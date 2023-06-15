Обговорення в ОП звільнення Кличка з КМДА зайшло в глухий кут: усі кандидати на посаду відмовилися від портфеля, - ЗМІ
Це стало відомо після вечірньої наради, яка сьогодні, за даними декількох джерел, пройшла у президента Зеленського.
На Банковій триває активне обговорення питання ухвалення президентом рішення про зняття з посади голови КМДА Віталія Кличка, а також начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Внаслідок чого обидві посади може обійняти одна довірена особа президента, про це пише ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.
Йшлося про основного кандидата на посаду — ексглаву Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, та запасного – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.
Але, за інформацією ZN.UA, сьогодні ввечері обидва кандидати відмовилися від посади, тому "зачистка" столиці поки призупинена.
Водночас, за деякими джерелами, обговорювався ще один варіант — кандидатура колишнього помічника ексзаступника голови ОПУ Кирила Тимошенка. Однак бекграунд Юрія Голика, якого добре знають у НАБУ, точно не для софітів. Тому його згода допомогти президенту теж малоймовірна.
Таким чином, основне завдання Банкової — оперативно знайти людину, яка погодиться сісти одразу у два крісла в Києві та реалізувати план Зеленського зі знищення місцевого самоврядування в столиці України.
Як повідомляють джерела, сьогодні о 24.00 планується ще одна нарада з цього приводу. Всі рішення, найімовірніше, проводитимуть через РНБО. Намагаючись виправдати їх в очах міжнародних партнерів, які, м'яко кажучи, навряд чи вітатимуть такий антидемократичний крок Зеленського.
Раніше ZN.UA повідомляло, що за результатами перевірок у Києві та інших областях можуть бути зняті не лише Кличко та Попко, а й майже всі голови районних державних адміністрацій столиці, плюс — низка голів обласних військових адміністрацій та їхніх заступників.
Будь ласка, зачекайте...
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Як тебе не любити, Києве мій ! 😂
И не тебе его снимать!
В своем тупом квартале командуй.
Позвони Батону в Ростов, расспроси его почему он не захотел в Евросоюз и что из этого получилось.....
Учиться надо на чужих ошибках.
Давно вважаю запотрібне, стрілять тих падлюк, одні плюси.
- завтра на конспиративной квартире нас ждёт засада. Придется отстреливаться. Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас.
- Да уж!
<...>
- Они надеются нас взять живьём, порохоботы! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам БАРАБАН. "А .. я тихесенько в ліс піду". Сможете нас прикрыть?
Готуйтеся до втечі, на Майдані буде жарко.
ЗЄля може гуляти мєлкім криворожскім лєсом.
А якщо буде сіпатись, кияни вийдуть на захист Кличка незважаючи ні на що!
ой загрАється Зєля зі своїм фаворитом дермаком в Йаника, той також починав з пропихування ************ ПОпова..
дебіли-експериментатори наголосували на нашу голову, Україні, Йаника-джуніора
Бо його електорат - це "працюю у Києві, живу у Києві, а на вихідні їду додому", як і зелін також.
Рома Ратушний загинув, а суди по Протасову так і йдуть, будівельна мафія мера не здається. Днями Олег Симороз у суді відстояв Микільську Слобідку від тотальної забудови, буде апеляція від мафії. Віталька дав добро знести будинок на Софіївській, де Грушевський оголошував Універсал, щоб вперти чергове страхіття. Петиції стосовно збереження урочища Покол тощо, які відстоював Ігор Луценко поки не став радником Віталькі...Так живе місто. Але кугутам це не цікаво, мєлкопісєчнік мер(є фото в інеті у синіх плавках), бандюк з 90х й надалі знищує місто.
Якщо з Києва виъдуть всі хто "на вихідні їду додому" - то ти булку хліба не зможеш купити! Не кажучі всже шо через місяць захлинеся у власному гівні
Ти б поякувало що всі ті люди тебе обслуговують за мізерну зарплатню! В тому, шо тебе мамка висрала в Києві - є якась твоя заслуга, чучєло корінне?
З"їздив бі на морько, відпочив, бо вже пальці о клаву стер, бідося. Балеарське море таке чудове)Мало платять на раісі чи банально не виїзний, чи твоя Валюха-колясочніца заважає, тому і злий такий.
Бо получите всією сім'єю в іпало.
А тепер здртсни,падаль зелена.
Ми вас просто пеоевалимо,будеш бігать по Києву,з обіч ратими ногами.
Як ви заіпади, мразі зелені.
Будете бітами забиті в гівно