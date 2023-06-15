В Україні зникло 653 партії вантажів, які значилися як гуманітарна допомога військовим, - митна служба
З початку 2023 року Держмитслужба виявила 653 випадки зникнення вантажів, які проходили через митницю як гуманітарна допомога військовим.
Про це повідомляється на сайті Державної митної служби, передає Цензор.НЕТ.
"За результатами спільних перевірок Державною митною службою України та Міністерством оборони України щодо отримання військовими частинами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки товарів, що переміщувались через митний кордон на їх адресу в якості гуманітарної допомоги, протягом січня-травня 2023 року встановлено 653 випадки не підтвердження отримання таких вантажів, як пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інше", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що провели перевірку більше 5 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу близько 100 військових частин.
"У результаті за 5 місяців 2023 року Держмитслужбою складено 115 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень були товари, ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, та направлено до правоохоронних органів 159 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 201-2, 358 та 190 Кримінального кодексу України. Для порівняння, протягом усього 2022 року митницями Держмитслужби складено 100 аналогічних протоколів про порушення митних правил, та направлено до правоохоронців 29 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 201-2, 358 КК України", - додали у Держмитниці.
У відомстві подякували громадським організаціям, волонтерам і міжнародним донорам, котрі допомагають Україні долати гуманітарну кризу. Також митна служба нагадала, що ввезення товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги є порушенням чинного законодавства і передбачає настання відповідальності.
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Такі дороговартісні товари військовим потрібно було самим везти і розмитнювати.
десь в нору натаскав
а ще в ОПе є щурі, ховрашки, миші, тощо.
Годуються
ти диви
ніколи би в житті не подумала
https://oukr.info/dtp-na-miljon-u-kyyevi-zitknulysya-maserati-levante-ta-limitovanyj-lamborghini-huracan-fluo-capsule.html ДТП на мільйон: у Києві зіткнулися Maserati Levante та лімітований Lamborghini Huracan Fluo Capsule
Наприклад, пропонують донорські внески готівкою, просять переуступити уже ввезені машини, бо нібито дуже треба. В хід ідуть усі методи: "хлопці гинуть, віддайте поза чергою".
Мені до блювоти огидно від методів роботи правоохоронців і загалом від того, проти кого вони воюють у воюючій країні. Але найбільше шкода тих наших військових, які загинули через те, що не отримали замовлене і обіцяне авто. Таких, до слова, станом на лютий цього року, було арештовано щонайменше 138 одиниць, попри всі мої заклики та прохання волонтерів до Офісу генерального прокурора передати ці транспортні засоби туди, де вони зараз життєво необхідні."
https://blogs.pravda.com.ua/authors/zablodsky/6467536c3e66a/
"я привіз до банка двох псевдо військових ... для того щоб вони внесли кошти на благодійний фонд... Коли ми зайшли до банку вони згадали, що у них декларації і тому подібне, тобто на рахунок ніяк, а тільки готівка. Від готівки я відмовлявся та вони наполегливо настоювали на своєму".
Тобто цьому волонтеру (можливо псевдоволонтеру) запропонували кошти готівкою з можливістю вкрасти. А для чого ж тоді каси у банках? Хіба ж не для того щоб приймати готівку і зараховувати на рахунки благодійного фонду?
"Все звинуваченя проти мене базується на контракті підписаному із закордонною компанією де є пункт ... що поставляється гуманітарна допомога, от тільки парадакос весь у тому, що цей контракт був підписаний, як вимога Украгаз банка для того, щоб я отримав можливість здійснювати оплату за автівки. Тобто, контракт який створювався для можливості оплати рахується основним доказом, що я їх отримував безкоштовно".
Хіба ж не зрозуміло, коли контракт з купівлі-продажу товару заміняють на безкоштовну передачу, то уже гуманітарна допомога за таким заміненим контрактом надається безкоштовно і вимагати за отриману гуманітарну допомогу оплату є шахрайством? Де така вимога Укргазбанку у письмовій формі, вимога закордонного постачальника про необхідність оплати гуманітарної допомоги?
А коли наявна кримінальна справа, то слідчий просто зобов'язаний це зробити.