Обговорення в ОП звільнення Кличка з КМДА зайшло в глухий кут: усі кандидати на посаду відмовилися від портфеля, - ЗМІ

Це стало відомо після вечірньої наради, яка сьогодні, за даними декількох джерел, пройшла у президента Зеленського.

На Банковій триває активне обговорення питання ухвалення президентом рішення про зняття з посади голови КМДА Віталія Кличка, а також начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Внаслідок чого обидві посади може обійняти одна довірена особа президента, про це пише ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

Йшлося про основного кандидата на посаду — ексглаву Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, та запасного – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

Але, за інформацією ZN.UA, сьогодні ввечері обидва кандидати відмовилися від посади, тому "зачистка" столиці поки призупинена.

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Водночас, за деякими джерелами, обговорювався ще один варіант — кандидатура колишнього помічника ексзаступника голови ОПУ Кирила Тимошенка. Однак бекграунд Юрія Голика, якого добре знають у НАБУ, точно не для софітів. Тому його згода допомогти президенту теж малоймовірна.

Таким чином, основне завдання Банкової — оперативно знайти людину, яка погодиться сісти одразу у два крісла в Києві та реалізувати план Зеленського зі знищення місцевого самоврядування в столиці України.

Як повідомляють джерела, сьогодні о 24.00 планується ще одна нарада з цього приводу. Всі рішення, найімовірніше, проводитимуть через РНБО. Намагаючись виправдати їх в очах міжнародних партнерів, які, м'яко кажучи, навряд чи вітатимуть такий антидемократичний крок Зеленського.

Раніше ZN.UA повідомляло, що за результатами перевірок у Києві та інших областях можуть бути зняті не лише Кличко та Попко, а й майже всі голови районних державних адміністрацій столиці, плюс — низка голів обласних військових адміністрацій та їхніх заступників.