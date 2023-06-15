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Обговорення в ОП звільнення Кличка з КМДА зайшло в глухий кут: усі кандидати на посаду відмовилися від портфеля, - ЗМІ

кличко,камишин

Це стало відомо після вечірньої наради, яка сьогодні, за даними декількох джерел, пройшла у президента Зеленського.

На Банковій триває активне обговорення питання ухвалення президентом рішення про зняття з посади голови КМДА Віталія Кличка, а також начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Внаслідок чого обидві посади може обійняти одна довірена особа президента, про це пише ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

Йшлося про основного кандидата на посаду — ексглаву Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, та запасного – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

Але, за інформацією ZN.UA, сьогодні ввечері обидва кандидати відмовилися від посади, тому "зачистка" столиці поки призупинена.

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Водночас, за деякими джерелами, обговорювався ще один варіант — кандидатура колишнього помічника ексзаступника голови ОПУ Кирила Тимошенка. Однак бекграунд Юрія Голика, якого добре знають у НАБУ, точно не для софітів. Тому його згода допомогти президенту теж малоймовірна.

Таким чином, основне завдання Банкової — оперативно знайти людину, яка погодиться сісти одразу у два крісла в Києві та реалізувати план Зеленського зі знищення місцевого самоврядування в столиці України.

Як повідомляють джерела, сьогодні о 24.00 планується ще одна нарада з цього приводу. Всі рішення, найімовірніше, проводитимуть через РНБО. Намагаючись виправдати їх в очах міжнародних партнерів, які, м'яко кажучи, навряд чи вітатимуть такий антидемократичний крок Зеленського.

Раніше ZN.UA повідомляло, що за результатами перевірок у Києві та інших областях можуть бути зняті не лише Кличко та Попко, а й майже всі голови районних державних адміністрацій столиці, плюс — низка голів обласних військових адміністрацій та їхніх заступників.

Автор: 

КМДА (2372) Київ (19525) Кличко Віталій (3516) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+76
Ти, Зеля, зняв би себе разом з Єрмаком, поки не пізно! Адже відповідати за Оман, Чонгар та злочинну бездіяльність все рівно прийдеться...
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15.06.2023 23:50
+71
Викусив, чмоня? Захищайте Кличка, кияни, бо поставлять зеленого, то й листя з каштанів пообгризають
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15.06.2023 23:52
+68
Клоуну Кличко не по зубам.
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15.06.2023 23:44
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Якщо Зеленський хоче відсторонити Кличка, це має бути відсторонення поєдинком. Бо демократію може здолати лише сила авторитаризму. Або всі дізнаються те, що й так відомо: Зеленський - обаний сцикун.(ц)Митець
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16.06.2023 01:29 Відповісти
Вова, не буянь.. за Нашего Витальку получишь в лоб.. работаем.. работаем все вместе.. ты молодец.. он молодец.. и никто ничего не шатает..
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16.06.2023 01:21 Відповісти
Не шуткуй так про ,,работаєм вмєстє,,, бо у голобородька ,, работаєм,, означає - красти Народні гроші.
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16.06.2023 07:24 Відповісти
суки зелені,горіти вам ........
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16.06.2023 10:11 Відповісти
Ну, значить вже час починати в КМДА розмови про відсторонення Зеленського. Нокаут, так нокаут.
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16.06.2023 05:14 Відповісти
Їрмака і всю ЗЕлену мафію.
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16.06.2023 05:37 Відповісти
Тільки спробуйте прибрати Кличка- самі не раді будете! 🤬
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16.06.2023 05:31 Відповісти
На жаль, зараз кияни нічого не зможуть зробити через заборону мітингів, а от Віталік може задіяти свої іноземні зв'язки для боротьби з ЗЕленою чумою або через суди боротися..
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16.06.2023 05:36 Відповісти
Тільки Майдан допоможе убрати цю зелену плесняву!
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16.06.2023 07:25 Відповісти
Знову цвітуть каштани...
Як тебе не любити, Києве мій ! 😂
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16.06.2023 09:06 Відповісти
Чесно протистояти Кличку зєля не може, тому й діє підло.
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16.06.2023 09:14 Відповісти
А судді хто - князєв?... (вибачте, що використав цитату пушкіна - просто, дуже влучна)
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16.06.2023 09:16 Відповісти
Невже Колю Мітбола Їрмак поставить замість Кличка ? Це буде п..ць
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16.06.2023 05:34 Відповісти
"хуженєбудіт"
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16.06.2023 07:36 Відповісти
ТаКакаяРазніца! Найвєлічнішому віднішє!
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16.06.2023 07:58 Відповісти
Чим ближче перемога, тим більше їх ковбасить. Його Кличко на 0 помножить, агента москв
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16.06.2023 06:54 Відповісти
Болваны ищут новых кулиничей на жирные керивны посады.
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16.06.2023 07:07 Відповісти
Вова, Мера Киева выбирали Киевляне!
И не тебе его снимать!
В своем тупом квартале командуй.

Позвони Батону в Ростов, расспроси его почему он не захотел в Евросоюз и что из этого получилось.....
Учиться надо на чужих ошибках.
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16.06.2023 07:20 Відповісти
Вова там ретранслятор. Ви звертаєтесь до ретранслятора.
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16.06.2023 07:35 Відповісти
бе3углу або тищенку 3апропонуйте ці погодяться
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16.06.2023 07:24 Відповісти
Кияни вибирали Кличка і не зелепухам його знімати, а кияни не повинні це проковтнути, влада під час війни займається темними справами, а права народу притісняє, користуючись ситуацією.
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16.06.2023 07:36 Відповісти
мабуть все банально просто, Кличко просто не має БАРАБАНА, в нього кулаки
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16.06.2023 08:17 Відповісти
О це ж стосовно статтей 140-146 Конституції України, там жеж написано про місцеве самоврядування і Охвіс ПриБоневтіку вже відверто заявляють ху із ЗеБосс.
Давно вважаю запотрібне, стрілять тих падлюк, одні плюси.
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16.06.2023 07:53 Відповісти
Мабуть претенденти на комісыю прийшли без барабанів і відмовились
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16.06.2023 08:15 Відповісти
Зеленський Гайдаю та Камишину:

- завтра на конспиративной квартире нас ждёт засада. Придется отстреливаться. Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас.
- Да уж!
<...>
- Они надеются нас взять живьём, порохоботы! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам БАРАБАН. "А .. я тихесенько в ліс піду". Сможете нас прикрыть?

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16.06.2023 08:25 Відповісти
зрадники зелени, будують сталінську державу.
Готуйтеся до втечі, на Майдані буде жарко.
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16.06.2023 08:46 Відповісти
Як корінний киянин скажу так: я не дуже задоволений роботою кличка, однак, він поки найкращий мер Києва з-поміж усіх тих, які були за останні 30 років. При цьому він постійно росте і розвивається як професіонал навідміну від клоуна. І до того ж Кличка два рази поспіль обирали кияни, а не кріваражани, тому киянам його і звільняти. Так що клоуни - ідуть нахєр. Кличко - мер Києва.
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16.06.2023 08:48 Відповісти
Кличка обирали кияни!

ЗЄля може гуляти мєлкім криворожскім лєсом.
А якщо буде сіпатись, кияни вийдуть на захист Кличка незважаючи ні на що!
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16.06.2023 09:02 Відповісти
Продолжаются переговоры с Юзиком и Жекой, но усложняются реальностью получить по хлебалу от Кличка прям на церемонии получения киевской булавы...
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16.06.2023 09:02 Відповісти
****** з банкової трохи мабуть не урахував уроки історії. Один інший ****** колись був вже намагався нагодувати киян каштанами. В результаті під пологом ночі драпав в рААААстов, аж пообсикав і пообсирав копитця. Членограй, воно тобі нада? Подумай трохи, якщо є чим. Бо будеш грати на роялі виключно пальцем. Одним. Ноги. І ним же і в дупі колупатися.
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16.06.2023 09:15 Відповісти
зеленечмо дуже хоче прибрати Кличка. але Кличка обрали кияни на виборах і тільки кияни мають вирішувати хто буде їх мером
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16.06.2023 09:17 Відповісти
Узурпація влади йде повним ходом . А моя кандидатура - Мар'яша Безмозгла .
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16.06.2023 09:22 Відповісти
зараз нова звізда є!
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16.06.2023 11:58 Відповісти
Зеля четко идет дорогой януковича. Поэтому выход на майдан УЖЕ просится.Да и давно его не было - пора разогнать жОПу и поставить военное руководство.Украина от этого очень сильно выиграет.Бояться не нужно.Война.
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16.06.2023 09:31 Відповісти
КиЯни обрали Кличка і не засланцям з ОПи вирішувати долю його на посту голови КМДА..
ой загрАється Зєля зі своїм фаворитом дермаком в Йаника, той також починав з пропихування ************ ПОпова..
дебіли-експериментатори наголосували на нашу голову, Україні, Йаника-джуніора
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16.06.2023 10:20 Відповісти
Цікаво, хоч один справжній корінний киянин тут серед дописувачів за Вітальку є?)
Бо його електорат - це "працюю у Києві, живу у Києві, а на вихідні їду додому", як і зелін також.
Рома Ратушний загинув, а суди по Протасову так і йдуть, будівельна мафія мера не здається. Днями Олег Симороз у суді відстояв Микільську Слобідку від тотальної забудови, буде апеляція від мафії. Віталька дав добро знести будинок на Софіївській, де Грушевський оголошував Універсал, щоб вперти чергове страхіття. Петиції стосовно збереження урочища Покол тощо, які відстоював Ігор Луценко поки не став радником Віталькі...Так живе місто. Але кугутам це не цікаво, мєлкопісєчнік мер(є фото в інеті у синіх плавках), бандюк з 90х й надалі знищує місто.
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16.06.2023 10:59 Відповісти
Ти ще капонір повний гівна забуло відстояти, корінне!

Якщо з Києва виъдуть всі хто "на вихідні їду додому" - то ти булку хліба не зможеш купити! Не кажучі всже шо через місяць захлинеся у власному гівні

Ти б поякувало що всі ті люди тебе обслуговують за мізерну зарплатню! В тому, шо тебе мамка висрала в Києві - є якась твоя заслуга, чучєло корінне?
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20.06.2023 11:47 Відповісти
І тобі не кашляти телеграф телеграфич
З"їздив бі на морько, відпочив, бо вже пальці о клаву стер, бідося. Балеарське море таке чудове)Мало платять на раісі чи банально не виїзний, чи твоя Валюха-колясочніца заважає, тому і злий такий.
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22.06.2023 15:12 Відповісти
Лошадь дирява,не труси.
Бо получите всією сім'єю в іпало.
А тепер здртсни,падаль зелена.
Ми вас просто пеоевалимо,будеш бігать по Києву,з обіч ратими ногами.
Як ви заіпади, мразі зелені.
Будете бітами забиті в гівно
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27.06.2023 13:12 Відповісти
Гебня і кацапи за Вітальку, підтвердив гебіст Швец. Хто б сумнівався, якщо головний спонсор Вітальки - це опезежопнік Львочкін. Свій триколор у дупу собі вставиш.
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28.06.2023 16:17 Відповісти
Так а что там с портфелем ?
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16.06.2023 11:40 Відповісти
Клас, супер! Гайдая-киздуна (він же без області залишився), чи тимошенка-мародера гуманітарки? От вам рівень кадрової політики! За Кличка люди голосували, тому звільняти його не мають права. Так можна докеруватись що і президента звільнити і поставити замість нього його керівника офісу, якщо звільняти з виборних посад.
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16.06.2023 11:57 Відповісти
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