Ветеринари з благодійного фонду "ВетЕвак" потребують допомоги з СТО транспорту та закупкою медикаментів для виїзду у прифронтові регіони

Українські ветеринари створили благодійний фонд "ВетЕвак", який допомагає тваринам на прифронтових територіях. Волонтери потребують допомоги для СТО транспорту та закупки медикаментів для наступних виїздів у прифронтові регіони.

Про це Цензор.НЕТ розповіла засновниця благодійного фонду "ВетЕвак" Анастасія Куліш.

"Мета нашого фонду - надати кваліфіковану допомогу тваринам на прифронтових територіях, власники котрих опинились у скрутному становищі через війну. З 05.05-07.05 з командою ветеринарів провели перший виїзд у прикордонну Сумську область, де під обстрілами нам вдалося провести 173 вакцинації від сказу, 24 операції та видати 160 кг корму", - розповіла вона.

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"Наразі ми потребуємо кошти на СТО транспорту та закупку медикаментів для другого виїзду", - звернулися ветеринари-волонтери за допомогою до українців.

Сторінка фонду за посиланням.

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