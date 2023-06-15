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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни видають відео, на якому ЗСУ знищують російські САУ, за кадри ураження українських HIMARS, - Стратком ЗСУ

фейк

Російська пропаганда поширює відео, на якому нібито зафіксовано знищення українських HIMARS. Насправді ж це підбиті Силами оборони російські самоходні артилерійські установки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 

"Брехня: у посадці на одній з ділянок фронту російським ударом "знищено кілька установок HIMARS". Кадри розповсюдили російські пабліки і "воєнокори z".

Правда: насправді, це ролик, який зняв дрон ЗСУ і на ньому зафіксовано українську атаку на самохідні артилерійські установки російських окупантів, знищені влучними ударами наших воїнів", - пише центр.

Також читайте: Росіяни поширюють фейки про втрати ЗСУ, щоб дізнатися реальні цифри, - Маляр

Зазначається, що цей фейк спростували українські користувачі соцмереж. Сказано також, що росіяни навіть не прибрали українську музику з відео. 

інформаційна війна (360) пропаганда (2808) Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (37)


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Топ коментарі
+31
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15.06.2023 22:40
+30
Запорожье. Пока ущербные обсасывали подбитый Леопард , ВСУ освободили плацдарм , с которого в Токмак уже будут прилетать артснаряды. Есть продвижение на Мелитопольском направлении.
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15.06.2023 22:30
+16
В українців з цього приводу є дуже влучний вираз : дурень думкою багатіє!
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15.06.2023 22:44
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Запорожье. Пока ущербные обсасывали подбитый Леопард , ВСУ освободили плацдарм , с которого в Токмак уже будут прилетать артснаряды. Есть продвижение на Мелитопольском направлении.
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15.06.2023 22:30 Відповісти
Дипломат-ветеран Кіссінджер зазначив, що важливо, щоб Україна вийшла з війни сильною демократією, і бажано уникнути «розпаду Росії або перетворення її на обуреного імпотента», що може призвести до нової напруженості. Він описав Путіна як «постать у стилі Достоєвського, охоплену амбівалентністю і нездійсненними прагненнями».

https://zn.ua/ukr/war/vizhivannja-putina-malojmovirne-u-razi-peremohi-ukrajini-kissindzher.html
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15.06.2023 22:45 Відповісти
дядя кіся один із тих, хто особисто затверджував путьку як наступника єльцина. формально це робив сексофоніст клінтон, але за порадою кісі. а ще я не маю жодного сумніву, шо саме кіся стоїть за вигодовуванням китайського режиму. типу (менторським тоном) зростання економіки і рівня життя в авторитарних режимах неминуче призведуть до зміни самого режиму. ага. коротше, давно вже його черв'яки зачекалися.
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15.06.2023 23:05 Відповісти
Якщо імпотент обуриться, то в нього імпотентність тільки ЗРОСТЕ.
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16.06.2023 00:45 Відповісти
Идиот Какашников уже наверно медаль себе поцепил за очередное "уничтожение" Хаймарса )))
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15.06.2023 22:37 Відповісти
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15.06.2023 22:40 Відповісти
Впереди нас!!!🤣
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15.06.2023 22:52 Відповісти
Вывсьоврьоти!

Патерьнет, Салдаты атрицательна васкресли! Да и Зеленских была читыри с палавинай, ну, может читыри с четвиртью.
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16.06.2023 00:43 Відповісти
Современной российскою, правильно писать НАТЫ.
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16.06.2023 04:59 Відповісти
Спорный момент. Возможно, ещё более больше правильно современной российскою будет писать НАТОВ.
"Количество уничтоженных НАТОВ"...
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16.06.2023 17:50 Відповісти
Согласен, хотя и это утверждение спорно, возможно, правильно будет:
"Количество уничтоженных НАТ"
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16.06.2023 18:42 Відповісти
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16.06.2023 19:19 Відповісти
...Рогозя тпр крутой,ему ,яйки от быка приштопали...
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16.06.2023 07:03 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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16.06.2023 09:03 Відповісти
В українців з цього приводу є дуже влучний вираз : дурень думкою багатіє!
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15.06.2023 22:44 Відповісти
Тим паче, що "

У тимчасово окупованих районах Донецької області оголосили у розшук молодшого сержанта ЗС РФ Романа Болдирєва. Він підозрюється у вбивстві п'ятьох товаришів по службі під Бахмутом, пишуть 15 червня підконтрольні бойовикам ЗМІ.

Болдирєв убив окупантів через побутову сварку. Молодший сержант побився з товаришами, які несли чергування біля міста у ніч проти 12 червня.
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15.06.2023 23:21 Відповісти
Уявляю собі такий плакат: " Молодший сержант Болдирєв убив 5 росіян! А скільки росіян убив ти?
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16.06.2023 08:09 Відповісти
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула.... хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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16.06.2023 09:04 Відповісти
«Новой газеты Европа»

Если верить официальным сводкам, российская армия еще полгода назад «уничтожила» всю военную технику ВСУ.
по состоянию на 8 декабря, Россия якобы уничтожила 44 «Хаймарса», хотя в общей сложности странами НАТО на тот момент было поставлено всего 35 «Хаймарсов» и их аналогов. При этом убедительных доказательств уничтожения хотя бы одного «Хаймарса» до сих пор нет.
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15.06.2023 22:52 Відповісти
"Ваza"

В Белгородской обл. неизвесные ночью проникли в пункт отдыха подразделения "Запад-Ахмат" и убили спящих кадыровцев-14шт.,
ранили- 27. Применялись ножи и пистолеты.
Неизвесных ищут. Предположительно это или РДК или "вагнеровцы".
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16.06.2023 00:19 Відповісти
Петров и Баширов шалят, сейчас не выездные, теряют клалификацию, ну не подаваться же им в самом деле на пособие.
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16.06.2023 02:37 Відповісти
по высокоточному оружию кацапы уже давно в глубокой сраке
я намедни почитал про системы ПРО, которые разрабатываются США с 80-х годов
Это что-то. Попасть за пределами атмосферы кинетическим зарядом (боеголовка без взрывчатки) в атакующую боеголовку на встречной скорости 15 км/с
Это даже не пулей в пулю. Пули на такой скорости не летают
Пятнадцать километров в секунду
В секунду
Кацапы атаковали систему Патриот, размещенную возле Киева, 16-ю баллистическими (еще раз повторю, БАЛЛИСТИЧЕСКИМИ). ракетами.
Патриот сбил всех
Вопросы есть?
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15.06.2023 23:02 Відповісти
есть вопрос а как мокшанские будет Леопарда убивать за деньги,каменюгой или лопатой???
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16.06.2023 07:06 Відповісти
Нехай вірять,вони ж повірили що їх зустрічатимуть як визволителів.
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15.06.2023 23:02 Відповісти
Гуляло по мережі відео, ще рано навесні, де "абрамс" свинопесики підбили. Якась зйомка цікава, все зеленіє як влітку і незрозуміло у яких теплих країнах місце дії фільму.
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15.06.2023 23:03 Відповісти
Це було в павільонах "Мосфільму" !
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16.06.2023 00:51 Відповісти
Може і там, взагалі вони перевантажені. Замість фільмів про дєдов знімають короткометражне лайно на замовлення міністерства війна расєянськой *********.
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16.06.2023 01:23 Відповісти
Рашка це країна патологічний злодій-клептоман.Їм все одно що красти ;чужі відео ,зерно зерновозами, сковорідки і унітази з квартир ,дітей, єкспонати музеїв ,заводи, чужі території. Це не реально згадати все ,чого б ці виродки не вкрали.
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15.06.2023 23:04 Відповісти
сковородку за 700000 грн им не удалось украсть из бомбоубежищя, да и барабаны все на месте, которые для успокоения
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15.06.2023 23:23 Відповісти
Останнє, на що схожі цілі на відео-це HIMARS. Схоже рівень морального падіння кацапні вже навіть слово "деградація" не охарактеризує. Це щось невідоме у Всесвіті. З паралельної реальності.
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15.06.2023 23:41 Відповісти
"Icнують лише дві безконечні речи - Всесвіт та дурість. Однак за Всесвіт я не ручатимусь."

- Альберт Ейнштейн
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16.06.2023 00:48 Відповісти
пройшло 1 НУЛЬ днів, як мосКАЛь не збрехав
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16.06.2023 06:33 Відповісти
..я постоянно читаю художественный свист с болот мацковии...Особенно нравится та часть,бреда где уничтожено вооружение которого нет в Ukraine
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16.06.2023 06:54 Відповісти
https://t.me/bazabazon/18589 В Курской области взрыв. По предварительным данным беспилотник атаковал вышку связи в поселке Красниково, но, задев ее, влетел в административное здание предприятия «Белполь». На данный момент горят уже два здания - огонь перекинулся и на склад. Площадь пожара - 1500 квадратных метров. ВИДЕО
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16.06.2023 07:20 Відповісти
https://t.me/bazabazon/18590 Момент взрыва в Курской области с камер домофона. Судя по ним, взрыв произошел в 2:14 утра......пока вы спали
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16.06.2023 07:24 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4598755-prezydent-*******-vyna-za-ahressyui-protyv-ukrayny-lezhyt-na-vsekh-rossyianakh Президент Чехии: Вина за агрессию против Украины лежит на всех россиянах
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16.06.2023 07:30 Відповісти
07:31

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/16/7407094/ ВИДЕО Спецоперация на Херсонщине: бойцы ССО спасли оккупантов, которые тонули после подрыва ГЭС
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16.06.2023 08:00 Відповісти
5 орков загрузили в лодку ,по прибытии голоса - "где ты этих сук набрал !"
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16.06.2023 08:06 Відповісти
 
 