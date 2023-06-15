Резніков анонсував створення в рамках "Рамштайну" "ІТ-коаліції": Естонія та Люксембург готові взяти на себе лідерську роль у ній
Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував створення "ІТ-коаліції" в рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" мої колеги міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш і міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтримали мою ідею створення "ІТ-коаліції" в рамках "Рамштайн". Вони готові взяти на себе лідерську роль у створенні цієї групи", - написав Резніков.
За його словами, таким чином на горизонті з'явилася нова коаліція для забезпечення перемоги України. "Це обов’язково перетвориться на щось захоплююче, тому слідкуйте за оновленнями", - зазначив міністр.
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Геніально. Трускавецький закінчували ?
просто для мене дико звучить іт-кааліция на чолі Естонії та Люксембургу, так наче не Ми один з лідерірв в Європі у цій галузі, а країни карлики.
Саме тому, що ці країни-карлики насправді и є лідерами у іт-галузі у Європі, а може и у Світи. Наприклад, на виборах в Німеччині партії прогресу, такі як Volt, у своєї програмі пишуть: "Зробимо як в Естонії". Так що зараз синонімом кіберпанку є не Японія, а насамперед Естонія.
Щодо Люксембургу, понад третина усіх мешканців працюють в банківської сфері. Люксембург такім чином є найкрупнішим Європейським банківським хабом, але на відмін від Швейцарії операції проводить в Євро, плюс вони куди більш прозори.
Тому треба радіти кооперації з двома іншими лідерами.
напевно ми по різному розуміємо значення ІТ, і дуже сподіваюсь що Ви просто тролите лідери в світі блін
https://www.cnbc.com/2019/02/08/how-estonia-became-a-digital-society.html
Ви не путін, не варто вам жити в бункері.
Естонія та Люксембург лідери світу, перестаньте мене смішити будь-ласка
і так у нас тільки в Україні працює в галузях ІТ 400 тис людей, що складає третину населення Естонії.
почитав статтю, Ви так і не зрозуміли про що мова, повертайтесь в Україну у нас також все вже давно в смартфоні, а онлайн банкінг взагалі один з кращих в світі.
Ми є розробниками цифрових технологій для всього світу, а не тільки споживачами.
Дякую за розуміння.
Але...
Я перечитав новину, и щось нічого не зрозумів. Тобто три міністри оборони домовляються про створення ІТ-коаліції. Ну, не можу нічого казати за Естонця, але знаючи, як добре великі шишки розуміють в ІТ, можу казати, що ви маєте рацію. Мабуть, Естонія тут функціонуватиме як розпіаренний бренд?
Єдину іт коаліцію яку можуть створити чиновники МО це "кібер-рамштайн" щоб боротись з кібератаками парашистів та їх друзів комуняк. Але ця коаліція і так існує.
Ну що ж поживемо побачимо, що мав на увазі яйце по 17-цять
Стоимость самых популярных мясных продуктов и яиц в Люксембурге составляет: килограмм куриного мяса - 490 ₴, говядина - 1 050 ₴, килограмм рыбы - 990 ₴, килограмм колбасы - 900 ₴, десяток яиц - 160 ₴.
Курица, 1 кг.
490 ₴
Говядина, 1 кг.
1 050 ₴
Рыба, 1 кг.
990 ₴
Колбаса, 1 кг.
900 ₴
Яйца упаковка
160 ₴
Бакалея
Стоимость сухих продовольственных товаров первой необходимости в Люксембурге: упаковка макарон - 140 ₴, килограмм риса - 220 ₴, пачка овсяных хлопьев - 120 ₴, упаковка чая - 300 ₴, кофе в зернах - 360 ₴, килограмм сахара - 140 ₴, килограмм соли - 52 ₴, литр растительного масла - 230 ₴.
Макароны, 500 гр.
140 ₴
Рис, 1 кг.
220 ₴
Овсянка, 500 гр.
120 ₴
Чай, 100 гр.
300 ₴
Кофе, 100 гр.
360 ₴
Сахар, 1 кг.
140 ₴
Соль, 1 кг.
52 ₴
Масло растительное, 1 литр
230 ₴
Фрукты, овощи
Цены на фрукты и овощи в Люксембурге сейчас: килограмм яблок - 140 ₴, бананы - 200 ₴, апельсины - 140 ₴, килограмм помидоров - 310 ₴, огурцы - 440 ₴, картофель - 72 ₴.
Яблоки, 1 кг.
140 ₴
Бананы, 1 кг.
200 ₴
Апельсины, 1 кг.
140 ₴
Помидоры, 1 кг.
310 ₴
Огурцы, 1 кг.
440 ₴
Картофель, 1 кг.
72 ₴
Кондитерские изделия, хлеб
Цены на кондитерские и хлебобулочные изделия в Люксембурге: буханка хлеба - 55 ₴, плитка шоколада - 210 ₴, двести грамм шоколадных конфет - 240 ₴, а упаковка печенья - 100 ₴.
Буханка хлеба, 0,5 кг.
55 ₴
Шоколад, 100 гр.
210 ₴
Конфеты шоколадные, 200 гр.
240 ₴
Печенье, 200 гр.
100 ₴
Стоимость продуктовой корзины в Люксембурге
Стоимость ежемесячной сбалансированной продуктовой корзины в Люксембурге, которая состоит из достаточного количества мясных продуктов, молочных, круп, овощей, фруктов и кондитерских изделий для ребенка до 6 лет - 18 390 ₴, подростка в возрасте от 7 до 17 лет - 19 840 ₴, молодого человека от 18 до 29 лет - 25 890 ₴, взрослого от 30 до 59 лет - 24 200 ₴, а для людей старше 60 лет - 22 510 ₴.
Дети до 6 лет
18 390 ₴
Подростки от 7 до 17
19 840 ₴
Молодежь от 18 до 29
25 890 ₴
Взрослые от 30 до 59
24 200 ₴
Пожилые старше 60
22 510 ₴
17%
от средней зарплатыв Люксембурге составляет стоимость продуктовой корзины взрослого человека
13%
от средней зарплатыв Люксембурге составляет стоимость продуктовой корзины ребенка
Калорийность продуктовой корзины в Люксембурге
Количество разнообразных мясных продуктов, молочных, круп, овощей, фруктов и кондитерских изделий в пересчете на суточную калорийность в Люксембурге составляет для ребенка до 6 лет - 1585 ккал, подростка в возрасте от 7 до 17 лет - 1711 ккал, молодого человека от 18 до 29 лет - 2232 ккал, взрослого от 30 до 59 лет - 2086 ккал, а для людей старше 60 лет - 1940 ккал.
Возраст
Калорийность, ккал
Дети до 6 лет
1585
Подростки от 7 до 17
1711
Молодежь от 18 до 29
2232
Взрослые от 30 до 59
2086
Пожилые старше 60
1940
Белки, жиры, углеводы в составе продуктовой корзины
Количество мясных продуктов, молочных, круп, овощей, фруктов и кондитерских изделий в пересчете на количество белков, жиров и углеводов в граммах в сутки (БЖУ) в Люксембурге составляет для ребенка до 6 лет - 99/62/159, подростка в возрасте от 7 до 17 лет - 107/67/171, молодого человека от 18 до 29 лет - 140/87/223, взрослого от 30 до 59 лет - 130/81/209, а для людей старше 60 лет - 121/75/194.
Возраст
Б/Ж/У, грамм
Дети до 6 лет
99/62/159
Подростки от 7 до 17
107/67/171
Молодежь от 18 до 29
140/87/223
Взрослые от 30 до 59
130/81/209
Пожилые старше 60
121/75/194
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... репейних, по яйцам ты пля лидер...
ІТ-коаліція блін....Якщо мова про міграцію наших компаній в Європу, то так файно є, тільки там лідерство у Польщі.