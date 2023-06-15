Росіяни видають відео, на якому ЗСУ знищують російські САУ, за кадри ураження українських HIMARS, - Стратком ЗСУ
Російська пропаганда поширює відео, на якому нібито зафіксовано знищення українських HIMARS. Насправді ж це підбиті Силами оборони російські самоходні артилерійські установки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Брехня: у посадці на одній з ділянок фронту російським ударом "знищено кілька установок HIMARS". Кадри розповсюдили російські пабліки і "воєнокори z".
Правда: насправді, це ролик, який зняв дрон ЗСУ і на ньому зафіксовано українську атаку на самохідні артилерійські установки російських окупантів, знищені влучними ударами наших воїнів", - пише центр.
Зазначається, що цей фейк спростували українські користувачі соцмереж. Сказано також, що росіяни навіть не прибрали українську музику з відео.
Будь ласка, зачекайте...
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https://zn.ua/ukr/war/vizhivannja-putina-malojmovirne-u-razi-peremohi-ukrajini-kissindzher.html
Патерьнет, Салдаты атрицательна васкресли! Да и Зеленских была читыри с палавинай, ну, может читыри с четвиртью.
"Количество уничтоженных НАТОВ"...
"Количество уничтоженных НАТ"
руZZкому міру повірити - себе обманути!
У тимчасово окупованих районах Донецької області оголосили у розшук молодшого сержанта ЗС РФ Романа Болдирєва. Він підозрюється у вбивстві п'ятьох товаришів по службі під Бахмутом, пишуть 15 червня підконтрольні бойовикам ЗМІ.
Болдирєв убив окупантів через побутову сварку. Молодший сержант побився з товаришами, які несли чергування біля міста у ніч проти 12 червня.
від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
Если верить официальным сводкам, российская армия еще полгода назад «уничтожила» всю военную технику ВСУ.
по состоянию на 8 декабря, Россия якобы уничтожила 44 «Хаймарса», хотя в общей сложности странами НАТО на тот момент было поставлено всего 35 «Хаймарсов» и их аналогов. При этом убедительных доказательств уничтожения хотя бы одного «Хаймарса» до сих пор нет.
В Белгородской обл. неизвесные ночью проникли в пункт отдыха подразделения "Запад-Ахмат" и убили спящих кадыровцев-14шт.,
ранили- 27. Применялись ножи и пистолеты.
Неизвесных ищут. Предположительно это или РДК или "вагнеровцы".
я намедни почитал про системы ПРО, которые разрабатываются США с 80-х годов
Это что-то. Попасть за пределами атмосферы кинетическим зарядом (боеголовка без взрывчатки) в атакующую боеголовку на встречной скорости 15 км/с
Это даже не пулей в пулю. Пули на такой скорости не летают
Пятнадцать километров в секунду
В секунду
Кацапы атаковали систему Патриот, размещенную возле Киева, 16-ю баллистическими (еще раз повторю, БАЛЛИСТИЧЕСКИМИ). ракетами.
Патриот сбил всех
Вопросы есть?
- Альберт Ейнштейн
1НУЛЬ днів, як мосКАЛь не збрехав
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/16/7407094/ ВИДЕО Спецоперация на Херсонщине: бойцы ССО спасли оккупантов, которые тонули после подрыва ГЭС