У Конгресі США представили законопроєкт про вилучення заморожених активів РФ на користь України

У Конгресі Сполучених Штатів представили законопроєкт, який дозволить використовувати заморожені активи Росії для допомоги Україні. США вважають, що саме Росія має платити за відбудову України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Комітет з питань міжнародних відносин Сенату США.

"Після року повномасштабної війни Росії проти України російські суверенні активи на суму понад 300 мільярдів доларів залишаються замороженими по всьому світу", - зазначив сенатор США Джим Ріш.

Сенатор США Шелдон Вайтхаус додав, що для відновлення України знадобляться сотні мільярдів доларів. За спричинені руйнування має платити Росія та її диктатор Володимир Путін.

Законодавці пропонують Конгресові вжити заходів і заборонити адміністрації президента продавати російські державні активи, перш ніж вони можуть бути використані для допомоги Україні.

Цей проєкт закону має:

Дати президенту повноваження конфіскувати російські суверенні активи, які заморозили у Сполучених Штатах, і передати їх для допомоги в зусиллях із відновлення України;

Забороняти переказ коштів російським організаціям, які перебувають під санкціями, доти, доки Росія та її війська не підуть з України і не погодиться надати компенсацію за шкоду, заподіяну її війною;

Доручить президенту працювати з союзниками і партнерами над створенням міжнародного компенсаційного механізму для передачі конфіскованих або заморожених суверенних активів Росії для допомоги Україні;

Дає Управлінню з координації санкцій Державного департаменту додаткові ресурси для роботи з партнерами і союзниками за кордоном з метою конфіскації додаткових суверенних активів Росії в інших країнах;

Гарантує, що Путін, а не американські платники податків, відшкодує збитки, завдані неспровокованим вторгненням Росії в Україну.

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Раніше повідомоялося, що ЄС наближається до погодження схеми використання заморожених активів РФ для відбудови України.