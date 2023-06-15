Росіяни обстріляли Берислав та Козацьке на Херсонщині: 55-річний чоловік загинув у власній квартирі, 86-річна жінка госпіталізована

На Херсонщині російські військові обстріляли місто Берислав та селище міського типу Козацьке, у результаті обстрілу загинув 55-річний чоловік та поранено 86-річну жінку.

По це у телеграмі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Продкудін, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія обстріляла Берислав, – 55-річний чоловік загинув у власній квартирі. Також російська авіація вдарила по Козацькому. Там поранення отримала 86-річна жінка, її шпиталізували", - йдеться у повідомленні.

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