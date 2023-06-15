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Новини Оборона
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Європейський ВПК виявився не готовим задовольнити зростаючий попит на зброю та боєприпаси, - Politico

javelin,джавелин

Через російське вторгнення в Україну країни Європи почали швидко нарощувати військові бюджети, але європейська збройова промисловість виявилася не готова задовольнити весь попит. Європейців виручає американський ВПК.

Про це пише видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У 2022 році витрати європейських країн зросли на 13 відсотків до 345 мільярдів доларів — майже на третину більше, ніж десять років тому — більша частина витрат була реакцією на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тепер питання в тому, як ці гроші будуть витрачені", – йдеться в статті.

Автори публікації відзначають, що зараз європейські країни витрачають близько половини своїх оборонних закупівель на американське спорядження, і Вашингтон домагається того, щоб ця залежність зберігалася. Європейські лідери навпаки налаштовані розвивати свою військову промисловість, але з цим поки є явні проблеми.

Politico зазначає, що європейські компанії мають великий досвід військового виробництва і здатні виробляти практично все – від французьких винищувачів Rafale до німецьких танків Leopard і польських ПЗРК Piorun. Однак поки США здатні пропонувати європейським урядам більш сучасні і технологічні види озброєнь, наприклад ударні винищувачі F-35. Також європейська оборонка не справляється із усіма замовленнями, наприклад, на керовані з плеча ракети і артилерійські снаряди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держудма РФ денонсувала Договір про звичайні збройні сили в Європі

"Після вторгнення Росії в Україну європейські держави хочуть імпортувати більше зброї і швидше", — йдеться в доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI). Цей попит покривають американські компанії, що постачають європейським арміям ПТРК Javelin, танки M1A1 Abrams, винищувачі F-16 і F-35.

"Необхідність поповнення складів озброєнь і продовження доставки техніки в Україну актуальна, і після десятиліть скорочення оборонна промисловість континенту насилу пристосовується", – констатує видання.

Автор: 

військово-промисловий комплекс (283) оборона (4793) зброя (7471) Євросоюз (13441)


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Топ коментарі
+14
і в час другої світової Америка розгрібала те, що европа заварила.. Боже храни Америку!!
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15.06.2023 21:58
+12
никому не могло прийти в голову что в 21 веке найдётся такое ***** которое будет вести войну в Европе по канонам 19 века.
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15.06.2023 22:06
+8
З такою політикою, яку вела Європа після розпаду СРСР, дивно, що в них взагалі був якийсь ВПК.
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15.06.2023 22:05
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Є шанс розкочегаритись....це в їх інтересах в першу чергу.
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15.06.2023 21:57 Відповісти
і в час другої світової Америка розгрібала те, що европа заварила.. Боже храни Америку!!
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15.06.2023 21:58 Відповісти
Розгрібали майже всі. Америка найменше.
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16.06.2023 03:01 Відповісти
Заістно Европа «не готова». Бо всі ці роки вони ховалися під американським військовим захистом-парасолькою.

неметчіна при муттер Меркель роками не сплачувала гроші до НАТО. По уставу треба 2% от ввп. Але німетчіна тільки зараз почала платити у повному обсязі.

А от Польща, Балтійськи країни платили усе. Але цего мало для всего НАТО.

Тому за НАТО « платить США». Прості американці.
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16.06.2023 06:09 Відповісти
вони швидко оговтаються на відміну від пеціного патронного заводу та ракетної програми зеблазня
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15.06.2023 22:01 Відповісти
Ракетною програмою займався Турчинов, а не Зяма.
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15.06.2023 22:03 Відповісти
Я вам зараз негарну новину розповім, але, на ракетній програмі пиляли теж дай боже. Справа в тому, що у кожного уряду свої сфери для розпилу. Для Пєціної команди це був ВПК й ракетна програма, для зе-команди - асфальт. Десь крали більше, десь менше, але суть не змінюється десятками років. Про те, як крали при сивочолому, мені знайомий СБУшник розповів. Кому кому, а його словам я не довіряти не можу. Як крадуть при Зе, думаю не треба в нього питати - й так все всім відомо.
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15.06.2023 22:12 Відповісти
В 86 раз збагатився. А по деяким даним у 87.
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15.06.2023 22:18 Відповісти
тобі відніше - ти ж поруч був
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15.06.2023 22:21 Відповісти
Дрони нехай роблять, хоча б FPV невеличкі. Хоча б мільйон для початку.
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15.06.2023 22:02 Відповісти
З такою політикою, яку вела Європа після розпаду СРСР, дивно, що в них взагалі був якийсь ВПК.
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15.06.2023 22:05 Відповісти
никому не могло прийти в голову что в 21 веке найдётся такое ***** которое будет вести войну в Европе по канонам 19 века.
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15.06.2023 22:06 Відповісти
Це як з іранськими дронами. Готувались до суперсверх надкосмічних ракет. А прилетіли прості повітряні велосипеди з вибухівкою.І всі обісрались. Бо комплекс *********** винаходів вже забув як збивати просто кукурузники. Просто маленькі кукурузники. Неандерталець розумово перемагає айтішника.
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15.06.2023 23:09 Відповісти
Ніхто не обісрався. Збивають ті шахеди Захисники України на 99%-100%.
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16.06.2023 02:59 Відповісти
***** это продукт,бездействия и извращения политики ЕС и США недоведена до конца политика Бзеженского времен холодной войны,не удавили мокшанских тварей
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16.06.2023 07:19 Відповісти
Дороги к кацапам и белокацапам строить пробовали? Они с асфальтом помогут. И под просмотр сватов и квартала бегом на шашлыки.
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15.06.2023 22:17 Відповісти
Так захопились правами гомосексуалістів, що згубили голову.
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15.06.2023 22:20 Відповісти
И никто не вспоминает про фрау Меркель которая уничтожила бундесвер как главную армию ЕС,что так же привело к снижению европейского ВПК.
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15.06.2023 22:26 Відповісти
Товаріщ Меркель не фрау. Вона офіцер і має звання в російській шпигунській структурі. Не розумію чому вона досі не на шибениці. Після того як привела Захід на вуздечці до *****.
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15.06.2023 22:31 Відповісти
Демократия...
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15.06.2023 23:00 Відповісти
ну почему же никто...мы немцы помним,кто с головой дружит...хотя тут стольким людям насрали в голову что они являсь немцами люто ненавидят Америку и дико реагируют на то что если б не Америка то Германия была бы низведена до уровня Албании(ничего против Албании)
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15.06.2023 22:33 Відповісти
вспомни ту подругу штази что в истерике билась и выла что Рамштайн надо закрыть и Армию США гнать с территории Германии..
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16.06.2023 07:15 Відповісти
Nje sovsem tak. Djiplomati Baltijskih Stran ob etom preduprezhdalji, do 2014 goda. No njekto njeslushal i/ilji njehotjel uslishatj...
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16.06.2023 04:09 Відповісти
Як би це було правдою, або інший варіант- путін знав би про це достеменно, то він би не на Київ відправляв би парадні війська, а на Берлін. На Рейхстаг, макет якого кожного року будували і ламали знов і знов.
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15.06.2023 22:27 Відповісти
🙄 можно попробовать успеть произвести гуталин, валенки и балалайки-на всякий случай 😏
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15.06.2023 22:35 Відповісти
А чому б корпораціям, які виробляють зброю, не розмістити виробництво в китаї? Китайці швидко б наклепали мільярди "китайських копій"!
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15.06.2023 23:11 Відповісти
Дядько Ви дурак? Хто Китаю надасть технології зброї.... зовсім не думаєте перш ніж писати чи Кацап?
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16.06.2023 02:56 Відповісти
Не очікували що Московія буде воювати "м'ясом" як у Другу Світову!
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16.06.2023 02:55 Відповісти
..а тпр посчитайте в скольких странах НАТЫ у корыта были любители мокшанского мира...Не считая штази.. Эти идиоты тпр еще занимаются диверсиями в ЕС
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16.06.2023 07:12 Відповісти
 
 