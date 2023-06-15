Росіяни видають відео, на якому ЗСУ знищують російські САУ, за кадри ураження українських HIMARS, - Стратком ЗСУ

Російська пропаганда поширює відео, на якому нібито зафіксовано знищення українських HIMARS. Насправді ж це підбиті Силами оборони російські самоходні артилерійські установки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Брехня: у посадці на одній з ділянок фронту російським ударом "знищено кілька установок HIMARS". Кадри розповсюдили російські пабліки і "воєнокори z".

Правда: насправді, це ролик, який зняв дрон ЗСУ і на ньому зафіксовано українську атаку на самохідні артилерійські установки російських окупантів, знищені влучними ударами наших воїнів", - пише центр.

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Зазначається, що цей фейк спростували українські користувачі соцмереж. Сказано також, що росіяни навіть не прибрали українську музику з відео.