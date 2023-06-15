Протягом 15 червня росіяни 21 раз обстріляли Сумщину, зафіксовано 98 вибухів, поранено 3 дітей, - ОВА
Російська армія протягом дня здійснила 21 обстріл прикордонних громад Сумської області, завдавши низку пошкоджень і поранивши трьох дітей, одна дитина госпіталізована.
Як передає Цензор.НЕТ про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила в Телеграмі.
За даними ОВА, усього за день в області пролунали 98 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Глухівська, Есманська, Свеська, Середино-Будська громади.
Зокрема у Глухівській громаді лунали мінометні обстріли (19 вибухів).
Внаслідок одного з обстрілів поранення отримали троє дітей - 2010, 2013 та 2014 років народження. Одну дитину госпіталізували, іншим надано медичну допомогу без госпіталізації.
По Есманській громаді ворог скинув шість мін.
У Білопільській громаді зафіксовано 23 вибухи з міномету. Також був авіаудар із гелікоптера - пуск 9 некерованих ракет (НУРС).
По Свеській громаді росіяни били з міномету – зафіксовано чотири вибухи.
По Середино-Будській громаді ворог здійснив авіаудар із гелікоптеру - був зафіксований пуск п’яти ракет типу НУРС (5 вибухів). Також були мінометні обстріли (15 вибухів). Внаслідок одного з мінометних обстрілів загорілась покрівля двоповерхової адміністративної будівлі підприємства.
У Миколаївській громаді зафіксований мінометний обстріл (6 вибухів).
У Краснопільській громаді був мінометний обстріл (один вибух).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль