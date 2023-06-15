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Новини Війна
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На всіх напрямках наступу ЗСУ є просування близько 1 км, - Міноборони

війна,зсу

Збройні Сили України наступають на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Брехівка – Ягідне, є успіх.  

На Берднянському та Маріупольскому напрямках тривають наступальні дії. На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровки.

На всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному", - повідомила заступниця міністра оборони.

Також читайте: ЗСУ поступово просуваються вперед, але робити висновки зарано, - Міллі про контрнаступ

Маляр зазначає, що наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості людей та озброєння. Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу.

Автор: 

Міноборони (7401) Маляр Ганна (525) контрнаступ (435) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+12
24.02.2022 кацапські колони за один день подолали в Таврії 120 км !

Дякую, дуже дякую ЗЄля!
Тепер кожен метр відбитої української землі буде политий кровью українських Воїнів і сплачений їх життями!

Горіти тобі в пеклі! 👿
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15.06.2023 21:00
+5
як у 41-му - лобові атаки, що далі очікувати??? Того ж наслідку??? "Шалені" просування на 1 км за тиждень шляхом застосування зі слів журнашлюх "передових" "західних" підходів... і самого складного виду бою - "атаки в лоб на підготовлені позиції ворога"... Що ви читали і курили???
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15.06.2023 20:42
+5
Сдавать Юг в феврале-марте 2022-го было проще, согласен.
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15.06.2023 20:46
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як у 41-му - лобові атаки, що далі очікувати??? Того ж наслідку??? "Шалені" просування на 1 км за тиждень шляхом застосування зі слів журнашлюх "передових" "західних" підходів... і самого складного виду бою - "атаки в лоб на підготовлені позиції ворога"... Що ви читали і курили???
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15.06.2023 20:42 Відповісти
Сдавать Юг в феврале-марте 2022-го было проще, согласен.
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15.06.2023 20:46 Відповісти
24.02.2022 кацапські колони за один день подолали в Таврії 120 км !

Дякую, дуже дякую ЗЄля!
Тепер кожен метр відбитої української землі буде политий кровью українських Воїнів і сплачений їх життями!

Горіти тобі в пеклі! 👿
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15.06.2023 21:00 Відповісти
Вибір був зроблено в 2019, а до цього в 2010 обрали яника, а до цього роспродали африканським людожерам конвенційну зброю, а до цього ***** віддали ракети (в т.ч. Х-22), а до цього сдали ядерку за папірець. Зе це верхівка всієї купи, відображення інфантильного суспільства.
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15.06.2023 23:02 Відповісти
Шо за паніка? Який 41-й? На фронті 150 км наразі задіяли 3 (три) бригади. Це явно тактичні дії.
І головне питання - Що ви пропонуєте? Удар на Донецьк через москву?
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15.06.2023 23:18 Відповісти
Маляр зазначає, що наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості людей та озброєння. Джерело:

Якщо це дійсно так, то наступ потрібно негайно зупиняти до досягнення мінімальної для атаки переваги 3:1.
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15.06.2023 20:44 Відповісти
Головнокомандуючий у нас пан Генерал Заслужений.
Вірю лише в Бога та ЗСУ!
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15.06.2023 21:02 Відповісти
А наступ шо,вже почали??Здаеться не почали.....самальотов нема,без них кажуть без толку.....
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15.06.2023 21:02 Відповісти
Есть толк если засыпать орков как раньше они нас снарядами артиллерии ,тогда и продвижение успешное будет .Но в таком случае того миллиона снарядов ,что нам выделили партнёры хватит на полтора максимум два месяца .Хотя может быть в этом и состоит весь смысл высыпать тот миллион снарядов на головы кацапам за эти 2 месяца ,а там глядишь к концу лета и авиация с обученными пилотами подоспеет и снарядов очередную партию наши партнёры нам подгонят .Недаром ведь их аналитики говорят ,что страны нато сейчас загрузили свои заводы оборонными заказами
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15.06.2023 21:16 Відповісти
Підрозділи ОСУВ "Таврія" - в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупанта є рух уперед. Дякую, вам воїни!
Джерело:
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15.06.2023 21:21 Відповісти
Минные поля все рано или поздно ********* артой или другими способами,разберутся в контрбатарейной борьбе а за всем этим сидять в окопчиках обосцаные оркские чмобики,которые в контакном бою выберают тактику жеста доброй воли в 99% случаях)

Добьем несцати!!ЗСУ сила!
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15.06.2023 21:09 Відповісти
Как всё просто оказывается...
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15.06.2023 21:25 Відповісти
Минные заброшенные дистанционно можно включать, выключать, взорвать все или частично.Очень гибкое радиоуправление.
Хорошо бы подбирать ключики и перехватывать управление на себя.
Наступление пошло бы гораздо быстрее.
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15.06.2023 21:28 Відповісти
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15.06.2023 22:09 Відповісти
Juznom napravlenije tak vygledit na segodnia,kak ponial Rivnopole kacapi kotle ili uspeli sbezat?
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15.06.2023 22:10 Відповісти
На 1 км продвинулись. Конечно результат---но это позиционная война. Слишком контрнаступление расписали ярко. Там за год глубоко эшелонированая оборона выстроена. Не спеша делали. Мы и за 30 лет такого не захотели---а могли и надо было.
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15.06.2023 22:11 Відповісти
Все правильно ВСУ делает,вначале ведет усиленную воздушную, инженерную и артиллерийскую разведку затем подавляет выявленные огневые точки орков и делает проходы в обнаруженных минных полях..На это требуется время,а также на зачистку ВОПов,РОПов...Время "Александров Матросовых"давно миновало..
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16.06.2023 14:21 Відповісти
 
 