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Росіяни обстріляли Берислав та Козацьке на Херсонщині: 55-річний чоловік загинув у власній квартирі, 86-річна жінка госпіталізована

обстріл

На Херсонщині російські військові обстріляли місто Берислав та селище міського типу Козацьке, у результаті обстрілу загинув 55-річний чоловік та поранено 86-річну жінку.

По це у телеграмі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Продкудін, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія обстріляла Берислав, – 55-річний чоловік загинув у власній квартирі. Також російська авіація вдарила по Козацькому. Там поранення отримала 86-річна жінка, її шпиталізували", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28648) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5789)


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15.06.2023 21:13 Відповісти
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15.06.2023 21:14 Відповісти
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15.06.2023 21:36 Відповісти
 
 