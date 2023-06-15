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Африканський мирний план передбачає відведення російських військ і призупинення ордеру МКС на арешт Путіна, - Reuters

африка

За даними Reuters, "африканський мирний план" передбачає низку заходів, які на думку авторів дозволять сторонам конфлікту в Україні побудувати довіру і почати відновлення миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

За даними інформагенції, президенти Південної Африки та Сенегалу, які очолюють делегацію, а також лідери Замбії, Коморських островів та Єгипту збираються у п'ятницю відвідати Київ, а в суботу – Санкт-Петербург. Очікується, що вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

У рамковому документі перераховано низку заходів, які можуть бути запропоновані африканськими лідерами в рамках першого етапу їхньої взаємодії з воюючими сторонами. Ці заходи, пише Reuters, можуть включати відведення російських військ, виведення з Білорусі тактичної ядерної зброї, призупинення дії ордеру МКС на арешт Путіна і послаблення антиросійських санкцій. Список також включає "безумовну угоду щодо зерна та добрив", в якій зацікавлена Африка.

"Вищезазначені заходи повинні створити середовище, яке буде сприятливим для припинення вогню та яке дозволить сторонам побудувати довіру і розглянути можливість створення стратегій відновлення миру", - йдеться у документі. Передбачається, що за цим може послідувати угода про припинення бойових дій, яка повинна супроводжуватися переговорами між Росією і Заходом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Африканська мирна делегація вирушила до Європи. Спочатку зустрінеться з Дудою

Нагадаємо, 16 травня президент ПАР Рамафоса заявив, що Зеленський та Путін погодилися прийняти мирну делегацію переговорників з Африки. В Офісі Президента підтвердили цю інформацію. В Білому домі наголосили, що будь-які мирні ініціативи спочатку має схвалити Україна.

За даними Reuters, "мирний план" африканських лідерів передбачає переговори з Росією навіть без виведення з території України окупаційних військ.

Африканський "мирний план" підтримав лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Автор: 

Африка (307) переговори з Росією (1098)


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Топ коментарі
+56
а не піти вам всім на** в буркіна фасо
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15.06.2023 21:09
+47
Між ВІДведенням і ВИведенням дуже велика різниця. І ще.... забули ж про репарацїї.
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15.06.2023 21:15
+38
"Список також включає "безумовну угоду щодо зерна та добрив", в якій зацікавлена Африка."
Вони їсти просто хочуть. А на Україну і війну їм начхати.
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15.06.2023 21:13
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Говорящі голови Імператора Сі
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15.06.2023 22:01 Відповісти
То андрофаги з Індонезії, то макаки, які 100 років тому з пальми злізл, пхаються у Європу зі «своїми» мирними планами… Йдить *****!
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15.06.2023 22:03 Відповісти
Кулеба отлично отработал для президента ермака! рф понять и простить, репарации не нужны! Погибшие похеру, разрушения похеру. Слава зелёным антиукраинским чертям!
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15.06.2023 22:05 Відповісти
Другими словами, расшифровываю:
Запуск аммиакопровода;
Снятие санкций;
Снятие преследования ВВХ от МКС;
Замораживание линии разграничения ( отвод по факту обеих сторон).
Я ничего в этом плане не забыл?
Чем этот план отличается от плана Кремля?
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15.06.2023 22:08 Відповісти
цветом шкуры! формой черепа!
но общечеловеки запрещают это видеть, знать, гаварить об.
Но если бы спросить у этова "тожэчелавека", то он на первом месте указал бы фкус мяса. Паэтому ево неспрашывают, а дают прочитать цыдулю.
И фсем удивительно слышать такой текст из такой особи слышымый.
Важэн другой вапрос: а скока у этой особи дивизий, ракет, патронов?
Посредник, в изначальном смысле этова слова, это третья сторона, которая имеет свой интерес и силы шоб стать на любую из сторон и решыть исход вайны. Но разумно нехочет расходовать свой ресурс в обмен пропорцыонально невыгодные условия дляфсех, и сибя тожэ.
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16.06.2023 12:45 Відповісти
Абсолютно кацапський план.
1. Відведення військ рф. Куди відведення??? Типу жест доброй волі і москалі відведуть з запорізького напрямку на пару десятків км, коли ЗСУ й так зараз ці райони визволять у найближчі тижні?
2. Про ядерку в ********** смішно. Типу нагнали інфи, що туди завозимо зараз, а тепер торгуємось, що заберемо те, чого нема.
3. Про знято ордера на арешт це взагалі ржака. ***** за свою рєзінову попу тільки й турбється.
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15.06.2023 22:13 Відповісти

15.‎06.‎2023

Спеціалізований потяг що перетнув 12.06.2023 кордон між Білоруссю і РФ, після чого, президент Білорусі Лукашенко заявив про початок переміщення російської ядерної зброї в Білорусь, перевозив пакети тепловидільних конструкцій (ТВК), виробництва АО «ТВЭЛ» («Росатом»), для планової заміни ТВК на енергоблоці "Беларусь-1" (ВЭР-1200/491).
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15.06.2023 23:46 Відповісти
Почти ,как -- " не плюй в руку дающего". Это про зерно Украины
африканским голодным.
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15.06.2023 22:44 Відповісти
Выглядит как троллинг путлера. Недаром Reuters британцы.
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15.06.2023 22:47 Відповісти
Reuters - вже як три роки кацапська помийка.
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16.06.2023 08:57 Відповісти
а москалі так кричали що ордер нічого не значить))

а тут вже торгуються щоб зняти ордер
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15.06.2023 22:48 Відповісти
Навіть мавпи зрозуміли чия це ідея напасти на мирну державу. А укацапам і пояснювати не треба, - так сцарю безпечніше
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16.06.2023 10:20 Відповісти
мавпи зрозуміли що вони з голоду здохнуть ....а де зупиниться війна то їм до жопи...
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16.06.2023 11:56 Відповісти
Мавпи - на дерева (лише не штовхайтеся, на московії тайга ще не зовсім вигоріла - дерев вистачить усім).
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15.06.2023 22:50 Відповісти
А карамельного півника на палочці не треба дати ***** за африканським мирним планом?
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15.06.2023 22:59 Відповісти
Призупинення ордеру МКС на арешт маніяка Пуйла… Може й з іншим злочинцям призупинити ордери на арешт?!
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15.06.2023 23:05 Відповісти
Забористый план с берегов сказочного Лимпопо.
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15.06.2023 23:07 Відповісти
А чего все в Киев едут? Пусть 3-4 дня в Харькове посидят.
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15.06.2023 23:14 Відповісти
Ну что вы! Гостям удобнее будет в Часовом Яру или Орехове. Там и программу можно будет сократить до 3-4 часов. А больше и не надо - «спіднє для подорожі» закінчиться
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15.06.2023 23:59 Відповісти
Вагнерівців з китайцями для початку випріть з Африки, а потім пропонуйте своїмирні плани.
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15.06.2023 23:31 Відповісти
Якщо трохи серйозно. Ну Єгипет з натяжкоюще має якесь відношення до нас - останні роки наша «здравніца» (другі після німців за турпотоком), зерно там, товарообіг, зброю почали нам через США продавати…А інші яким боком? На якій підставі і за яким правом вони можуть щось пропонувати? Коморські острови…населення окупованого Донецька більше, ніж всіх островів.
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16.06.2023 00:07 Відповісти
Бляха муха (с), нам ще цих "миротворців" бракувало.

Ідіть працюйте в себе вдома.
Прокинулися.
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16.06.2023 01:33 Відповісти
Так вдома треба працювати, зерно сіяти, а тут "позвиздять" і рашка щось відсипле, і жовтоморді мисочку рису подарують.
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16.06.2023 07:49 Відповісти
это что симпозиум макататумби будет??? Внуки П Лумумбы сьезжаются,лазенье по деревам,дележка опытом
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16.06.2023 08:39 Відповісти
Який цирк (і ганьба)😀 Подібні персонажі намагаються (небезкоштовно) щось у нас вирішувати((:
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16.06.2023 08:55 Відповісти
Африканський мирний план засуньте в дупу президенту ПАР який постачає озброєння агресору рашці.
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16.06.2023 08:55 Відповісти
всі пункти - тупо в МОЛОКО! і мимо....

1. Україна завезла ядерну зброю на бульбастан?
2. Україна напала мосКАЛьським недовояками сама на себе?
3. Україна блокує експорт чи транзит зерна чи добрив?
4. Україна виписала ордер на арешт пук іна в МКС?

з чим вони взагалі їдуть в Україну?
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16.06.2023 09:03 Відповісти
Африку цікавлять кацапські вуглеводороди і українське зерно, а на Україну їм пох. Нехай жруть одне одного, вони це робили ще досить недавно.
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16.06.2023 09:16 Відповісти
Звісно, працювати і проливати світло на шахрайську країну з африканськими країнами потрібно! Вони далеко від війни і це для них як спостереження за спортивним поєдинком! Але сідати за стіл переговорів з путіним, це все одно, що світ би сів за стіл переговорів з Гітлером. Кожен злочинець повинен відповідати за свої дії. А будувати відношення можна тільки з новою владою московії не заплямованою військовими злочинами. І в цьому Зеленський , я впевнена, буде їх переконувати. Це на політичному рівні, а на "побутовому" народ України ніколи не пробачить цьому оркостану того, що вони накоїли!!
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16.06.2023 09:22 Відповісти
Зеленський здатний когось переконати?
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16.06.2023 11:43 Відповісти
Нема питань. Відведення російських військ за кордони Україні 1991 року.
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16.06.2023 09:36 Відповісти
он смог не тлько убедить мир . что Украина все таки уществует, но и превратить ее из объекта , в субъект в мировой политике, причем в ведущий, чего до него этого не наблюдалось. и Украину нагибали на будапештские, харьковские , минские и прочие мутняки....ч
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16.06.2023 13:32 Відповісти
Для України не потрібен мирний план а потрібна зброя і багато щоб повністю вигнати і звільнити землі від рашистів
Ось коли буде повне звільнення України -це і є мирний план
А те що говорять країни Африки ніякого значення немає
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16.06.2023 09:48 Відповісти
Африканский мирный план - это китайский мирный план - то есть это х**ловый - во всех отношениях - план , который х**ло дал огласить тем, кого он кормит с руки.
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16.06.2023 10:00 Відповісти
Зелена потвора не проти - що йому зруйнована Україна, головне що на рахунках є міліарди,
хоча наркозалежний міліардер це якось не звучить.
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16.06.2023 10:16 Відповісти
ну чого вони такі наївні. тот пішов на це щоб надовго чи назавжди лишитись при владі.
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16.06.2023 10:28 Відповісти
тупо про свою дупу дбають. нам це не цікаво
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16.06.2023 10:29 Відповісти
Свої країни проє..ли Китаю, тепер українцям пропонують те саме зробити.
Зате від Сі Цзіньпіна отримають кошти в свої кишені...
Неуклоність Шестиразовий погодився б, жити то він не тут хоче.
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16.06.2023 10:39 Відповісти
Хай йде в дупу!!! Припинити постанову МКС??? На путлера треба завести ще кілька обвинувачень...в геноциді українців, екоциді тощо.
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16.06.2023 10:45 Відповісти
Африканский десант в действии
https://youtu.be/FqBLGJCW8z8
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16.06.2023 10:59 Відповісти
Кремляді ******* африканців. Не здивуюсь ,якщо тільки вони і зможуть вплинути на групенпутлєра.
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16.06.2023 11:00 Відповісти
Если не дадут Томагавки и самолеты, то подойдет любой мирный план. Поставьте себе на воина нашего штурмового подразделения. Контрнаступ анонсирован в деталях, вплоть до названия и численности участвующих бригад, россияне из кожи вон вылезли, что б подготовиться, авиаподдержки нет, хаймарсы уводятся РЭБ противника, стоит придвинуть ближе к ЛБС нашу артиллерию и ПВО, как они тут же попадают под огонь артиллерии и авиации (карусель). Вопрос, далеко ли мы ушли от Вагнера и столько ли у нас людей, сколько ф рф, ответ НЕТ. Без авиации и Томагавков наступать нельзя, нужен мирный план.
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16.06.2023 11:02 Відповісти
Вимикайте світло! "Іксперди" лізуть на світло!
Рамафоса, ти забув перелогінітися
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16.06.2023 11:18 Відповісти
Який мирний план? Ще ж не всіх московських попів викинули з Києва. Потім РФ треба визнати злійшим ворогом слов'ян, гіршим за Адрльфа Гітлера, офіційно і на папері. А потім можна починати готувати мирний план. Поки всі мирні плани у Путіна були спрямовані на знищення України і перетворення українців на орків, безлике, безмозгле і слухняне стадо, що готове буде вмирати за свого фюрера.
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16.06.2023 18:29 Відповісти
Цікавий коментар. А чим на Вашу думку відрізнялася битва при Акциумі від битви під Берестечком? І до на яку була більше схожа позиція наших західних союзників перед вторгненням Росії в Україну: Клеопатри в битві при Акциумі чи турецького султана в битві під Берестечком?
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16.06.2023 11:41 Відповісти
Щодо реалізму: хіба є хоч одна серія фільму "Слуга народу" про конфлікт з Росією? Так автори фільму оцінювали здібності свого героя. І де там якесь рішення стосовно тих же олігархів?
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16.06.2023 11:56 Відповісти
З Гітлером ситуація була така: якби союзники перекрили доступ німців до турецького хрому, то німцям воювати було нічим і ніякої війною не було б взагалі. Не було б війни, якби не було б і Мюнхенських угод, в нашому випадку - Мінських. А Ердоган із словами "можемо повторити" допомагає Росії в наші дні обходити санкції.
Союзники в наші дні більше намагаються питання вирішити економічним, а не воєнним шляхом.хіба не так?
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16.06.2023 12:09 Відповісти
Стосовно Мордору. Мордор 20 років намагався відновитися в межах СРСР, і війна іде не з 2014, а з 2003-го, з подій біля коси Тузла.
Проекту Мордору в межах РФ поки не існує, над ним у Мордорі не працювали. А ЗЕ розуміє перемогу у вигляді свого в'їзду на білому Леопарді до Севастополя. Таке розуміння війни у ЗЕ і його оточення.
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16.06.2023 12:31 Відповісти
У Путіна не вийде стати Богданом Хмельницьким в російсько-українських відносинах, бо на кордоні між Росією і Китаєм - Велика китайсько стіна. І "дружби без границ" там не буде. Там є охочі розвернути Росію, але вони - маргінали. І будівництво нового Санкт-Петербургу біля Магадану не намічається.
І американці не мають наміру викинути Росію з Радбезу ООН.
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16.06.2023 12:56 Відповісти
Перемогою буде перехід людства на більш просунуту концепцію пришестя Звіра апокаліпсиса і Христа і розгляд цього дійства як природнього механізму змін. Ці африкаці нам точно не допоможуть, хоча одна з перших концепцій з'явилась саме на Африканському континенті у древніх єгиптян. Називалась вона: "Тяжба Гора з Сетом". І була вона значно просунітіша, ніж у ******** християн, бо у древніх єгиптян це було наукою.
І в даній ситуації Папа Римський займається пропагандою вбивства свого Головного Боса, чим сприяє передачі ініціативи у вирішенні питання до його антагоніста. В нашому випадку - Володимира Путіна.
Якби Папа Римський чи патріарх Варфаломій назвали Путіна Звіром Апокаліпсису, а Гундяєва - брехливим пророком, як воно є, то ми б отримали реальну картину всього цього конфлікту. А в Україні під гаслом "армія, мова, віра" оголосили свого часу антитерористичну операцію. Це все одно, що холеру лікувати мікстурами від кашлю. Результат був аналогічний.
Порошенко і ЗЕ концептуально нездатні пояснити причини війни та вибудувати стратегію. Який тут може бути успіх за таких обставин?
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16.06.2023 15:03 Відповісти
Война будет продолжаться, пока нам будет идти помощь от США прежде всего и от Европы. При смене администрации в США либо если у США возникнут другие проблемы, кроме Украины, может прекратится помощь, а с ней и война. Наши будут вынуждены пойти на перемирие.
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16.06.2023 16:04 Відповісти
Війна буде продовжуватись, поки Путін не здохне.
А стосовно миру, то до подій лютого 2022-го Росія з Україною моли всі шанси повернутися до того рівня відносин, які в них були до цього. А зараз скоріш за все ми повернемось до відносин, які були до Богдана Хмельницького. Історично Путін - Богдан Хмельницький навпаки, тільки примітивний і дуже гадостний.
Не випадково поляки шуткують, що мир з московитами Україні треба заключати тепер в Переяславі.
Щодо ролі США, то у московитів зараз конфлікт з глобальною світовою англосаксонською системою на території України, що є результатом продовження холодної війни. І ресурсу воювати у них більш ніж достатньо. А от Україні свої ресурсу треба берегти. І я думаю, що у штабах США і Великої Британії достатньо розумних генералів, щоб спланувати так, щоб перебити всю російську армію до останнього солдата. Така у Росії перспектива.
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16.06.2023 18:20 Відповісти
В Киеве воздушная тревога.
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16.06.2023 11:10 Відповісти
Якраз в тему. Не пускайте чувака в бомбосховище. Нехай на поверхні пересидить а потім подивимся як у нього буде з мирним планом
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16.06.2023 11:17 Відповісти
Кремльовський педофіл все-таки сцить трибуналу, раз через підконтрольних бабуїнів протягує такі наративи
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16.06.2023 11:20 Відповісти
Ну-ну... Африка - миротворец.... Пипец. Континент бомжей-диктаторов (за редким исключением) начал Украине мирные планы рассказывать. Снять решение на арест? Все понимают, что этого не будет. Иначе механизм международного суда теряет смысл. А главное сраша так и не поняла, что Украина не может отменить это решение суда. Это же не печерский суд.
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16.06.2023 11:22 Відповісти
зрозуміти і пробачити... інакше підар ***** не може скласти свій план
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16.06.2023 11:28 Відповісти
Мабуть пан здалека. Йде війна, гинуть люди з-за північних людожерів, а ви хочете політкоректності від жертв агресії?
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16.06.2023 11:49 Відповісти
Є в Африці пристойні країни, іх лідери не в цій компанії. Ті, що працюють на кремль, такі ж мавпи і людожери, як і москалі.
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16.06.2023 11:49 Відповісти
Ви спочатку свою Африку помиріть, а потім вже миріть Європу.
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16.06.2023 11:52 Відповісти
Хотите жрать, наши темнокожие хитрецы? Тогда берите в руки АК и выгонять рашку из Украины.
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16.06.2023 11:59 Відповісти
Ні ну це повна маячня... Усіх вбивць понять і прастіть.. І ще й нагороду може дати за знищення масові Українців...
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16.06.2023 12:00 Відповісти
Ну то він там вже всрався від мирної балістики?
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16.06.2023 12:02 Відповісти
Цікаво, а в Санкт-Петербурзі лідерів африканських країн теж ракетами будуть зустрічати? Чи обмежаться "шахедами"? А може і не варто туди їхати? І так все ясно...
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16.06.2023 12:09 Відповісти
Если бы эти бармалеи не поехали к ***** завтра, то я их даже где-то бы зауважал. Но китайцы этого не допустят.
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16.06.2023 12:12 Відповісти
Да-а-а. Коморским островам палец в рот не клади!
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16.06.2023 12:26 Відповісти
У них там Вагнер алмазы контролирует и скорее всего схемы вывода денег через африканские страны. Хорошая козырная карта про которую все молчат
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16.06.2023 12:27 Відповісти
План афріканскіх таварісчей очень похож на план кітайскіх камуністав і он нам нє падходіт савсєм. Лучше би таваріщ Рамафоса прівез нам другой ПЛАН!
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16.06.2023 12:57 Відповісти
Сніжки під вибухи калібрів пропонують "мирний план"-співучасники,треба їм вручати ордер на арешт-вірним пу афродупам.
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16.06.2023 13:17 Відповісти
Африканці виконують роль ООН)))
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16.06.2023 13:40 Відповісти
Миротворці з ПАР пообіцяли і військову допомогу луки, стріли, щити з пальмового листя
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16.06.2023 14:00 Відповісти
Азія в особі КНР надала нам "мирний план",Африка теж,тепер слово за Європою,Америкою,Австралією і Антарктідою від пінгвінів..У Зе є вибір...,але останнє слово все ж за ЗСУ
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16.06.2023 14:08 Відповісти
Купіть наші барабани , овочерізки і пательні. Більше користі від візиту буде.
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16.06.2023 14:19 Відповісти
Мирний план, по Африканськи.
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16.06.2023 14:26 Відповісти
Хіба це африканський план? А хто озброював Путіна? І хіба з Гітлером було не так?
До речі, шімпанзе більше всього схожі на людину: живуть ієрархічними кланами і воюють між собою за територію.
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16.06.2023 15:13 Відповісти
"мирний план" африканських лідерів навіть без виведення з території України окупаційних військ. Джерело:
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16.06.2023 14:45 Відповісти
А чим це відрізняється від засідання Радбезу ООН? Чим?
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16.06.2023 15:08 Відповісти
Мабуть інший дрес-код ...
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16.06.2023 17:29 Відповісти
А що передбачали Мінські угоди від Обами і Меркель? Тільки тепер у ролі Обами і Меркель - африканські вожді.
Тоді переговори були на фоні боїв під Дебальцеве, а зараз під гуртків вибухів від Кинжалів. Кинжали в цей раз всі збили. Прогрес, безумовно, є. Але Україна, США і ЄС поки не можуть щось зробити, щоб це не продовжувалось наступні 1000 років. і хто може гарантувати, що за ********* стану справ черговий Путін через 50 чи 100 років знову не захопить Україну?
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16.06.2023 16:06 Відповісти
Із пропозицій цього африканського вождя я зрозумів, що Путін хотів потрапити в одну компанію із князем Володимиром і княгинею Ольгою, а потрапив в одну компанію з Іваном Грозним (Лютим).
Хоча питання - серйозне, бо щоб Путін не потрапив в одну компанію з Адольфом Гітлером, треба вести з ним якісь переговори. Бо потрапити в компанію з Адольфом Гітлером Путін може головним чином за рахунок України і її громадян.
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16.06.2023 15:31 Відповісти
Іще одні людожери, тільки тепер африкоси, повилазили! гітлер їм рекомендував почати пити кров українців на ніч.
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16.06.2023 15:53 Відповісти
Африканцам лишь бы свою выгоду не потерять. Торопят войну завершить не потому что украинцев жалко стало, а чтобы зерна и прочей нямки не лишиться. А то снова будут голодные лежать вдоль дороги, выдавливая слезу из белого европейца
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16.06.2023 19:18 Відповісти
Африка ужасна

,Да-да-да!

Африка опасна,

Да-да-да!

Не ходите в Африку
Дети, никогда!"
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16.06.2023 19:20 Відповісти
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