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Новини Війна
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Ветеринари з благодійного фонду "ВетЕвак" потребують допомоги з СТО транспорту та закупкою медикаментів для виїзду у прифронтові регіони

ветевак

Українські ветеринари створили благодійний фонд "ВетЕвак", який допомагає тваринам на прифронтових територіях. Волонтери потребують допомоги для СТО транспорту та закупки медикаментів для наступних виїздів у прифронтові регіони.

Про це Цензор.НЕТ розповіла засновниця благодійного фонду "ВетЕвак" Анастасія Куліш.

"Мета нашого фонду - надати кваліфіковану допомогу тваринам на прифронтових територіях, власники котрих опинились у скрутному становищі через війну. З 05.05-07.05 з командою ветеринарів провели перший виїзд у прикордонну Сумську область, де під обстрілами нам вдалося провести 173 вакцинації від сказу, 24 операції та видати 160 кг корму", - розповіла вона.

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"Наразі ми потребуємо кошти на СТО транспорту та закупку медикаментів для другого виїзду", - звернулися ветеринари-волонтери за допомогою до українців.

Сторінка фонду за посиланням.

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Автор: 

благодійність (571) тварини (465) допомога (8370) захист тварин (85)


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Мене дивує , а чім займається державна ветеринарна служба ?
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15.06.2023 23:46 Відповісти
Хабарі бере, особливо коли СЕС замінили.
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16.06.2023 04:29 Відповісти
Щорічно держава виділяє вакцини проти сказу !! Але ніхто вакцінацію не проводить. Вакцини зберігають , а потім знищують , коли виходить термін строку. Сидять нічого не роблять. Тількі на папері роблять звіти і більше нічого. Вони повинні ходити по селах та щепити всіх тварин. Але !! Навіщо. Є волонтери. А вони тількі зарплату в кишеню кладуть. . Рівень кваліфікації державних ветлікарів на н з кому рівні. Більшість не може зробити внутрішньовенну ін'єкцію тварині. І так кругом. За яким бісом їх там тримають ? Коли вистрелить сказ , щоб об'явити карантин і більше нічого вони не роблять.
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16.06.2023 14:10 Відповісти
 
 