Резніков анонсував створення в рамках "Рамштайну" "ІТ-коаліції": Естонія та Люксембург готові взяти на себе лідерську роль у ній

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував створення "ІТ-коаліції" в рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" мої колеги міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш і міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтримали мою ідею створення "ІТ-коаліції" в рамках "Рамштайн". Вони готові взяти на себе лідерську роль у створенні цієї групи", - написав Резніков.

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За його словами, таким чином на горизонті з'явилася нова коаліція для забезпечення перемоги України. "Це обов’язково перетвориться на щось захоплююче, тому слідкуйте за оновленнями", - зазначив міністр.