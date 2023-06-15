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Новини Україна-НАТО
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Резніков бере участь у першому за сім років засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО

нато

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що бере участь у першому за сім років засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО, яке востаннє в такому форматі відбулося у 2016 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав він у твіттері.

"Наразі я маю честь бути присутнім на засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО. Попередня зустріч у цьому форматі (нарада міністрів оборони) відбулася рівно сім років тому цього дня, 15 червня 2016 року. Нам вдалося подолати деякі бар'єри і відродити формат. Цей діалог дає імпульс політичним, військовим і бюрократичним механізмам, які є у межах партнерства Україна-НАТО", - зазначив міністр.

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Автор: 

Комісія (83) НАТО (6460) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+11
Рєзнік, дай монету для колекції. Не жмоться.
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15.06.2023 20:09
+8
яйцекрад бере участь.. сюр
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15.06.2023 20:05
+6
Это же зе-достижение, оплаченное десятками тысяч жизней простых украинских граждан, включая детей. Зебиратели, аууу. Вы за такие достижения головсовывали?
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15.06.2023 20:11
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яйцекрад бере участь.. сюр
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15.06.2023 20:05 Відповісти
Это же зе-достижение, оплаченное десятками тысяч жизней простых украинских граждан, включая детей. Зебиратели, аууу. Вы за такие достижения головсовывали?
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15.06.2023 20:11 Відповісти
Яке щастя - ми врятовані...
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15.06.2023 20:06 Відповісти
Если первой фразой будет "Да, я не прошу партнёров яйца...", то уважуха, кули...
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15.06.2023 20:07 Відповісти
Рєзнік, дай монету для колекції. Не жмоться.
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15.06.2023 20:09 Відповісти
Израиль никогда и никому не https://www.ynet.co.il/news/article/skugq500p2 продавал свои танки за все 40 лет с момента, как этот танк встал на вооружение. Как заявили в Минобороны Израиля, переговоры о продаже Merkava идут с двумя странам, одна из которых находится в Европе.

Каци, по Умані ще пару раз і Їзраїль буде вам сам відповідати, по прямій і прямо.
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15.06.2023 20:13 Відповісти
в Умань точно нададуть... танки в них з кондиціонером, між іншим
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15.06.2023 20:29 Відповісти
Проводить семінар на тему продуктових закупівель?
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15.06.2023 20:14 Відповісти
Що там про честь? Не зрозумів.
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15.06.2023 20:23 Відповісти
Він думає, що її має...
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15.06.2023 20:50 Відповісти
побажання «щоб ти жив на одну зарплату!» було прокльоном для факіра... А союзники ( на жаль ) грають шимка. Роблять вигляд ніби й нічого не знають.. ЦІРК
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15.06.2023 21:14 Відповісти
Вони будуть дуже раді зустрітися з одним з крадіїв та зрадників нашої країни. Таких мастодонтів можна ще побачии тільки в Африці але це не точно.
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15.06.2023 22:15 Відповісти
Ах ти ж зелень , з 2016 року не провів жодної зустрічі . Цілих сім рочків
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15.06.2023 23:10 Відповісти
 
 