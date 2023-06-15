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Резніков бере участь у першому за сім років засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що бере участь у першому за сім років засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО, яке востаннє в такому форматі відбулося у 2016 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав він у твіттері.
"Наразі я маю честь бути присутнім на засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО. Попередня зустріч у цьому форматі (нарада міністрів оборони) відбулася рівно сім років тому цього дня, 15 червня 2016 року. Нам вдалося подолати деякі бар'єри і відродити формат. Цей діалог дає імпульс політичним, військовим і бюрократичним механізмам, які є у межах партнерства Україна-НАТО", - зазначив міністр.
Топ коментарі
+11 5 копійок
показати весь коментар15.06.2023 20:09
+8 Alex Sav #513490
показати весь коментар15.06.2023 20:05
+6 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар15.06.2023 20:11
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Каци, по Умані ще пару раз і Їзраїль буде вам сам відповідати, по прямій і прямо.