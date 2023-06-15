Малоімовірно, що Путін залишитися при владі у разі поразки в Україні, - Кіссинджер

Колишній державний секретар США Генрі Кіссинджер вважає "малоймовірним", що президент РФ Владімір Путін залишиться при владі, якщо Росія буде змушена відмовитися від військової агресії в Україні та прийняти мирну угоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Я хотів би бачити Росію, яка визнає, що її відносини з Європою повинні базуватися на угоді і своєрідному консенсусі, і я вважаю, що ця війна, якщо вона закінчиться належним чином, може зробити це досяжним", – сказав Кіссинджер.

На запитання, чи зможе Путін залишитися при владі, якщо війна закінчиться на таких умовах, Кіссінджер відповів: "Це малоймовірно".

На його думку, сторони конфлікту мають подумати про те, як вони хочуть закінчити його дипломатичним шляхом. Існує ризик, що військові відносини між державами домінуватимуть над геополітичним мисленням і перетворять війну на глобальний конфлікт, втягуючи в нього такі країни, як Китай, додав він.

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Дипломат-ветеран зазначив, що важливо, щоб Україна вийшла з війни сильною демократією, і бажано уникнути "розпаду Росії або перетворення її на обуреного імпотента", що може призвести до нової напруженості. Він описав Путіна як "постать у стилі Достоєвського, охоплену амбівалентністю і нездійсненними прагненнями".

"Європа стане більш стабільною, світ стане більш стабільним, коли Росія прийме той факт, що вона не може завоювати Європу, але вона повинна залишатися частиною Європи на основі певного консенсусу, як це роблять інші держави", – сказав Кіссинджер.