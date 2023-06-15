У ЄС вирішили не вносити низку китайських компаній до 11-го пакету санкцій, - Bloomberg

У чернетці санкційного списку залишилися три компанії з Гонконгу

Європейський Союз має намір відмовитися від планів запровадити санкції проти п'яти китайських компаній, які підозрюються у зв'язках з Росією. Це відбувається на тлі наближення членів ЄС до погодження 11-го пакету санкцій, спрямованих проти Москви, повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Єврокомісія підготувала пропозицію щодо обмеження експорту восьми компаній за те, що вони нібито постачали російським фірмам заборонені технології. П'ять з цих компаній були вилучені зі списку після запевнень китайських чиновників, повідомляє джерело, знайоме з цим питанням. Проте, з її інформацією, ЄС все ще розглядає плани щодо обмеження торгівлі з трьома гонконгськими компаніями.

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Також у ЄС пом'якшили запропонований Єврокомісією механізм торговельних обмежень з країнами, які не роблять достатньо для того, щоб перешкоджати Росії обходити експортні обмеження. Механізм мав надати державам-членам ЄС право запроваджувати цільові експортні обмеження на ключові товари. Проте сфера застосування цього механізму була звужена під тиском кількох країн, зокрема Франції та Німеччини.

Чиновники ЄС сподіваються, що пакет санкцій може бути схвалений наступного тижня, і дипломати можуть зустрітися вранці 19 травня. Основна мета нового пакету – закрити лазівки і боротися з обходом вже впроваджених санкцій. Інші заходи включають заборону на транзит багатьох товарів через Росію, а також подальші торговельні обмеження, в тому числі на більш технологічні товари. Пропозиції також передбачають офіційне припинення поставок нафти північною гілкою нафтопроводу "Дружба" та обмеження у сфері інтелектуальної власності.

Нагадаємо, що в 11-му пакеті санкцій фігурували п’ять китайських компаній, яких було викрито на постачанні до Росії обладнання для обслуговування зброї, що використовується РФ у війні з Україною. Коментуючи цю інформацію, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що його країна "суворо й сильно" відреагує на будь-які санкції, запроваджені Європейським Союзом проти його компаній.