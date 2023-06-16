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На затоплених після підриву Каховської ГЕС територіях щонайменше протягом трьох місяців не можна буде користуватися місцевою водою, - Ляшко

потоп,херсонщина

Вода у криницях у зоні затоплення після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС очиститься ще не скоро.

Про це сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю "BBC News Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що влада робить усе можливе, щоб забезпечити людей питною водою. Людей поки що відселили, а штаб ліквідації наслідків вибуху Каховської ГЕС розробив алгоритм, як люди повертатимуться.

"Також комунальні служби повинні прибирати трупи тварин, риби, молюсків на дні Каховського водосховища. Це гниття. Це буде потрапляти до води. Якщо говорити про використання колодязів у зоні затоплення, то вода там очиститься лише через досить тривалий період. І до якого ступеня очиститься, зараз сказати не можу. Тому потрібно готуватися довго жити на привізній воді, на альтернативних джерелах", – сказав Ляшко.

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На уточнювальне запитання про термін, протягом якого доведеться обходитися привізною водою, він відповів: "Щонайменше три місяці".

Ляшко наголосив, що багато залежить від дотримання протиепідемічних норм. За його словами, головний чинник – те, що українська влада не може робити все, що зазвичай робили б, оскільки російські терористи обстрілюють цю територію.

"Буде відходити вода, там (на окупованих територіях) треба було б провести дезінсекцію, дератизацію, щоб запобігти поширенню хвороб через комарів, гризунів. На жаль, зараз цього зробити не можна, там російські терористи. Це все ускладнює нам як заходи, так і прогнози, що може відбутися на цій території", – сказав він.

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https://twitter.com/AlchevskUA/status/1669448545777197059 Нова Каховка у ці хвилини. росзмі стверджують, що ЗСУ висадили десант.
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16.06.2023 00:14 Відповісти
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16.06.2023 00:15 Відповісти
Картина маслом @Kartinamaslom5 https://twitter.com/Kartinamaslom5/status/1669421821672792066 3 ч https://twitter.com/hashtag/UkraineRussianWar?src=hashtag_click #UkraineRussianWar
Запорожье. Пока ущербные обсасывали подбитый Леопард , ВСУ освободили плацдарм , с которого в Токмак уже будут прилетать артснаряды. Есть продвижение на Мелитопольском направлении.
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16.06.2023 00:20 Відповісти
Ви хочете сказати що Роботине уже в зоні дій?
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16.06.2023 00:30 Відповісти
я нiчого не можу сказати..., бо знаю стiльки ж, скiльки й ви.....
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16.06.2023 00:42 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что "Щонайменше три місяці". ну это скажем так сильно обнадеживающе. Как бы не год, а то и больше.
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16.06.2023 00:44 Відповісти
Ще один ордер і для Путіна, і для інших військових керівників, причетних до вчинення цього теракту, до підриву греблі (Каховської ГЕС, - ред.), до застосування зброї масового знищення через затоплення цивільних територій нашої держави та завдання величезних екологічних і людських збитків.

Саме тому в міжнародному праві підрив дамб кваліфікують як застосування зброї масового знищення.

Покарання неминуче, а ордер видають довічно, таким злочинцям ,
як кремлівський ублюдок і кривавий вбивця народу України ‼️‼️
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16.06.2023 01:35 Відповісти
А після тих трьох місяців вода в нарзан чи йоданку павлівську перетвориться....
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16.06.2023 09:01 Відповісти
 
 