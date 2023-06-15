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Резніков анонсував створення в рамках "Рамштайну" "ІТ-коаліції": Естонія та Люксембург готові взяти на себе лідерську роль у ній

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував створення "ІТ-коаліції" в рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" мої колеги міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш і міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтримали мою ідею створення "ІТ-коаліції" в рамках "Рамштайн". Вони готові взяти на себе лідерську роль у створенні цієї групи", - написав Резніков.

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За його словами, таким чином на горизонті з'явилася нова коаліція для забезпечення перемоги України. "Це обов’язково перетвориться на щось захоплююче, тому слідкуйте за оновленнями", - зазначив міністр.

Автор: 

допомога (8370) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+5
віртуальні закупки через криптовалюту, але із погодженням цін від найЗеличнішого гезнікова, знаного в народі як яйце-Фаберже, мабуть.
показати весь коментар
15.06.2023 20:25
+2
При чому тут проблеми з IT в Україні? Коли термін "IT коаліція" взагалі не ясно,що собою являє
показати весь коментар
15.06.2023 20:19
+2
Мясо, рыба, яйца

Стоимость самых популярных мясных продуктов и яиц в Люксембурге составляет: килограмм куриного мяса - 490 ₴, говядина - 1 050 ₴, килограмм рыбы - 990 ₴, килограмм колбасы - 900 ₴, десяток яиц - 160 ₴.

Курица, 1 кг.

490 ₴

Говядина, 1 кг.

1 050 ₴

Рыба, 1 кг.

990 ₴

Колбаса, 1 кг.

900 ₴

Яйца упаковка

160 ₴

Бакалея

Стоимость сухих продовольственных товаров первой необходимости в Люксембурге: упаковка макарон - 140 ₴, килограмм риса - 220 ₴, пачка овсяных хлопьев - 120 ₴, упаковка чая - 300 ₴, кофе в зернах - 360 ₴, килограмм сахара - 140 ₴, килограмм соли - 52 ₴, литр растительного масла - 230 ₴.

Макароны, 500 гр.

140 ₴

Рис, 1 кг.

220 ₴

Овсянка, 500 гр.

120 ₴

Чай, 100 гр.

300 ₴

Кофе, 100 гр.

360 ₴

Сахар, 1 кг.

140 ₴

Соль, 1 кг.

52 ₴

Масло растительное, 1 литр

230 ₴

Фрукты, овощи

Цены на фрукты и овощи в Люксембурге сейчас: килограмм яблок - 140 ₴, бананы - 200 ₴, апельсины - 140 ₴, килограмм помидоров - 310 ₴, огурцы - 440 ₴, картофель - 72 ₴.

Яблоки, 1 кг.

140 ₴

Бананы, 1 кг.

200 ₴

Апельсины, 1 кг.

140 ₴

Помидоры, 1 кг.

310 ₴

Огурцы, 1 кг.

440 ₴

Картофель, 1 кг.

72 ₴

Кондитерские изделия, хлеб

Цены на кондитерские и хлебобулочные изделия в Люксембурге: буханка хлеба - 55 ₴, плитка шоколада - 210 ₴, двести грамм шоколадных конфет - 240 ₴, а упаковка печенья - 100 ₴.

Буханка хлеба, 0,5 кг.

55 ₴

Шоколад, 100 гр.

210 ₴

Конфеты шоколадные, 200 гр.

240 ₴

Печенье, 200 гр.

100 ₴

Стоимость продуктовой корзины в Люксембурге

Стоимость ежемесячной сбалансированной продуктовой корзины в Люксембурге, которая состоит из достаточного количества мясных продуктов, молочных, круп, овощей, фруктов и кондитерских изделий для ребенка до 6 лет - 18 390 ₴, подростка в возрасте от 7 до 17 лет - 19 840 ₴, молодого человека от 18 до 29 лет - 25 890 ₴, взрослого от 30 до 59 лет - 24 200 ₴, а для людей старше 60 лет - 22 510 ₴.

Дети до 6 лет

18 390 ₴

Подростки от 7 до 17

19 840 ₴

Молодежь от 18 до 29

25 890 ₴

Взрослые от 30 до 59

24 200 ₴

Пожилые старше 60

22 510 ₴

17%

от средней зарплатыв Люксембурге составляет стоимость продуктовой корзины взрослого человека

13%

от средней зарплатыв Люксембурге составляет стоимость продуктовой корзины ребенка

Калорийность продуктовой корзины в Люксембурге

Количество разнообразных мясных продуктов, молочных, круп, овощей, фруктов и кондитерских изделий в пересчете на суточную калорийность в Люксембурге составляет для ребенка до 6 лет - 1585 ккал, подростка в возрасте от 7 до 17 лет - 1711 ккал, молодого человека от 18 до 29 лет - 2232 ккал, взрослого от 30 до 59 лет - 2086 ккал, а для людей старше 60 лет - 1940 ккал.

Возраст

Калорийность, ккал

Дети до 6 лет

1585

Подростки от 7 до 17

1711

Молодежь от 18 до 29

2232

Взрослые от 30 до 59

2086

Пожилые старше 60

1940

Белки, жиры, углеводы в составе продуктовой корзины

Количество мясных продуктов, молочных, круп, овощей, фруктов и кондитерских изделий в пересчете на количество белков, жиров и углеводов в граммах в сутки (БЖУ) в Люксембурге составляет для ребенка до 6 лет - 99/62/159, подростка в возрасте от 7 до 17 лет - 107/67/171, молодого человека от 18 до 29 лет - 140/87/223, взрослого от 30 до 59 лет - 130/81/209, а для людей старше 60 лет - 121/75/194.

Возраст

Б/Ж/У, грамм

Дети до 6 лет

99/62/159

Подростки от 7 до 17

107/67/171

Молодежь от 18 до 29

140/87/223

Взрослые от 30 до 59

130/81/209

Пожилые старше 60

121/75/194

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Стоимость квартиры-студии площадью около 20 квадратных метров в Люксембурге составляет - 7 728 810 ₴, а стоимость однокомнатной квартиры площадью 30 квадратных метров в Люксембурге - 7 728 810 ₴.

Квартира

Цена

Студия

5 152 540 ₴

Однокомнатная

7 728 810 ₴

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Аренда недвижимости в Люксембурге

Стоимость аренды квартиры-студии площадью около 20 квадратных метров в Люксембурге составляет - 29 800 ₴, а стоимость аренды однокомнатной квартиры в Люксембурге - 29 800 ₴.

Квартира

Цена в месяц

Студия

23 440 ₴

Однокомнатная

29 800 ₴

https://bdeex.com/realty/luxembourg//?type=rent Все цены (10)

Обратите внимание! Данные сайта являются приблизительными. Они собираются из различных источников и в том числе большая часть данных прислана и редактируется посетителями сайта. Данные не являются официальными и использовать их нигде не рекомендуется.

https://bdeex.com/ua-ru/price/luxembourg/?type=eat Предложить изменения

https://bdeex.com/law/ru.html Политика конфиденциальности
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[email protected]

... репейних, по яйцам ты пля лидер...
показати весь коментар
15.06.2023 20:38
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Правила форума Рада форумчан
При чому тут проблеми з IT в Україні? Коли термін "IT коаліція" взагалі не ясно,що собою являє
показати весь коментар
15.06.2023 20:19 Відповісти
віртуальні закупки через криптовалюту, але із погодженням цін від найЗеличнішого гезнікова, знаного в народі як яйце-Фаберже, мабуть.
показати весь коментар
15.06.2023 20:25 Відповісти
гарний жарт,але для цього міжнародна it-коаліція не потрібна
показати весь коментар
15.06.2023 20:27 Відповісти
цікаво, а де ви знайшли слово міжнародна у тексті?
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15.06.2023 20:29 Відповісти
Давайте подумаємо логічно, Україна воює,получає кошти і зброю й все необхідне завдяки міжнародній демократичній західній коаліції з початку війни, ця заява про "it-коаліцію" прозвучала на засіданні міністрів оборони різних країн НАТО, мова йде про створення цієї коаліції в рамках Рамштайну - міжнародної коаліції яка допомагає зброєю Україні, то яка може бути створена коаліція в рамках Рамштайну? З кого? З резнікова,єрмака і арестовича? Чи між it-спеціалістами з різних країн?
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15.06.2023 20:40 Відповісти
не маю бажання сперечатись із-за щойно прослуханого і будь-хто притомний- теж не зможе:https://www.youtube.com/watch?v=DOC9T1COzJE Правда - це один з найточніших різновидів зброї | СаундЧек
показати весь коментар
15.06.2023 20:45 Відповісти
цікаво цікаво, я чомусь думав що іт-кааліция буде боротись з кібертероризмом парашистів, а виявляється вона потрібна щоб замінити криптобіржу.
Геніально. Трускавецький закінчували ?
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15.06.2023 21:27 Відповісти
"а виявляється вона потрібна щоб замінити криптобіржу" --- це тебе точно в Трускавці напевно навчили робити такі "геніальні" висновки судячи по всьому
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15.06.2023 21:32 Відповісти
тю блін сорі, щось не так зрозумів прочитане , день сьогодні піпец важкуватий.
просто для мене дико звучить іт-кааліция на чолі Естонії та Люксембургу, так наче не Ми один з лідерірв в Європі у цій галузі, а країни карлики.
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15.06.2023 21:39 Відповісти
> так наче не Ми один з лідерірв в Європі у цій галузі, а країни карлики.

Саме тому, що ці країни-карлики насправді и є лідерами у іт-галузі у Європі, а може и у Світи. Наприклад, на виборах в Німеччині партії прогресу, такі як Volt, у своєї програмі пишуть: "Зробимо як в Естонії". Так що зараз синонімом кіберпанку є не Японія, а насамперед Естонія.

Щодо Люксембургу, понад третина усіх мешканців працюють в банківської сфері. Люксембург такім чином є найкрупнішим Європейським банківським хабом, але на відмін від Швейцарії операції проводить в Євро, плюс вони куди більш прозори.

Тому треба радіти кооперації з двома іншими лідерами.
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15.06.2023 21:57 Відповісти
не буду з вами сперичатись, просто дуже вилека імовірністо того що ПЗ на якому працює третина люксембурців було створено або компаніями які працють в Україні або українцями які працюють за кордоном, те ж саме по Естонії.
напевно ми по різному розуміємо значення ІТ, і дуже сподіваюсь що Ви просто тролите лідери в світі блін
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15.06.2023 22:15 Відповісти
Не уподобайтеся, будь ласка, росіянам, які усе що не є гарного у світи приписують собі. Естонія пройшла довгій путь до того, щоб Таллінн став європейською силіконовою долиною - це почав дуже розумний міністр ще на початку 90х. Ну и, як не парадоксально, не лише українці працюють в іт. Щодо троллення: ну, ось, як "троліт", наприклад CNBC.

https://www.cnbc.com/2019/02/08/how-estonia-became-a-digital-society.html

Ви не путін, не варто вам жити в бункері.
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15.06.2023 22:51 Відповісти
вам щось говорить словосполучення "силіконова долина"
Естонія та Люксембург лідери світу, перестаньте мене смішити будь-ласка
і так у нас тільки в Україні працює в галузях ІТ 400 тис людей, що складає третину населення Естонії.
почитав статтю, Ви так і не зрозуміли про що мова, повертайтесь в Україну у нас також все вже давно в смартфоні, а онлайн банкінг взагалі один з кращих в світі.
Ми є розробниками цифрових технологій для всього світу, а не тільки споживачами.
Дякую за розуміння.
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15.06.2023 23:19 Відповісти
По перше, я не можу повернутися в Україну, бо я ніколи в неї не жив и не був її громадянином. По-друге, я співпрацював з українцями. Один на приклад розробляв математичні методи бібліотеки нейромереж для мови Java (писав він, звісно, на плюсах). Дуже гарний був код, приємно дивитися. Тому мені не треба роз'ясняти, що українськи програмісти насправді можуть. Про Дію мені теж відомо, и ще що Естонія зараз переймає досвід Дії щоб зробити власну систему.

Але...

Я перечитав новину, и щось нічого не зрозумів. Тобто три міністри оборони домовляються про створення ІТ-коаліції. Ну, не можу нічого казати за Естонця, але знаючи, як добре великі шишки розуміють в ІТ, можу казати, що ви маєте рацію. Мабуть, Естонія тут функціонуватиме як розпіаренний бренд?
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16.06.2023 00:20 Відповісти
не тільки Ви нічого не зрозуміли.
Єдину іт коаліцію яку можуть створити чиновники МО це "кібер-рамштайн" щоб боротись з кібератаками парашистів та їх друзів комуняк. Але ця коаліція і так існує.
Ну що ж поживемо побачимо, що мав на увазі яйце по 17-цять
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16.06.2023 00:30 Відповісти
вертайся - вивчиш проблему
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15.06.2023 20:34 Відповісти
??? Что это было? Выступление министра обороны-клована или передача пожеланий президента-клована? Эти поцы реально могут запутать неискушенного зрителя своими высказываниями.
показати весь коментар
15.06.2023 20:19 Відповісти
Мясо, рыба, яйца

Стоимость самых популярных мясных продуктов и яиц в Люксембурге составляет: килограмм куриного мяса - 490 ₴, говядина - 1 050 ₴, килограмм рыбы - 990 ₴, килограмм колбасы - 900 ₴, десяток яиц - 160 ₴.

Курица, 1 кг.

490 ₴

Говядина, 1 кг.

1 050 ₴

Рыба, 1 кг.

990 ₴

Колбаса, 1 кг.

900 ₴

Яйца упаковка

160 ₴

Бакалея

Стоимость сухих продовольственных товаров первой необходимости в Люксембурге: упаковка макарон - 140 ₴, килограмм риса - 220 ₴, пачка овсяных хлопьев - 120 ₴, упаковка чая - 300 ₴, кофе в зернах - 360 ₴, килограмм сахара - 140 ₴, килограмм соли - 52 ₴, литр растительного масла - 230 ₴.

Макароны, 500 гр.

140 ₴

Рис, 1 кг.

220 ₴

Овсянка, 500 гр.

120 ₴

Чай, 100 гр.

300 ₴

Кофе, 100 гр.

360 ₴

Сахар, 1 кг.

140 ₴

Соль, 1 кг.

52 ₴

Масло растительное, 1 литр

230 ₴

Фрукты, овощи

Цены на фрукты и овощи в Люксембурге сейчас: килограмм яблок - 140 ₴, бананы - 200 ₴, апельсины - 140 ₴, килограмм помидоров - 310 ₴, огурцы - 440 ₴, картофель - 72 ₴.

Яблоки, 1 кг.

140 ₴

Бананы, 1 кг.

200 ₴

Апельсины, 1 кг.

140 ₴

Помидоры, 1 кг.

310 ₴

Огурцы, 1 кг.

440 ₴

Картофель, 1 кг.

72 ₴

Кондитерские изделия, хлеб

Цены на кондитерские и хлебобулочные изделия в Люксембурге: буханка хлеба - 55 ₴, плитка шоколада - 210 ₴, двести грамм шоколадных конфет - 240 ₴, а упаковка печенья - 100 ₴.

Буханка хлеба, 0,5 кг.

55 ₴

Шоколад, 100 гр.

210 ₴

Конфеты шоколадные, 200 гр.

240 ₴

Печенье, 200 гр.

100 ₴

Стоимость продуктовой корзины в Люксембурге

Стоимость ежемесячной сбалансированной продуктовой корзины в Люксембурге, которая состоит из достаточного количества мясных продуктов, молочных, круп, овощей, фруктов и кондитерских изделий для ребенка до 6 лет - 18 390 ₴, подростка в возрасте от 7 до 17 лет - 19 840 ₴, молодого человека от 18 до 29 лет - 25 890 ₴, взрослого от 30 до 59 лет - 24 200 ₴, а для людей старше 60 лет - 22 510 ₴.

Дети до 6 лет

18 390 ₴

Подростки от 7 до 17

19 840 ₴

Молодежь от 18 до 29

25 890 ₴

Взрослые от 30 до 59

24 200 ₴

Пожилые старше 60

22 510 ₴

17%

от средней зарплатыв Люксембурге составляет стоимость продуктовой корзины взрослого человека

13%

от средней зарплатыв Люксембурге составляет стоимость продуктовой корзины ребенка

Калорийность продуктовой корзины в Люксембурге

Количество разнообразных мясных продуктов, молочных, круп, овощей, фруктов и кондитерских изделий в пересчете на суточную калорийность в Люксембурге составляет для ребенка до 6 лет - 1585 ккал, подростка в возрасте от 7 до 17 лет - 1711 ккал, молодого человека от 18 до 29 лет - 2232 ккал, взрослого от 30 до 59 лет - 2086 ккал, а для людей старше 60 лет - 1940 ккал.

Возраст

Калорийность, ккал

Дети до 6 лет

1585

Подростки от 7 до 17

1711

Молодежь от 18 до 29

2232

Взрослые от 30 до 59

2086

Пожилые старше 60

1940

Белки, жиры, углеводы в составе продуктовой корзины

Количество мясных продуктов, молочных, круп, овощей, фруктов и кондитерских изделий в пересчете на количество белков, жиров и углеводов в граммах в сутки (БЖУ) в Люксембурге составляет для ребенка до 6 лет - 99/62/159, подростка в возрасте от 7 до 17 лет - 107/67/171, молодого человека от 18 до 29 лет - 140/87/223, взрослого от 30 до 59 лет - 130/81/209, а для людей старше 60 лет - 121/75/194.

Возраст

Б/Ж/У, грамм

Дети до 6 лет

99/62/159

Подростки от 7 до 17

107/67/171

Молодежь от 18 до 29

140/87/223

Взрослые от 30 до 59

130/81/209

Пожилые старше 60

121/75/194

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Квартира

Цена

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5 152 540 ₴

Однокомнатная

7 728 810 ₴

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Стоимость аренды квартиры-студии площадью около 20 квадратных метров в Люксембурге составляет - 29 800 ₴, а стоимость аренды однокомнатной квартиры в Люксембурге - 29 800 ₴.

Квартира

Цена в месяц

Студия

23 440 ₴

Однокомнатная

29 800 ₴

https://bdeex.com/realty/luxembourg//?type=rent Все цены (10)

Обратите внимание! Данные сайта являются приблизительными. Они собираются из различных источников и в том числе большая часть данных прислана и редактируется посетителями сайта. Данные не являются официальными и использовать их нигде не рекомендуется.

https://bdeex.com/ua-ru/price/luxembourg/?type=eat Предложить изменения

https://bdeex.com/law/ru.html Политика конфиденциальности
Copyright © BDEX Украина 2020-2022
[email protected]

... репейних, по яйцам ты пля лидер...
показати весь коментар
15.06.2023 20:38 Відповісти
яйцеголовий хоч сам зрозумів що перднув?
ІТ-коаліція блін....Якщо мова про міграцію наших компаній в Європу, то так файно є, тільки там лідерство у Польщі.
показати весь коментар
15.06.2023 21:23 Відповісти
Це мабуть малось на увазі пиз......ь ІТ-ам України?
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15.06.2023 21:30 Відповісти
Сьогодні знову резніковський бенефіс....
показати весь коментар
15.06.2023 21:34 Відповісти
веселе яйко, покотилось по сподівайку.
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15.06.2023 21:48 Відповісти
Ні ну це вже перебор..Він так і шефа може подолати. ФАКІР, нє просто пересічний чєл. За профілем працює у більшості на предмет будь-якого зникнення. принцип «циган б'є сина не за те, що вкрав, а за те, що попався».
показати весь коментар
15.06.2023 21:53 Відповісти
 
 