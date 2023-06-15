Африканський мирний план передбачає відведення російських військ і призупинення ордеру МКС на арешт Путіна, - Reuters

За даними Reuters, "африканський мирний план" передбачає низку заходів, які на думку авторів дозволять сторонам конфлікту в Україні побудувати довіру і почати відновлення миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

За даними інформагенції, президенти Південної Африки та Сенегалу, які очолюють делегацію, а також лідери Замбії, Коморських островів та Єгипту збираються у п'ятницю відвідати Київ, а в суботу – Санкт-Петербург. Очікується, що вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

У рамковому документі перераховано низку заходів, які можуть бути запропоновані африканськими лідерами в рамках першого етапу їхньої взаємодії з воюючими сторонами. Ці заходи, пише Reuters, можуть включати відведення російських військ, виведення з Білорусі тактичної ядерної зброї, призупинення дії ордеру МКС на арешт Путіна і послаблення антиросійських санкцій. Список також включає "безумовну угоду щодо зерна та добрив", в якій зацікавлена Африка.

"Вищезазначені заходи повинні створити середовище, яке буде сприятливим для припинення вогню та яке дозволить сторонам побудувати довіру і розглянути можливість створення стратегій відновлення миру", - йдеться у документі. Передбачається, що за цим може послідувати угода про припинення бойових дій, яка повинна супроводжуватися переговорами між Росією і Заходом.

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Нагадаємо, 16 травня президент ПАР Рамафоса заявив, що Зеленський та Путін погодилися прийняти мирну делегацію переговорників з Африки. В Офісі Президента підтвердили цю інформацію. В Білому домі наголосили, що будь-які мирні ініціативи спочатку має схвалити Україна.

За даними Reuters, "мирний план" африканських лідерів передбачає переговори з Росією навіть без виведення з території України окупаційних військ.

Африканський "мирний план" підтримав лідер Китаю Сі Цзіньпін.