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Новини Війна
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Малоімовірно, що Путін залишитися при владі у разі поразки в Україні, - Кіссинджер

кіссінджер

Колишній державний секретар США Генрі Кіссинджер вважає "малоймовірним", що президент РФ Владімір Путін залишиться при владі, якщо Росія буде змушена відмовитися від військової агресії в Україні та прийняти мирну угоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Я хотів би бачити Росію, яка визнає, що її відносини з Європою повинні базуватися на угоді і своєрідному консенсусі, і я вважаю, що ця війна, якщо вона закінчиться належним чином, може зробити це досяжним", – сказав Кіссинджер.

На запитання, чи зможе Путін залишитися при владі, якщо війна закінчиться на таких умовах, Кіссінджер відповів: "Це малоймовірно".

На його думку, сторони конфлікту мають подумати про те, як вони хочуть закінчити його дипломатичним шляхом. Існує ризик, що військові відносини між державами домінуватимуть над геополітичним мисленням і перетворять війну на глобальний конфлікт, втягуючи в нього такі країни, як Китай, додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальні переговори між Україною та РФ можливі до кінця року, - Кіссинджер

Дипломат-ветеран зазначив, що важливо, щоб Україна вийшла з війни сильною демократією, і бажано уникнути "розпаду Росії або перетворення її на обуреного імпотента", що може призвести до нової напруженості. Він описав Путіна як "постать у стилі Достоєвського, охоплену амбівалентністю і нездійсненними прагненнями".

"Європа стане більш стабільною, світ стане більш стабільним, коли Росія прийме той факт, що вона не може завоювати Європу, але вона повинна залишатися частиною Європи на основі певного консенсусу, як це роблять інші держави", – сказав Кіссинджер.

Автор: 

Кіссинджер Генрі (14) путін володимир (23862)


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Топ коментарі
+9
Зате аґент "кґб", "кіссінджер" залишиться незмінним.
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15.06.2023 23:31
+8
кісінджер = жданов х 2.
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15.06.2023 23:31
+4
Ого,вже запустили " у разі поразки".А що для людства є ще варіант,як окрім поразки маскви.Що дідові покоління берлусконі дивуватися.
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15.06.2023 23:41
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Зате аґент "кґб", "кіссінджер" залишиться незмінним.
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15.06.2023 23:31 Відповісти
кісінджер = жданов х 2.
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15.06.2023 23:31 Відповісти
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16.06.2023 02:00 Відповісти
Йому 100 років? Йому вже начхати на хутина . Чім довше хутин у владі, тім більше буде вбитих українців. Так що чекати у моря погоди не треба. Треба його знешкодити як Каддафі
Кіссінджер виправдовує той факт , що хутина ще не вбили
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15.06.2023 23:37 Відповісти
після хутіна буде інший хутін, можливо ще більш кровожерливий і менш сцикливий за нинішнього хутіна. тому для Європи і українців буде краще колм та федерація розлетиться на кільканадцять окремих республік.
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16.06.2023 02:03 Відповісти
Кількадцять
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16.06.2023 08:02 Відповісти
Так над цім потрібно працювати . Маю надію шо перемовини з місцевими єлітами майбутніх нових краін вже ведуть
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16.06.2023 09:13 Відповісти
Товаріщ Кіссинджер проходить накуй мімо.
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15.06.2023 23:38 Відповісти
Ого,вже запустили " у разі поразки".А що для людства є ще варіант,як окрім поразки маскви.Що дідові покоління берлусконі дивуватися.
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15.06.2023 23:41 Відповісти
Дедушка Киссинджер никогда не ошибается.
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15.06.2023 23:58 Відповісти
Кісинджер, як раз помилявся завжди!
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16.06.2023 00:40 Відповісти
І при Ніксоні і тим більше при Форді. А Китай!?
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16.06.2023 00:42 Відповісти
Киссинджер говорил, что хуьло второй Петр Великий

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16.06.2023 01:55 Відповісти
Посмотрел на старого в профиль ,подумал Ясир Арафат..Ошибся..Старею..
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16.06.2023 06:59 Відповісти
Йшов би ти вже на .... пенсію, діду.
Досить уже того що вигодував Китай на наші голови.
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16.06.2023 00:16 Відповісти
Сподіваюся, цей 100-річний дід ще побачить, як здихають путін, мєдвєдєв, лавров, пєсков і всілякі інші ******* та шойгу.
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16.06.2023 00:38 Відповісти
На самом деле показательная риторика. Зная кто все эти десятилетия танцевал этого старого пердуна, уже сам факт что даже он заговорил о таких вещах дорогого стоит. А эксперт из него хреновый. Всю свою аналитику он просрал в чистую. Просто это все было так давно, что кроме фамилии никто ничего не помнит.
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16.06.2023 01:56 Відповісти
Там уже на кладбище ******** прогулы этому старому казлу ставить,Из-за таких маразматиков аналитиков нам оружие Запад по пол года рожает давать чи нет.
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16.06.2023 02:07 Відповісти
Та що ви все: Запад, оружие , давать не давать. Висновок може бути тільки один - свій ВПК,армія, своя зброя. За 30 років "мудрий нарід", влада, обдурені фейком про "мишебратья" нищила обороноздатність України. Порох намагався справити ситуацію, але тупий "мудрий нарід" не зрозумів.
В результаті "маємо те що маємо"(С). І перспективи туманні, останній цвях "мудрий нарід" забив в 2019 році. Але що поробиш, як нема розуму, то й не буде.
Ізраїль тому й існує, що створив армію і свою зброю. Беріть приклад!
Хоча вже пізно. Як сказав Гавтадзе "процесс пошла"
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16.06.2023 08:27 Відповісти
Та пох, ймовірність що те шмигло залишиться при владі Є. А якщо ні, то владу захопить такий же психічно хворий недопалок. Там концепція не зміниться. Орда є орда!
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16.06.2023 07:46 Відповісти
"Я хотів би бачити Росію..." - більше про Кіссінжера можна нічого не обговорбвати
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16.06.2023 08:04 Відповісти
 
 