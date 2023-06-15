На всіх напрямках наступу ЗСУ є просування близько 1 км, - Міноборони
Збройні Сили України наступають на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Брехівка – Ягідне, є успіх.
На Берднянському та Маріупольскому напрямках тривають наступальні дії. На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровки.
На всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному", - повідомила заступниця міністра оборони.
Маляр зазначає, що наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості людей та озброєння. Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу.
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Дякую, дуже дякую ЗЄля!
Тепер кожен метр відбитої української землі буде политий кровью українських Воїнів і сплачений їх життями!
Горіти тобі в пеклі! 👿
І головне питання - Що ви пропонуєте? Удар на Донецьк через москву?
Якщо це дійсно так, то наступ потрібно негайно зупиняти до досягнення мінімальної для атаки переваги 3:1.
Вірю лише в Бога та ЗСУ!
Джерело:
Добьем несцати!!ЗСУ сила!
Хорошо бы подбирать ключики и перехватывать управление на себя.
Наступление пошло бы гораздо быстрее.