Російська агресія проти України є фронтальним нападом на міжнародний порядок, який гарантує мир, заможність та свободу для держав, - Міллі

Неспровокована та злочинна агресія Росії є не лише нападом на Україну та її народ, вона представляє собою фронтальну атаку на весь світовий порядок, який тривалий час забезпечував глобальні мир, заможність та стабільність.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками роботи Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми стоїмо сьогодні разом не просто як група держав, але як об’єднаний фронт, що виступає за цінності. Ми стоїмо за основоположні принципи – національний суверенітет та свободу, за ті принципи, які підриває злочинна та неспровокована російська агресія проти України. Ця свавільна війна є не лише актом агресії проти України. Вона, за визначенням, є фронтальним нападом на сам міжнародний порядок, який гарантує мир, заможність та свободу для наших держав", - наголосив американський воєначальник.

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Він нагадав, що Президент Володимир Зеленський нещодавно оголосив, що Україна розпочала наступальну операцію, щоб звільнити свою країну. Така боротьба, за словами генерала, завжди має високу ціну, яку сплачують українські захисники. Ця боротьба, яку веде народ України, резонує далеко за межами України у багатьох країнах світу, які цінують свободу та відкидають тиранію. Тож коаліція держав, які об’єдналися в рамках Контактної групи з оборони України, продовжує надавати Україні засоби, які дозволяють їй досягати успіху, відстоювати свою свободу й незалежність, наголосив Міллі.

"Минулого тижня США представили ініціативу з допомоги Україні вартістю у 2 мільярди доларів. Цей пакет дозволяє замовити критично важливі спроможності, включно з боєприпасами, протиповітряними системами, артилерійськими системами та багато чим іншим. Щойно ми реалізували ще один пакет допомоги на 325 мільйонів доларів. Ми надаємо Україні боєприпаси для протиповітряних систем, далекобійну артилерію, боєприпаси калібру 155 мм та багато інших спроможностей. З минулого року ми бачили силу України, яка досягається завдяки поєднанню колективної допомоги від міжнародної коаліції з мужністю українського народу", - сказав Міллі.