зникнути всім причетнім до пограбування військових.
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15.06.2023 20:18 Відповісти
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15.06.2023 20:56 Відповісти
І хто ж це міг зробити? Мабуть Зінка, ніяк не заспокоїться, що у Володі все виходить. Це ж не провали, як у "барниги", де були сплошні "свинарчуки". А у Володі всі чесні, кристально білі і пухнасті.
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15.06.2023 21:02 Відповісти
Зелені гандони.
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15.06.2023 21:05 Відповісти
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15.06.2023 21:09 Відповісти
Президент України і... Нєлох Оманський.
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15.06.2023 21:49 Відповісти
Гниди.
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15.06.2023 21:43 Відповісти
653 партії вантажів пропало. Це скільки у піддонах? Я так розумію, що тисячі піддонів викраденої гумдопомоги виявленої у Львівщині це якась мікроскопічна частина?
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15.06.2023 21:51 Відповісти
Пішли туди куди яйця за 17 грн. Вже вся східна Європа знає, що з України тепер вивозять гроші валізами
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15.06.2023 21:54 Відповісти
Майже для будь-якого правоохоронці встановити на кого зареєстровано автотранспорт справа кількох хвилин. Трохи довше треба для встановлення конкретного місцезнаходження транспорту, але й це вирішується швидко.
А коли наявна кримінальна справа, то слідчий просто зобов'язаний це зробити.
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15.06.2023 22:41 Відповісти
Однозначно пренеприятнейшая ситуация, потому что когда ваш груз потерян, возникает очень много вопросов к перевозчику непосредственно. Дабы этого не случилось, я советую максимально серьёзно подходить к выбору, не обращаться к тем, кто ставит изначально слишком низкие ценники + работают не так давно и не имеют хорошей репутации. От себя могу посоветовать тех, кто действительно никогда не подводил, это компания https://avtotranz.com.ua/ по грузоперевозкам, смело можете к ним обращаться, не подведут, и при всём при этом у них очень адекватные цены
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30.06.2023 13:28 Відповісти
 
 