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Із чотирьох визволених сіл у Донецькій області евакуювали всіх жителів, які залишалися там, - ОВА

сторожове

Зі звільнених чотирьох сіл Донецької області – Благодатного, Сторожевого, Нескучного та Макарівки – евакуювали 30 цивільних – усіх, хто був там в окупації.

Про це 14 червня на брифінгу повідомив голова ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Загальна кількість людей, яких уже перевезли до місця, де їм надається медична та психологічна допомога і необхідні продукти харчування (ці люди евакуйовані), їх зараз 30 осіб із вказаних населених пунктів, одна людина з інвалідністю", – розповів керівник Донецької ОВА.

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За його словами, для евакуйованих підготували місця для їх тривалого перебування поза межами області, оскільки в Донецькій області наразі немає безпечних населених пунктів.

"Тут мова не ведеться, хтось хоче їхати, хтось не хоче, – усіх забираємо та евакуюємо. Спочатку евакуюємо до певного стабілізаційного пункту на території області, де їм надається допомога… і далі вже за межі області", – відповів на уточнювальне запитання Кириленко.

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евакуація (2318) Донецька область (8546) деокупація (950)


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о, корегувальників побільшає!!!!!!!! 😡😡😡😡
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15.06.2023 23:36 Відповісти
Дійсно. Може хоч подумають евакуювати їх подалі від фронту.
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15.06.2023 23:43 Відповісти
 
 