Африканський мирний план передбачає відведення російських військ і призупинення ордеру МКС на арешт Путіна, - Reuters
За даними Reuters, "африканський мирний план" передбачає низку заходів, які на думку авторів дозволять сторонам конфлікту в Україні побудувати довіру і почати відновлення миру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
За даними інформагенції, президенти Південної Африки та Сенегалу, які очолюють делегацію, а також лідери Замбії, Коморських островів та Єгипту збираються у п'ятницю відвідати Київ, а в суботу – Санкт-Петербург. Очікується, що вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.
У рамковому документі перераховано низку заходів, які можуть бути запропоновані африканськими лідерами в рамках першого етапу їхньої взаємодії з воюючими сторонами. Ці заходи, пише Reuters, можуть включати відведення російських військ, виведення з Білорусі тактичної ядерної зброї, призупинення дії ордеру МКС на арешт Путіна і послаблення антиросійських санкцій. Список також включає "безумовну угоду щодо зерна та добрив", в якій зацікавлена Африка.
"Вищезазначені заходи повинні створити середовище, яке буде сприятливим для припинення вогню та яке дозволить сторонам побудувати довіру і розглянути можливість створення стратегій відновлення миру", - йдеться у документі. Передбачається, що за цим може послідувати угода про припинення бойових дій, яка повинна супроводжуватися переговорами між Росією і Заходом.
Нагадаємо, 16 травня президент ПАР Рамафоса заявив, що Зеленський та Путін погодилися прийняти мирну делегацію переговорників з Африки. В Офісі Президента підтвердили цю інформацію. В Білому домі наголосили, що будь-які мирні ініціативи спочатку має схвалити Україна.
За даними Reuters, "мирний план" африканських лідерів передбачає переговори з Росією навіть без виведення з території України окупаційних військ.
Африканський "мирний план" підтримав лідер Китаю Сі Цзіньпін.
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Запуск аммиакопровода;
Снятие санкций;
Снятие преследования ВВХ от МКС;
Замораживание линии разграничения ( отвод по факту обеих сторон).
Я ничего в этом плане не забыл?
Чем этот план отличается от плана Кремля?
но общечеловеки запрещают это видеть, знать, гаварить об.
Но если бы спросить у этова "тожэчелавека", то он на первом месте указал бы фкус мяса. Паэтому ево неспрашывают, а дают прочитать цыдулю.
И фсем удивительно слышать такой текст из такой особи слышымый.
Важэн другой вапрос: а скока у этой особи дивизий, ракет, патронов?
Посредник, в изначальном смысле этова слова, это третья сторона, которая имеет свой интерес и силы шоб стать на любую из сторон и решыть исход вайны. Но разумно нехочет расходовать свой ресурс в обмен пропорцыонально невыгодные условия дляфсех, и сибя тожэ.
1. Відведення військ рф. Куди відведення??? Типу жест доброй волі і москалі відведуть з запорізького напрямку на пару десятків км, коли ЗСУ й так зараз ці райони визволять у найближчі тижні?
2. Про ядерку в ********** смішно. Типу нагнали інфи, що туди завозимо зараз, а тепер торгуємось, що заберемо те, чого нема.
3. Про знято ордера на арешт це взагалі ржака. ***** за свою рєзінову попу тільки й турбється.
15.06.2023
Спеціалізований потяг що перетнув 12.06.2023 кордон між Білоруссю і РФ, після чого, президент Білорусі Лукашенко заявив про початок переміщення російської ядерної зброї в Білорусь, перевозив пакети тепловидільних конструкцій (ТВК), виробництва АО «ТВЭЛ» («Росатом»), для планової заміни ТВК на енергоблоці "Беларусь-1" (ВЭР-1200/491).
африканским голодным.
а тут вже торгуються щоб зняти ордер
Ідіть працюйте в себе вдома.
Прокинулися.
1. Україна завезла ядерну зброю на бульбастан?
2. Україна напала мосКАЛьським недовояками сама на себе?
3. Україна блокує експорт чи транзит зерна чи добрив?
4. Україна виписала ордер на арешт пук іна в МКС?
з чим вони взагалі їдуть в Україну?
Ось коли буде повне звільнення України -це і є мирний план
А те що говорять країни Африки ніякого значення немає
хоча наркозалежний міліардер це якось не звучить.
Зате від Сі Цзіньпіна отримають кошти в свої кишені...
Неуклоність Шестиразовий погодився б, жити то він не тут хоче.
https://youtu.be/FqBLGJCW8z8
Рамафоса, ти забув перелогінітися
Союзники в наші дні більше намагаються питання вирішити економічним, а не воєнним шляхом.хіба не так?
Проекту Мордору в межах РФ поки не існує, над ним у Мордорі не працювали. А ЗЕ розуміє перемогу у вигляді свого в'їзду на білому Леопарді до Севастополя. Таке розуміння війни у ЗЕ і його оточення.
І американці не мають наміру викинути Росію з Радбезу ООН.
І в даній ситуації Папа Римський займається пропагандою вбивства свого Головного Боса, чим сприяє передачі ініціативи у вирішенні питання до його антагоніста. В нашому випадку - Володимира Путіна.
Якби Папа Римський чи патріарх Варфаломій назвали Путіна Звіром Апокаліпсису, а Гундяєва - брехливим пророком, як воно є, то ми б отримали реальну картину всього цього конфлікту. А в Україні під гаслом "армія, мова, віра" оголосили свого часу антитерористичну операцію. Це все одно, що холеру лікувати мікстурами від кашлю. Результат був аналогічний.
Порошенко і ЗЕ концептуально нездатні пояснити причини війни та вибудувати стратегію. Який тут може бути успіх за таких обставин?
А стосовно миру, то до подій лютого 2022-го Росія з Україною моли всі шанси повернутися до того рівня відносин, які в них були до цього. А зараз скоріш за все ми повернемось до відносин, які були до Богдана Хмельницького. Історично Путін - Богдан Хмельницький навпаки, тільки примітивний і дуже гадостний.
Не випадково поляки шуткують, що мир з московитами Україні треба заключати тепер в Переяславі.
Щодо ролі США, то у московитів зараз конфлікт з глобальною світовою англосаксонською системою на території України, що є результатом продовження холодної війни. І ресурсу воювати у них більш ніж достатньо. А от Україні свої ресурсу треба берегти. І я думаю, що у штабах США і Великої Британії достатньо розумних генералів, щоб спланувати так, щоб перебити всю російську армію до останнього солдата. Така у Росії перспектива.
До речі, шімпанзе більше всього схожі на людину: живуть ієрархічними кланами і воюють між собою за територію.
Тоді переговори були на фоні боїв під Дебальцеве, а зараз під гуртків вибухів від Кинжалів. Кинжали в цей раз всі збили. Прогрес, безумовно, є. Але Україна, США і ЄС поки не можуть щось зробити, щоб це не продовжувалось наступні 1000 років. і хто може гарантувати, що за ********* стану справ черговий Путін через 50 чи 100 років знову не захопить Україну?
Хоча питання - серйозне, бо щоб Путін не потрапив в одну компанію з Адольфом Гітлером, треба вести з ним якісь переговори. Бо потрапити в компанію з Адольфом Гітлером Путін може головним чином за рахунок України і її громадян.
,Да-да-да!
Африка опасна,
Да-да-да!
Не ходите в Африку
Дети, никогда!"