На всіх напрямках наступу ЗСУ є просування близько 1 км, - Міноборони

Збройні Сили України наступають на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Брехівка – Ягідне, є успіх.

На Берднянському та Маріупольскому напрямках тривають наступальні дії. На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровки.

На всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному", - повідомила заступниця міністра оборони.

Також читайте: ЗСУ поступово просуваються вперед, але робити висновки зарано, - Міллі про контрнаступ

Маляр зазначає, що наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості людей та озброєння. Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу.